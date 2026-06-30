मायलेजची क्वीन! ‘स्प्लेंडर’ कशी बनली करोडो भारतीयांची ‘नॅशनल बाईक’?

१९९४ मध्ये लाँच झालेली ‘हिरो होंडा स्प्लेंडर’ ही केवळ एक दुचाकी नव्हती, तर ती भारतीय मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या प्रगतीची आणि आत्मनिर्भरतेची ओळख बनली. आज तीन दशकांनंतरही ही गाडी भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी दुचाकी आहे. स्प्लेंडरला भारतात मिळालेल्या या अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक यशामागे काही अत्यंत ठोस कारणे होती.
सर्वप्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे या गाडीचे अद्भूत मायलेज. ९० च्या दशकात जेव्हा पेट्रोलच्या किमती वाढू लागल्या होत्या, तेव्हा स्प्लेंडरच्या ९७.२ सीसी (cc) फोर-स्ट्रोक इंजिनने प्रति लिटर ६५ ते ७० किलोमीटरपेक्षा जास्त मायलेज देऊन भारतीयांची मने जिंकली. “Fill it, Shut it, Forget it” ही या गाडीची संकल्पना मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडणारी ठरली.
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दुसरे कारण म्हणजे या गाडीचा कमालीचा टिकाऊपणा. स्प्लेंडरचे इंजिन आणि तिची बिल्ड क्वालिटी इतकी मजबूत होती की, गावाकडचे खराब रस्ते असोत की शहरातली वाहतूक कोंडी, ही गाडी कधीच दगा देत नसे. अगदी कमी देखभालीमध्ये ही गाडी वर्षानुवर्षे विना तक्रार धावायची. गावागावांतील साध्या मेकॅनिकलाही ही गाडी सहज दुरुस्त करता येत असल्याने लोकांचा यावर डोळे झाकून विश्वास होता.
तिसरे कारण म्हणजे तिचे साधे आणि कौटुंबिक डिझाईन. स्प्लेंडर दिसायला खूप चकचकीत किंवा वजनदार नव्हती, ज्यामुळे तरुण मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत आणि नोकरदारांपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्येक जण ती सहज चालवू शकत होता. पाठीमागे बसणाऱ्या कुटुंबासाठी ती अत्यंत आरामदायी होती.
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शेवटी, हिरो होंडाचे मजबूत नेटवर्क आणि गाडीची पुनर्विक्री किंमत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात उपलब्ध असलेले सर्व्हिस सेंटर्स आणि जुनी झाल्यानंतरही चांगल्या किमतीत विकली जाण्याची क्षमता यांमुळे स्प्लेंडर हा एक सुरक्षित आर्थिक गुंतवणूक पर्याय मानला गेला. म्हणूनच, स्प्लेंडर ही केवळ एक बाईक न राहता भारतीय कुटुंबाचा एक अविभाज्य भाग बनली आणि तिने यशाचा इतिहास रचला.