Honda City Facelift या आठवड्यात होणार लॉन्च, नव्या डिझाईनसह ‘हे’ नवीन फीचर्स असणार

भारतातील sedan segment मध्ये लोकप्रिय असलेली Honda Cars India ची Honda City आता नव्या facelift अवतारात भारतीय बाजारात दाखल होण्याच्या तयारीत आहे. या आठवड्यात कंपनीकडून अधिकृत लॉन्च होण्याची शक्यता असून, नवीन मॉडेलमध्ये डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि आरामदायी फीचर्समध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. भारतीय ग्राहकांमध्ये sedan कार्सची मागणी पुन्हा वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे Honda City facelift कडे ऑटोमोबाईल क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.
नवीन Honda City facelift मध्ये बाह्य डिझाइन अधिक आकर्षक आणि स्पोर्टी करण्यात आले आहे. कारच्या पुढील भागात नवीन grille, sharper LED headlamps आणि updated daytime running lights दिले जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच नवीन alloy wheels आणि revised rear bumper मुळे कारला अधिक प्रीमियम लूक मिळणार आहे. Honda ने या facelift मध्ये तरुण ग्राहकांना आकर्षित करण्यावर विशेष भर दिल्याचे दिसून येते.
इंटिरियरमध्येही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. मोठा touchscreen infotainment system, wireless connectivity, ventilated seats, digital instrument cluster आणि connected car technology यांसारखी आधुनिक फीचर्स या sedan मध्ये मिळू शकतात. त्याशिवाय 360-degree camera आणि advanced driver assistance systems (ADAS) मुळे सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे. त्यामुळे City facelift केवळ stylish sedan न राहता technology-focused premium family car म्हणूनही समोर येऊ शकते.
इंजिनबाबत मात्र Honda मोठे बदल करणार नसल्याचे समजत आहेत. सध्याचा 1.5-लिटर petrol engine आणि hybrid e:HEV technology कायम ठेवली जाऊ शकते. Manual आणि CVT gearbox पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध राहतील. Hybrid variant मुळे चांगले mileage आणि कमी emissions मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पर्यावरणपूरक वाहनांचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांनाही ही कार आकर्षित करू शकते.
भारतीय बाजारात Honda City ची स्पर्धा प्रामुख्याने Hyundai Motor India च्या Verna, Volkswagen च्या Virtus आणि Škoda Auto च्या Slavia यांच्याशी होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत SUV segment वेगाने वाढत असला तरी sedan कार्सचा एक विश्वासार्ह ग्राहकवर्ग अजूनही कायम आहे. Honda City facelift ही त्याच ग्राहकांसाठी आधुनिक features आणि premium अनुभव घेऊन येत आहे. किंमतीबाबत बोलायचे झाल्यास, नवीन Honda City facelift ची सुरुवातीची किंमत अंदाजे १२ ते १३ लाख रुपयांच्या आसपास असू शकते, तर hybrid variants अधिक महाग असतील. लॉन्चनंतर या sedan ला भारतीय बाजारातून कसा प्रतिसाद मिळतो, याकडे संपूर्ण ऑटोमोबाईल उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
