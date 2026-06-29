बजाज ‘एम-८०’ ची यशोगाथा! मध्यमवर्गीयांच्या प्रगतीचे चाक आणि ग्रामीण भारताची ‘लाईफलाईन’!

भारतीय दुचाकी वाहनांच्या इतिहासात अनेक गाड्या आल्या आणि गेल्या, पण एका गाडीने संपूर्ण देशाच्या, विशेषतः ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि दळणवळणाला गती दिली—ती म्हणजे ‘बजाज एम-८०’. १९८० च्या दशकात लाँच झालेली ही मोपेड वजा बाईक केवळ एक वाहन नव्हती, तर ती करोडो मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण कष्टकऱ्यांच्या स्वप्नांना पंख देणारी एक यशस्वी यशोगाथा ठरली.
साधे डिझाईन आणि अफाट क्षमता
बजाज एम-८० च्या अभूतपूर्व यशामागे सर्वात मोठे कारण होते तिची कमालीची उपयुक्तता आणि साधे डिझाईन. या गाडीमध्ये ७४.०८ सीसी (cc) क्षमतेचे अत्यंत ताकदवान २-स्ट्रोक इंजिन देण्यात आले होते. ही गाडी वजनाने हलकी आणि दिसायला साधी असली, तरी भारीतल्या भारी मालाचे ओझे वाहून नेण्याची तिची क्षमता अफाट होती. गावातील दूध विक्रेते, भाजीपाला व्यावसायिक, पेपर विक्रेते आणि छोटे व्यापारी यांच्यासाठी एम-८० हा कामाचा सर्वात भरवशाचा सोबती बनली. गाडीच्या पाठीमागे असलेली लांब आणि सपाट लोखंडी कॅरिअरची सीट हे तिचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य होते, ज्यावर शेकडो किलो वजनाचे दूध किंवा भाजीपाल्याचे क्रेट्स सहज बांधता येत असत.
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मायलेज, टिकाऊपणा आणि कमी देखभाल
एम-८० च्या यशाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिचा ‘मायलेज’ आणि टिकाऊपणा. ग्रामीण भागातील खराब, खड्डेमय रस्त्यांवरून चालतानाही ही गाडी कधी दगा देत नसे. तिची देखभाल अत्यंत कमी होती आणि कोणत्याही साध्या मेकॅनिकला ती सहज दुरुस्त करता येत असे. “हमारा बजाज” या मोहिमेतंर्गत घरघरात पोहोचलेल्या या गाडीने भारतीय बाजारपेठेवर अनेक दशके अधिराज्य गाजवले.
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आठवणीतील एम८०
कालांतराने उत्सर्जनाचे कडक नियम आणि बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे या गाडीचे उत्पादन अधिकृतपणे थांबले असले, तरी आजही महाराष्ट्रातील आणि देशातील अनेक ग्रामीण भागात ही गाडी तितक्याच दिमाखात धावताना दिसते. बजाज एम-८० ची यशोगाथा आपल्याला हेच शिकवते की, एखादे उत्पादन जर सर्वसामान्य माणसाच्या गरजेचा विचार करून प्रामाणिकपणे बनवले, तर ते इतिहास घडवू शकते. ही केवळ एक मोपेड नसून, भारताला आत्मनिर्भर बनवणारे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारे एक ‘लेजंडरी’ चाक होते, ज्याची जागा आजही कोणतीही आधुनिक बाईक घेऊ शकलेली नाही.