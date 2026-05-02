मुख्यमंत्र्यांनी Mercedes G63 चालवत केलं मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचं उद्घाटन; जाणून घ्या SUV चे दमदार फीचर्स

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प पूर्ण झाल्याने प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या प्रकल्पामुळे आता प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 03:30 PM
  • मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील 13.3 किमी ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प पूर्ण होऊन 2 मेपासून सर्वसामान्यांसाठी खुला झाला आहे.
  • या प्रकल्पामुळे ट्रॅफिक जाम कमी होऊन प्रवासाचा वेळ आणि धोका दोन्ही कमी होणार आहेत.
  • उद्घाटनावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी Mercedes-AMG G63 चालवत प्रकल्पाची सुरुवात केली.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग हा भारतातील सर्वात व्यस्त आणि महत्वपूर्ण मार्गांपैकी एक आहे. हा मार्ग मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांना जोडतो. या मार्गावरील मिसिंग लिंक नावाचा एक भाग गेल्या बऱ्याच काळापासून समस्या बनला होता. या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या लोकांना सहसा ट्रॅफिकचा सामना करावा लागत होता. या भागात नेहमी ट्रॅफिक समस्या असते, ज्यामुळे पावसाळ्यात या मार्गावरून प्रवास करणं अत्यंत धोकादायक बनलं होतं. मात्र आता चिंता करण्याची गरज नाही. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गवरील 13.3 किलोमीटरच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम आता अखेर संपले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले उद्घाटन

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या मिसिंग लिंकचे आता अधिकृतपणे उद्घाटन केले आहे. मिसिंग लिंक सुरु झाल्यामुळे आता दोन्ही शहरांमधील प्रवास अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाल्यानंतर मिसिंग लिंक 2 मेपासून सामान्य नागरिकांसाठी देखील सुरु करण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

मिसिंग लिंकसंबंधित मुख्य गोष्टी

मिसिंग लिंक प्रकल्प अशा पद्धतीने डिझाईन करण्यात आला आहे की, नागरिक अशा भागांपासून स्वत:चा बचाव करू शकतील जिथे अधिक अपघात आणि ट्रॅफिक जाम असते. सुरु करण्यात आलेल्या नव्या मार्गात लांब बोगदे, उंच पूल आणि सरळ रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे प्रवासाला लागणारा वेळ कमी होईल आणि सुरक्षा आणखी वाढेल. धोकादायक वळणं आणि खराब हवामान यामुळे यामुळे होणारा उशीर आता मिसिंग लिंकमुळे संपणार आहे. मिसिंग लिंकचे उद्दिष्ट वाहनांचा वेग एकसमान ठेवणे आणि वाहतूक प्रवाह सुधारणे हे आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी चालवली मर्सिडीज एसयूव्ही

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंकच्या उद्घाटनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जगातील सर्वात वेगवान एसयूव्हीपैकी एक असलेली Mercedes-AMG G63 चालवताना दिसले. ही लग्जरी कार त्याच्या जबरदस्त शक्ती आणि वेगासाठी ओळखली जाते, यामुळेच ही गाडी नव्या एक्सप्रेसवेसाठी योग्य पर्याय आहे.

इंजिन पावर आणि किंमत

या गाडीमध्ये 4.0 लीटरचे V8 बिटर्बो इंजिन आहे, जे 585hp पावर आणि 850nm चा टॉर्क निर्माण करते. यासोबतच यामध्ये 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टिम देखील देण्यात आले आहे, जे गाडीला 15kW ची एक्सट्रा इलेक्ट्रिक पावर ऑफर करते. मजबूत डिझाईन असून देखील ही एसयूव्ही केवळ 4.3 सेकंदात 0 ते 100 किमी प्रति तास वेग गाठते. तिचा सर्वोच्च वेग 240 किमी प्रति तास आहे. मर्सिडीज G63 AMG हे या मॉडेलचे टॉप व्हेरिएंट असून, त्याची एक्स-शोरूम किंमत 3.60 कोटी रुपये आहे.

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
May 18, 2026 | 08:18 PM
May 18, 2026 | 08:10 PM
May 18, 2026 | 08:07 PM
May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM

May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM