Hyundai Boulder: ह्युंदाई ‘बॉल्डर’ ऑफ-रोड एसयूव्हीचे भारतात डिझाइन पेटंट; जाणून घ्या सविस्तरपणे

जागतिक स्तरावर आपल्या SUV पोर्टफोलिओला अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने ह्युंडाईने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कंपनीने भारतामध्ये त्यांच्या ‘बोल्डर’ चे डिझाईन पेटंट दाखल केले आहे. भारतात पेटंट नोंदवले म्हणजे ती गाडी लगेच लाँच होणार असा अर्थ होत नाही, परंतु जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये आपले डिझाईन सुरक्षित ठेवण्याचा ह्युंडाईचा हा स्पष्ट प्रयत्न दिसतो.
ह्युंडाईच्या सध्याच्या गाड्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आणि आक्रमक लूक
एक्सटर, व्हेन्यू, क्रेटा आणि टक्सन यांसारख्या ह्युंडाईच्या नेहमीच्या शहरासाठी बनवलेल्या SUV च्या तुलनेत ‘बोल्डर’ चे डिझाईन अत्यंत रफ-ॲंड-टफ आणि ऑफ-रोडिंग शैलीचे आहे.
पेटंट फोटोंवरून स्पष्ट होते की या SUV चा आकार उंच, मस्क्युलर आणि बॉक्स टाईप आहे. यात कठीण रस्त्यांवर चालण्यासाठी मोठा ग्राउंड क्लिअरन्स, मजबूत ऑफ-रोड टायर्स, जाड फ्रंट आणि रिअर बंपर, मेटल स्किड प्लेट्स आणि छतावर युटिलिटी रॅक देण्यात आले आहे. या गाडीची रुंदी जास्त असून चाकांचे आर्चेस बाहेर आलेले आहेत, ज्यामुळे गाडी रस्त्यावर अत्यंत स्थिर आणि दणकट दिसते.
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खास ॲडव्हेंचर प्रेमींसाठी डिझाईन
केवळ दिसायला SUV आणि प्रत्यक्षात शहरात चालवण्याची गाडी, अशी ही बोल्डर वाटत नाही; तर ती खऱ्या अर्थाने ऑफ-रोडिंग आणि आउटडोअर ट्रिप्ससाठी डिझाईन केलेली दिसते.
या गाडीचे फ्रंट आणि रिअर ओव्हरहँग्स लहान असल्यामुळे टेकड्या किंवा खडकाळ रस्त्यांवर चढताना आणि उतरताना गाडी खाली घासणार नाही. गाडीत मोठ्या काचा देण्यात आल्यामुळे चालकाला बाहेरचा स्पष्ट व्ह्यू मिळतो, तर गाडीच्या खालच्या बाजूला दिलेले मजबूत कोटिंग खडबडीत रस्त्यांवर गाडीचे संरक्षण करते.
पेटंट म्हणजे तात्काळ लाँच नव्हे!
कोणतीही ऑटोमोबाईल कंपनी आपल्या नवीन संकल्पना किंवा डिझाईनची कॉपी होऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या देशांत पेटंट नोंदवत असते. अनेकदा संकल्पना प्रत्यक्षात उत्पादनात येण्याआधीच त्यांची पेटंट प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. त्यामुळे बोल्डर लगेचच भारतीय शोरुममध्ये दिसेल असे मानणे घाईचे ठरेल. पण, ह्युंडाई भारताला भविष्यातील उत्पादनांसाठी किती महत्त्वाचे मार्केट मानते, हे यावरून स्पष्ट होते.
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लाईफस्टाईल ऑफ-रोडर सेगमेंटमध्ये ह्युंडाईची एन्ट्री?
भारतात सध्या महिंद्रा थार, फोर्स गुरखा आणि जीप रँग्लर सारख्या गाड्यांनी लाईफस्टाईल ऑफ-रोड SUV सेगमेंटमध्ये मोठा दबदबा निर्माण केला आहे. ह्युंडाईकडे सध्या या सेगमेंटमध्ये थेट स्पर्धा करणारी एकही गाडी भारतात उपलब्ध नाही. जर बोल्डरचे उत्पादन सुरू झाले, तर ती ह्युंडाईची फ्लॅगशिप लाईफस्टाईल SUV म्हणून या सेगमेंटमध्ये उतरू शकते.
हे पेटंट का महत्त्वाचे आहे?
ह्युंडाई सध्या जागतिक स्तरावर आपल्या गाड्यांचे इलेक्ट्रिक आणि नेक्स्ट-जनरेशन मॉडेल सादर करत आहे. भारतामध्ये ‘बोल्डर’ चे डिझाईन पेटंट सुरक्षित केल्यामुळे ह्युंडाईला भविष्यातील संधींचा अभ्यास करणे, बौद्धिक संपदा हक्क सुरक्षित ठेवणे आणि योग्य वेळ आल्यास स्थानिक पातळीवर उत्पादनाची तयारी करणे सोपे जाईल.