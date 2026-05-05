Old Vehicle Rules: जुनी गाडी वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सरकारच्या नवीन नियमामुळे सर्वसामान्यांची अडचण वाढणार?

नवीन ‘भंगार धोरणा’बाबत मिळालेल्या तपशीलांनुसार, हे धोरण १५ ते २० वर्षे जुन्या असलेल्या व्यावसायिक आणि सार्वजनिक वाहतूक वाहनांना लागू होईल. या धोरणांतर्गत, या वाहनांना ‘फिटनेस चाचणी’ (Fitness Test) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असेल; जर ती या चाचणीत अनुत्तीर्ण झाली, तर त्यांना भंगारात काढले जाईल. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागील सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे: देशातून प्रदूषणकारी आणि जुनी वाहने पूर्णपणे हद्दपार करणे. याचे उद्दिष्ट पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारणे आणि रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत करणे हे आहे. या निर्णयानंतर, सध्या जुनी वाहने बाळगणाऱ्या किंवा ती संग्रहित करण्याची आवड असलेल्या सामान्य नागरिकांमध्ये आणि कारप्रेमींमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या नवीन धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर, वाहनप्रेमींच्या मनात निःसंशयपणे एक प्रश्न उभा राहत आहे: हा निर्णय भारतातील ‘क्लासिक कार’ संस्कृतीचा अंत ठरेल का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, सरकारने या संदर्भात काहीसा दिलासा दिला आहे. सरकारने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, ५० वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना “व्हिंटेज” श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. आवश्यक असलेल्या सर्व चाचण्या उत्तीर्ण झाल्यानंतर, जर ही वाहने चांगल्या स्थितीत असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यांना भंगारात काढले जाणार नाही. तथापि, यामध्ये एक अट जोडण्यात आली आहे: या वाहनांचा वापर दैनंदिन प्रवासासाठी न करता, केवळ प्रदर्शने, रॅलीज किंवा विशेष प्रसंगीच करण्याची परवानगी दिली जाईल. या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे, आता चिंतेचा मुख्य विषय २० ते ४५ वर्षे वयोगटातील वाहने बनली आहेत; कारण ही वाहने अशा एका श्रेणीत येतात जी पूर्णपणे नवीनही नाही आणि खऱ्या अर्थाने ‘व्हिंटेज’ही नाही. त्यामुळेच, नवीन नियमांचा सर्वाधिक परिणाम याच वाहनांवर होण्याची शक्यता आहे.
या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसोबतच, जनतेमध्ये अनेक गैरसमज पसरण्यास सुरुवात झाली आहे. असाच एक गैरसमज म्हणजे, १५ वर्षे जुने झालेले वाहन त्वरित भंगारात काढले जाईल (स्क्रॅप केले जाईल), असा समज; मात्र, वस्तुस्थिती तशी नाही. या नियमाची खरी बाजू अशी आहे की, १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्या वाहनाची ‘फिटनेस चाचणी’ घेतली जाईल. जर वाहनाने ही चाचणी यशस्वीरित्या उत्तीर्ण केली, तर त्याची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) नूतनीकरण करता येते आणि त्यानंतर ते वाहन कोणत्याही सामान्य वाहनाप्रमाणेच चालवता येते. शिवाय, वाहन मालकांसाठी इतरही अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत; उदाहरणार्थ, वाहनाचे रूपांतर विद्युत ऊर्जेवर (इलेक्ट्रिक पॉवरवर) चालणाऱ्या वाहनात करणे किंवा ते वाहन केवळ प्रदर्शनासाठी (शोपीस म्हणून) जतन करून ठेवणे. त्यामुळे, योग्य काळजी आणि नियमित देखभाल केल्यास, तुम्ही तुमच्या लाडक्या गाडीला नक्कीच वाचवू शकता, हे स्पष्ट होते.
या नवीन धोरणाचे परिणाम सामान्य जनता आणि वाहन उत्पादक कंपन्या या दोघांवरही होणार आहेत; विशेषतः कंपन्यांवर यामुळे वाढता आर्थिक दबाव निर्माण होईल. यामागे दिले जाणारे मुख्य कारण म्हणजे, भविष्यात भंगारात काढल्या जाणाऱ्या वाहनांसाठी लागणारा निधी आगाऊ स्वरूपात बाजूला काढून ठेवण्याची अनिवार्य अट. यामुळे वाहन उद्योगावर संभाव्यतः हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू शकतो. जागतिक स्तरावर नजर टाकल्यास, अमेरिका, युरोप, जपान आणि चीन यांसारख्या देशांमध्ये यापूर्वीच अशा प्रकारचे धोरण अंमलात आलेले आहे; जिथे जुन्या वाहनांना सेवेतून बाद करण्यासाठी किंवा त्यांचे पुनर्वापर करण्यासाठी प्रोत्साहनपर सवलती दिल्या जातात.
जर तुमचे वाहन या नवीन नियमावलीच्या कक्षेत येत असेल, तर घाबरून जाण्याची काहीच गरज नाही. या प्रक्रियेतील पहिली पायरी म्हणजे, तुमच्या वाहनाची ‘फिटनेस चाचणी’ करून घेणे आणि त्याच्या नियमित देखभालीस (मेंटेनन्सला) प्राधान्य देणे. एक योग्य आणि सुनियोजित रणनीती अवलंबून, तुम्ही हे सुनिश्चित करू शकता की, तुमची गाडी येणाऱ्या दीर्घकाळापर्यंत रस्त्यावर धावण्यास योग्य आणि सुस्थितीत राहील.
