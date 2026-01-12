Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • Royal Enfield Classic 350 Vs Yezdi Roadster Which Bike Is Best In Price Features Engine

Royal Enfield Classic 350 vs Yezdi Roadster: कोणती बाईक तुमच्यासाठी एकदम परफेक्ट? जाणून घ्या

350cc सेगमेंटमध्ये Royal Enfield Classic 350 आणि Yezdi Roadster एकमेकांसोबत जबरदस्त स्पर्धा करतात. मात्र, यापैकी कोणत्या बाईक तुमच्यासाठी बेस्ट? चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 12, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात 350cc बाईकला चांगली मागणी
  • Royal Enfield Classic 350 आणि Yezdi Roadster दोन्ही लोकप्रिय बाईक
  • दोन्ही बाईकमध्ये बेस्ट कोण?
भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये अनेक दुचाकी उत्पादक कंपन्या आहेत, ज्या विविध इंजिन क्षमतेच्या बाईक ऑफर करत असतात. यातही 350cc सेगमेंटमधील बाईक्सना मार्केटमध्ये चांगली मागणी मिळतेय. गेली अनेक वर्ष Royal Enfield या सेगमेंटमध्ये उत्तम बाईक ऑफर केल्या. अशीच एक लोकप्रिय बाईक म्हणजे Royal Enfield Classic 350.

क्लासिक 350 ला मार्केटमध्ये Yezdi Roadster जोरदार स्पर्धा करावी लागते. रॉयल एनफील्ड क्लासिक आणि येझदी रोडस्टर या भारतातील दोन सर्वात लोकप्रिय बाईक आहेत, ज्या रेट्रो स्टायलिंग आणि दररोज वापरण्यास सोप्या अशा रायडर्सना आकर्षित करतात.

क्लासिक 350 मध्ये 349 सीसी एअर-ऑइल-कूल्ड इंजिन आहे. ही बाईक 350 सीसी क्रूझर सेगमेंटमध्ये सर्वाधिक विक्री होणारी बाईक आहे, तर येझदी रोडस्टरमध्ये 334 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजिन आणि प्रभावी स्टायलिंग आहे. दोन्ही बाईकची किंमत, मायलेज आणि फीचर्स वेगवेगळी आहेत, ज्यामुळे त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या रायडर्ससाठी वेगळे पर्याय बनतात.

‘ही’ आहे देशातील पहिली गिअरबॉक्स असणारी E Bike, किंमत 2 लाखांपेक्षा कमी

किंमतीच्या बाबतीत, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ची किंमत बेस व्हेरिएंटसाठी सुमारे 1.83 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होऊन 2.18 लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जाते. दरम्यान, येझदी रोडस्टरची किंमत साधारणपणे जास्त असते. या बाईकची किंमत सुमारे 1.93 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. अशा प्रकारे, बहुतेक प्रकरणांमध्ये, रोडस्टर क्लासिक 350 पेक्षा जास्त महाग असल्याचे सिद्ध होते.

मायलेज

मायलेजच्या बाबतीत पाहिले तर Royal Enfield Classic 350 अधिक किफायतशीर ठरते. Classic 350 चे दावा केलेले मायलेज सुमारे 41.5 kmpl आहे, जे Yezdi Roadster च्या सुमारे 29–30 kmpl मायलेजपेक्षा जास्त आहे.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

Classic 350 मध्ये 349 cc क्षमतेचे सिंगल-सिलेंडर, एअर-ऑइल-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन सुमारे 20.2 हॉर्सपावरची कमाल पॉवर आणि 27 Nmचा पीक टॉर्क निर्माण करते.

एक काळ गाजवणाऱ्या Ola Electric ला धाब्यावर बसवत ‘या’ कंपन्यांनी मारली बाजी, जाणून घ्या सेल्स रिपोर्ट

तर दुसरीकडे, Yezdi Roadster मध्ये 334 cc चे लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे, जे सुमारे 28.7 हॉर्सपावरची कमाल पॉवर आणि 29.63 Nm चा टॉर्क निर्माण करते. त्यामुळे Roadster ची एक्सिलरेशन क्षमता आणि टॉप-एंड परफॉर्मन्स अधिक दमदार वाटतो. Classic 350 च्या क्रूझर-केंद्रित ट्यूनिंगच्या तुलनेत Roadster चे इंजिन अधिक परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड सेटअप दर्शवते.

फीचर्स

फीचर्सच्या बाबतीत दोन्ही मोटरसायकली आधुनिक आणि उपयोगी फीचर्सने सुसज्ज आहेत, मात्र वेरिएंटनुसार त्यामध्ये फरक आढळतो. Classic 350 मध्ये प्रामुख्याने सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, ABS आणि क्लासिक क्रूझर एर्गोनॉमिक्स मिळतात.

तर Yezdi Roadster मध्ये बहुतांश व्हेरिएंट्समध्ये पूर्णपणे डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइटिंग आणि अधिक आधुनिक स्टायलिंग देण्यात आले आहे. याशिवाय, व्हेरिएंट ऑप्शन्स, कस्टमायझेशन आणि अ‍ॅक्सेसरीजच्या उपलब्धतेतही दोन्ही बाईक्समध्ये फरक पाहायला मिळतो.

Web Title: Royal enfield classic 350 vs yezdi roadster which bike is best in price features engine

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक
1

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन
2

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही
3

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter
4

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रस्ते गायब, घरेही दिसेनाशी… रशियात ४ मजली इमारती बर्फाच्या चादरीखाली; 30 वर्षात पहिल्यांदाच भीषण हिमवृष्टी VIDEO

रस्ते गायब, घरेही दिसेनाशी… रशियात ४ मजली इमारती बर्फाच्या चादरीखाली; 30 वर्षात पहिल्यांदाच भीषण हिमवृष्टी VIDEO

Jan 19, 2026 | 01:23 PM
Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

Jan 19, 2026 | 01:16 PM
‘कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला’, रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…

‘कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला’, रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…

Jan 19, 2026 | 01:14 PM
BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak: मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग

BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak: मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग

Jan 19, 2026 | 01:09 PM
Standard Chartered Banking India: स्टँडर्ड चार्टर्डकडून भारतात नव्या ‘प्रायॉरिटी बँकिंग’ प्रस्तावाची घोषणा! जाणून घ्या सविस्तर

Standard Chartered Banking India: स्टँडर्ड चार्टर्डकडून भारतात नव्या ‘प्रायॉरिटी बँकिंग’ प्रस्तावाची घोषणा! जाणून घ्या सविस्तर

Jan 19, 2026 | 01:06 PM
पोलिस प्रशासनासह निवडणूक अधिकाऱ्यांचा लागणार कस; निवडणूक काळातच असणार पुरंदर तालुक्यातील वीरची यात्रा

पोलिस प्रशासनासह निवडणूक अधिकाऱ्यांचा लागणार कस; निवडणूक काळातच असणार पुरंदर तालुक्यातील वीरची यात्रा

Jan 19, 2026 | 01:01 PM
GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?

GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?

Jan 19, 2026 | 12:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM