गाडीखाली ऑईलचे डाग दिसतायत? जाणून घ्या बाईकमधून ऑईल लीक होण्याची ५ मुख्य कारणे

दुचाकी धारकांसाठी बाईकच्या इंजिनमधून किंवा खालच्या भागातून ऑईल लीक होणे ही एक मोठी डोकेदुखी असते. इंजिन ऑईल हे गाडीच्या इंजिनसाठी रक्तासारखे काम करते. त्यामुळे जर ऑईल सतत लीक होत राहिल्यास इंजिन जाम होण्याचा किंवा खराब होण्याचा मोठा धोका असतो. अनेकदा आपण याकडे दुर्लक्ष करतो, पण ही समस्या वेळेत शोधणे गरजेचे आहे. बाईकमधून ऑईल गळती होण्याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. गॅसकेट खराब होणे
इंजिनचे वेगवेगळे भाग जोडताना त्यामधील जोडणी घट्ट राहण्यासाठी आणि ऑईल बाहेर पडू नये म्हणून ‘गॅसकेट’ एक प्रकारचे सील वापरले जाते. इंजिनच्या सततच्या उष्णतेमुळे आणि जुने झाल्यामुळे हे गॅसकेट कडक होते, त्याला तडे जातात किंवा ते फाटते. विशेषतः क्लच कव्हर, मॅग्नेटो कव्हर किंवा इंजिन हेडच्या गॅसकेटमधून ऑईल गळती जास्त प्रमाणात होते.
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२. ऑईल सील निकामी होणे
गाडीच्या गियर शाफ्ट, किक शाफ्ट आणि स्प्रॉकेटच्या बाजूला रबराचे छोटे ‘ऑईल सील’ बसवलेले असतात. गाडी चालताना या फिरणाऱ्या भागांमुळे आणि घर्षणामुळे ऑईल सीलची झीज होते. रबर कडक झाल्याने किंवा फाटल्याने गियर लिव्हर किंवा किकच्या बाजूने ऑईल हळूहळू खाली थिपकू लागते.
३. ड्रेन प्लग लूज किंवा खराब असणे
इंजिनच्या अगदी तळाशी जुने ऑईल बाहेर काढण्यासाठी एक ‘ड्रेन बोल्ड’ किंवा प्लग दिलेला असतो. ऑईल बदलताना जर मेकॅनिकने हा बोल्ट व्यवस्थित घट्ट केला नाही, किंवा त्यामधील ॲल्युमिनियमची छोटी वॉशर बदलली नाही, तर तिथून सतत ऑईल गळती होत राहते. काही वेळा बोल्टची थ्रेड खराब झाल्यामुळेही हा त्रास होतो.
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४. अतिप्रमाणात इंजिन ऑईल भरणे
प्रत्येक बाईकच्या इंजिनची ऑईल साठवण्याची एक निश्चित क्षमता असते (उदा. ९०० मिली किंवा १ लिटर). जर गाडीत क्षमतेपेक्षा जास्त ऑईल भरले, तर इंजिनच्या आत अतिप्रमाणात दबाव निर्माण होतो. हा अतिरिक्त दबाव कमी करण्यासाठी ऑईल इंजिनच्या ब्रीदर पाईपमधून किंवा कमकुवत सीलमधून बाहेर पडू लागते.
५. इंजिन केसिंगला तडे जाणे
हा प्रकार सहसा खराब रस्त्यांवर किंवा अपघातामुळे घडतो. गाडी चालवताना खाली असलेला मोठा दगड किंवा स्पीड ब्रेकर इंजिनच्या खालच्या भागाला जोरात आदळल्यास इंजिनच्या ॲल्युमिनियम केसिंगला लहान तडे जातात, ज्यामधून ऑईल सतत गळत राहते.
महत्त्वाचे:बाईक पार्क केल्यानंतर खाली ऑईलचे थेंब दिसल्यास त्वरित मेकॅनिककडे जाऊन तपासणी करा. वेळीच लहान सील किंवा गॅसकेट बदलल्यास इंजिनचा मोठा खर्च वाचू शकतो.