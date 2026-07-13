सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

गाडीखाली ऑईलचे डाग दिसतायत? जाणून घ्या बाईकमधून ऑईल लीक होण्याची ५ मुख्य कारणे

Updated On: Jul 13, 2026 | 10:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

बाईकच्या इंजिनमधून ऑईल गळती होण्यामागे खराब झालेले गॅसकेट, झिजलेले ऑईल सील, लूज ड्रेन बोल्ट किंवा गरजेपेक्षा जास्त ऑईल भरणे ही मुख्य कारणे असतात. गाडीखाली ऑईलचे डाग दिसल्यास त्वरित मेकॅनिककडून दुरुस्ती करून घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा इंजिन जाम होऊन मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.

गाडीखाली ऑईलचे डाग दिसतायत? जाणून घ्या बाईकमधून ऑईल लीक होण्याची ५ मुख्य कारणे
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

दुचाकी धारकांसाठी बाईकच्या इंजिनमधून किंवा खालच्या भागातून ऑईल लीक होणे ही एक मोठी डोकेदुखी असते. इंजिन ऑईल हे गाडीच्या इंजिनसाठी रक्तासारखे काम करते. त्यामुळे जर ऑईल सतत लीक होत राहिल्यास इंजिन जाम होण्याचा किंवा खराब होण्याचा मोठा धोका असतो. अनेकदा आपण याकडे दुर्लक्ष करतो, पण ही समस्या वेळेत शोधणे गरजेचे आहे. बाईकमधून ऑईल गळती होण्याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. गॅसकेट खराब होणे

इंजिनचे वेगवेगळे भाग जोडताना त्यामधील जोडणी घट्ट राहण्यासाठी आणि ऑईल बाहेर पडू नये म्हणून ‘गॅसकेट’ एक प्रकारचे सील वापरले जाते. इंजिनच्या सततच्या उष्णतेमुळे आणि जुने झाल्यामुळे हे गॅसकेट कडक होते, त्याला तडे जातात किंवा ते फाटते. विशेषतः क्लच कव्हर, मॅग्नेटो कव्हर किंवा इंजिन हेडच्या गॅसकेटमधून ऑईल गळती जास्त प्रमाणात होते.

बाईकची बॅटरी वारंवार उतरतेय? दोष बॅटरीचा नाही, तर ‘मॅग्नेटो कोळशाचा’ असू शकतो! समजून घ्या

२. ऑईल सील निकामी होणे

गाडीच्या गियर शाफ्ट, किक शाफ्ट आणि स्प्रॉकेटच्या बाजूला रबराचे छोटे ‘ऑईल सील’ बसवलेले असतात. गाडी चालताना या फिरणाऱ्या भागांमुळे आणि घर्षणामुळे ऑईल सीलची झीज होते. रबर कडक झाल्याने किंवा फाटल्याने गियर लिव्हर किंवा किकच्या बाजूने ऑईल हळूहळू खाली थिपकू लागते.

३. ड्रेन प्लग लूज किंवा खराब असणे

इंजिनच्या अगदी तळाशी जुने ऑईल बाहेर काढण्यासाठी एक ‘ड्रेन बोल्ड’ किंवा प्लग दिलेला असतो. ऑईल बदलताना जर मेकॅनिकने हा बोल्ट व्यवस्थित घट्ट केला नाही, किंवा त्यामधील ॲल्युमिनियमची छोटी वॉशर बदलली नाही, तर तिथून सतत ऑईल गळती होत राहते. काही वेळा बोल्टची थ्रेड खराब झाल्यामुळेही हा त्रास होतो.

गाडी चालवताना बॅटरी नेमकी कशी चार्ज होते? जाणून घ्या सोप्या भाषेत

४. अतिप्रमाणात इंजिन ऑईल भरणे

प्रत्येक बाईकच्या इंजिनची ऑईल साठवण्याची एक निश्चित क्षमता असते (उदा. ९०० मिली किंवा १ लिटर). जर गाडीत क्षमतेपेक्षा जास्त ऑईल भरले, तर इंजिनच्या आत अतिप्रमाणात दबाव निर्माण होतो. हा अतिरिक्त दबाव कमी करण्यासाठी ऑईल इंजिनच्या ब्रीदर पाईपमधून किंवा कमकुवत सीलमधून बाहेर पडू लागते.

५. इंजिन केसिंगला तडे जाणे

हा प्रकार सहसा खराब रस्त्यांवर किंवा अपघातामुळे घडतो. गाडी चालवताना खाली असलेला मोठा दगड किंवा स्पीड ब्रेकर इंजिनच्या खालच्या भागाला जोरात आदळल्यास इंजिनच्या ॲल्युमिनियम केसिंगला लहान तडे जातात, ज्यामधून ऑईल सतत गळत राहते.

महत्त्वाचे:बाईक पार्क केल्यानंतर खाली ऑईलचे थेंब दिसल्यास त्वरित मेकॅनिककडे जाऊन तपासणी करा. वेळीच लहान सील किंवा गॅसकेट बदलल्यास इंजिनचा मोठा खर्च वाचू शकतो.

Web Title: Car bike oil leakage problem reasons automobile news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 10:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हेल्मेट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य वापरतात आणि ते डोक्याला गंभीर दुखापतीपासून कसे वाचवते? समजून घ्या
1

हेल्मेट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य वापरतात आणि ते डोक्याला गंभीर दुखापतीपासून कसे वाचवते? समजून घ्या

कार खरेदीची सुवर्णसंधी! रेनॉल्टच्या ‘या’ गाड्यांवर मिळतेय ₹१.२५ लाखांपर्यंतची बंपर सूट! आत्ताच जाणून घ्या
2

कार खरेदीची सुवर्णसंधी! रेनॉल्टच्या ‘या’ गाड्यांवर मिळतेय ₹१.२५ लाखांपर्यंतची बंपर सूट! आत्ताच जाणून घ्या

गाडीची टाकी फुल केली तर चालते का? हे आहेत ‘टंकी फुल’चे  फायदे आणि तोटे
3

गाडीची टाकी फुल केली तर चालते का? हे आहेत ‘टंकी फुल’चे  फायदे आणि तोटे

बाईकची बॅटरी वारंवार उतरतेय? दोष बॅटरीचा नाही, तर ‘मॅग्नेटो कोळशाचा’ असू शकतो! समजून घ्या
4

बाईकची बॅटरी वारंवार उतरतेय? दोष बॅटरीचा नाही, तर ‘मॅग्नेटो कोळशाचा’ असू शकतो! समजून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गाडीखाली ऑईलचे डाग दिसतायत? जाणून घ्या बाईकमधून ऑईल लीक होण्याची ५ मुख्य कारणे

गाडीखाली ऑईलचे डाग दिसतायत? जाणून घ्या बाईकमधून ऑईल लीक होण्याची ५ मुख्य कारणे

Jul 13, 2026 | 10:05 PM
‘पक्षात काही अतृप्त आत्मे, त्यांना पक्ष चांगला चाललेलं खूपत नाही,’ सुनेत्रा पवार यांच्यावरील नोटिशीवर राष्ट्रवादीचा पलटवार

‘पक्षात काही अतृप्त आत्मे, त्यांना पक्ष चांगला चाललेलं खूपत नाही,’ सुनेत्रा पवार यांच्यावरील नोटिशीवर राष्ट्रवादीचा पलटवार

Jul 13, 2026 | 09:50 PM
फिटनेस आणि परफेक्ट फिजिकसाठी सध्या सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले ६ जिम सप्लीमेंट्स! आत्ताच पाहून घ्या

फिटनेस आणि परफेक्ट फिजिकसाठी सध्या सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले ६ जिम सप्लीमेंट्स! आत्ताच पाहून घ्या

Jul 13, 2026 | 09:40 PM
World Paper Bag Day Special: कागदी पिशवी खरोखरच पर्यावरणपूरक आहे का?

World Paper Bag Day Special: कागदी पिशवी खरोखरच पर्यावरणपूरक आहे का?

Jul 13, 2026 | 09:38 PM
पूर नियंत्रणाच्या कामात अडथळा; सोलापुरात जमीन मालकावर गुन्हा, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन प्रकल्प रोखल्याचा आरोप

पूर नियंत्रणाच्या कामात अडथळा; सोलापुरात जमीन मालकावर गुन्हा, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन प्रकल्प रोखल्याचा आरोप

Jul 13, 2026 | 09:23 PM
FDA Raid: छत्रपती संभाजीनगर हादरले! तुकाराम मुंढेंच्या FDA ची मोठी कारवाई; २.९३ कोटींचे संशयास्पद तेल जप्त

FDA Raid: छत्रपती संभाजीनगर हादरले! तुकाराम मुंढेंच्या FDA ची मोठी कारवाई; २.९३ कोटींचे संशयास्पद तेल जप्त

Jul 13, 2026 | 09:19 PM
Monsoon Travel Alert: पावसाळी सहलीचा प्लॅन करताय? मग ‘या’ धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळा

Monsoon Travel Alert: पावसाळी सहलीचा प्लॅन करताय? मग ‘या’ धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळा

Jul 13, 2026 | 09:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा