मुख्यमंत्र्यांनी Mercedes G63 चालवत केलं मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचं उद्घाटन; जाणून घ्या SUV चे दमदार फीचर्स

ना कार ना मोटरसायकल! ३ चाकांवर धावणारे अनोखे वाहन, 322 किमीची दमदार रेंज, काय आहेत या गाडीचे वैशिष्ट्ये?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या मिसिंग लिंकचे आता अधिकृतपणे उद्घाटन केले आहे. मिसिंग लिंक सुरु झाल्यामुळे आता दोन्ही शहरांमधील प्रवास अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाल्यानंतर मिसिंग लिंक 2 मेपासून सामान्य नागरिकांसाठी देखील सुरु करण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – X)
मिसिंग लिंक प्रकल्प अशा पद्धतीने डिझाईन करण्यात आला आहे की, नागरिक अशा भागांपासून स्वत:चा बचाव करू शकतील जिथे अधिक अपघात आणि ट्रॅफिक जाम असते. सुरु करण्यात आलेल्या नव्या मार्गात लांब बोगदे, उंच पूल आणि सरळ रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे प्रवासाला लागणारा वेळ कमी होईल आणि सुरक्षा आणखी वाढेल. धोकादायक वळणं आणि खराब हवामान यामुळे यामुळे होणारा उशीर आता मिसिंग लिंकमुळे संपणार आहे. मिसिंग लिंकचे उद्दिष्ट वाहनांचा वेग एकसमान ठेवणे आणि वाहतूक प्रवाह सुधारणे हे आहे.
महाराष्ट्र दिनाच्या औचित्याने हुतात्म्यांना अभिवादन तसेच अभियांत्रिकी अविष्कारद्वारे ‘विकसित महाराष्ट्रा’च्या वाटचालीला चालना देणाऱ्या दिवसातील काही खास क्षण! Celebrating Maharashtra Day with pride, honouring our martyrs and capturing moments propelling ‘Viksit Maharashtra’… pic.twitter.com/pPLbJRCiUh — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 2, 2026
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंकच्या उद्घाटनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जगातील सर्वात वेगवान एसयूव्हीपैकी एक असलेली Mercedes-AMG G63 चालवताना दिसले. ही लग्जरी कार त्याच्या जबरदस्त शक्ती आणि वेगासाठी ओळखली जाते, यामुळेच ही गाडी नव्या एक्सप्रेसवेसाठी योग्य पर्याय आहे.
Tata Sierra EV: ‘ती’ पुन्हा येतेय! आयकॉनिक SUV कधी होणार लाँच, किंमत वाचून व्हाल वेडेपिसे
या गाडीमध्ये 4.0 लीटरचे V8 बिटर्बो इंजिन आहे, जे 585hp पावर आणि 850nm चा टॉर्क निर्माण करते. यासोबतच यामध्ये 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टिम देखील देण्यात आले आहे, जे गाडीला 15kW ची एक्सट्रा इलेक्ट्रिक पावर ऑफर करते. मजबूत डिझाईन असून देखील ही एसयूव्ही केवळ 4.3 सेकंदात 0 ते 100 किमी प्रति तास वेग गाठते. तिचा सर्वोच्च वेग 240 किमी प्रति तास आहे. मर्सिडीज G63 AMG हे या मॉडेलचे टॉप व्हेरिएंट असून, त्याची एक्स-शोरूम किंमत 3.60 कोटी रुपये आहे.