Royal Enfield Classic 350 vs Yezdi Roadster: कोणती बाईक तुमच्यासाठी एकदम परफेक्ट? जाणून घ्या

क्लासिक 350 ला मार्केटमध्ये Yezdi Roadster जोरदार स्पर्धा करावी लागते. रॉयल एनफील्ड क्लासिक आणि येझदी रोडस्टर या भारतातील दोन सर्वात लोकप्रिय बाईक आहेत, ज्या रेट्रो स्टायलिंग आणि दररोज वापरण्यास सोप्या अशा रायडर्सना आकर्षित करतात.
क्लासिक 350 मध्ये 349 सीसी एअर-ऑइल-कूल्ड इंजिन आहे. ही बाईक 350 सीसी क्रूझर सेगमेंटमध्ये सर्वाधिक विक्री होणारी बाईक आहे, तर येझदी रोडस्टरमध्ये 334 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजिन आणि प्रभावी स्टायलिंग आहे. दोन्ही बाईकची किंमत, मायलेज आणि फीचर्स वेगवेगळी आहेत, ज्यामुळे त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या रायडर्ससाठी वेगळे पर्याय बनतात.
किंमतीच्या बाबतीत, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ची किंमत बेस व्हेरिएंटसाठी सुमारे 1.83 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होऊन 2.18 लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जाते. दरम्यान, येझदी रोडस्टरची किंमत साधारणपणे जास्त असते. या बाईकची किंमत सुमारे 1.93 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. अशा प्रकारे, बहुतेक प्रकरणांमध्ये, रोडस्टर क्लासिक 350 पेक्षा जास्त महाग असल्याचे सिद्ध होते.
मायलेजच्या बाबतीत पाहिले तर Royal Enfield Classic 350 अधिक किफायतशीर ठरते. Classic 350 चे दावा केलेले मायलेज सुमारे 41.5 kmpl आहे, जे Yezdi Roadster च्या सुमारे 29–30 kmpl मायलेजपेक्षा जास्त आहे.
Classic 350 मध्ये 349 cc क्षमतेचे सिंगल-सिलेंडर, एअर-ऑइल-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन सुमारे 20.2 हॉर्सपावरची कमाल पॉवर आणि 27 Nmचा पीक टॉर्क निर्माण करते.
तर दुसरीकडे, Yezdi Roadster मध्ये 334 cc चे लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे, जे सुमारे 28.7 हॉर्सपावरची कमाल पॉवर आणि 29.63 Nm चा टॉर्क निर्माण करते. त्यामुळे Roadster ची एक्सिलरेशन क्षमता आणि टॉप-एंड परफॉर्मन्स अधिक दमदार वाटतो. Classic 350 च्या क्रूझर-केंद्रित ट्यूनिंगच्या तुलनेत Roadster चे इंजिन अधिक परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड सेटअप दर्शवते.
फीचर्सच्या बाबतीत दोन्ही मोटरसायकली आधुनिक आणि उपयोगी फीचर्सने सुसज्ज आहेत, मात्र वेरिएंटनुसार त्यामध्ये फरक आढळतो. Classic 350 मध्ये प्रामुख्याने सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, ABS आणि क्लासिक क्रूझर एर्गोनॉमिक्स मिळतात.
तर Yezdi Roadster मध्ये बहुतांश व्हेरिएंट्समध्ये पूर्णपणे डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइटिंग आणि अधिक आधुनिक स्टायलिंग देण्यात आले आहे. याशिवाय, व्हेरिएंट ऑप्शन्स, कस्टमायझेशन आणि अॅक्सेसरीजच्या उपलब्धतेतही दोन्ही बाईक्समध्ये फरक पाहायला मिळतो.