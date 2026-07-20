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Mahindra Upcoming Cars 2026: ‘स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट’सह ‘या’ ३ गाड्या स्वातंत्र्यदिनी लाँच करण्यासाठी सज्ज! जाणून घ्या

Updated On: Jul 20, 2026 | 05:03 PM IST
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सारांश

महिंद्रा १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात आपली लोकप्रिय २०२६ स्कॉर्पिओ एन फेसलिफ्ट, नवीन विजन एस आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बीई ०७ या दमदार एसयूव्ही सादर करणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाईन असलेल्या या गाड्या भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्याच्या तयारीत आहेत.

Mahindra Upcoming Cars 2026: ‘स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट’सह ‘या’ ३ गाड्या स्वातंत्र्यदिनी लाँच करण्यासाठी सज्ज! जाणून घ्या
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विस्तार
  • महिंद्रा १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमात अनेक नवीन गाड्या आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान सादर करणार आहे
  • स्कॉर्पिओ एन फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये नवीन अंतर्गत फीचर्स आणि बाह्य डिझाईन बदल पाहायला मिळतील
  • नवीन आर्किटेक्चरवर आधारित विजन एस आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बीई ०७ या दोन SUV ग्राहकांच्या भेटीस येतील
महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनी १५ ऑगस्ट रोजी आपल्या तीन दिवसीय स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमात अनेक नवीन प्रोडक्शन आणि मोबिलिटी सोल्यूशन्स सादर करणार आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञान, कन्सेप्ट व्हेईकल आणि पुढच्या पिढीतील मॉडेल्सचे प्रदर्शन करण्याची कंपनीची ही वार्षिक परंपरा आहे. या वर्षीच्या कार्यक्रमात २०२६ स्कॉर्पिओ एन फेसलिफ्ट, विजन एस आणि बीई ०७ इलेक्ट्रिक एसयूव्हीचे दर्शन घडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

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२०२६ महिंद्रा स्कॉर्पिओ एन फेसलिफ्ट

२०२६ महिंद्रा स्कॉर्पिओ एन फेसलिफ्ट पुढील महिन्यात पदार्पण करण्याची दाट शक्यता आहे. यात किरकोळ बाह्य आणि अंतर्गत बदल केले जातील, मात्र सध्याचे इंजिन पर्याय तसेच ठेवले जातील. स्पाय इमेजेसनुसार या एसयूव्हीमध्ये नवीन डिझाईनची फ्रंट ग्रिल, सुधारित हेडलॅम्प्स, अपडेटेड फ्रंट बंपर आणि नवीन मोठ्या आकाराचे अलॉय व्हील्स पाहायला मिळतील. केबिनच्या आत, यात १०.२५ इंचाची मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, नवीन डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, ‘अ‍ॅडव्हान्स ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम’ (ADAS) आता कमी किमतीच्या व्हेरियंटमध्येही उपलब्ध केली जाऊ शकते. यात सध्याचे २.२-लीटर टर्बो डिझेल आणि २.०-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन कायम असेल.

महिंद्रा विजन एस

महिंद्रा १५ ऑगस्ट रोजी ‘विजन एस’ संकल्पनेवर आधारित सब-४ मीटर एसयूव्हीचे प्रोडक्शन रेडी मॉडेल सादर करू शकते. कंपनीच्या नवीन ‘NU_IQ’ आर्किटेक्चरचा वापर करणारे हे पहिले मॉडेल असेल. हे उत्पादन मॉडेल संकल्पनेचे उंच आणि बॉक्सी डिझाईन कायम ठेवेल; मात्र, बोनेटवर जोडलेले लिम्ब रायझर्स, छतावरील दिवे आणि शिडी यांसारखे घटक ऐच्छिक अ‍ॅक्सेसरीज म्हणून दिले जाऊ शकतात. हे व्यासपीठ डिझेल, पेट्रोल, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक अशा विविध इंजिन पर्यायांना सपोर्ट करते.

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महिंद्रा बीई ०७

महिंद्राच्या ‘INGLO’ प्लॅटफॉर्मवर आधारित ‘बीई ०७’ ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही देखील या कार्यक्रमात अंतिम उत्पादनाच्या अगदी जवळ असणाऱ्या अवतारात सादर केली जाईल. यात बंद ग्रिल, तीक्ष्ण डिझाईनचे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स, स्पोर्टी फ्रंट बंपर, उतरती छताची रेषा आणि उभ्या रचनेचे एलईडी टेल लॅम्प्स पाहायला मिळतील. यात ५९ kWh, ७० kWh आणि ७९ kWh क्षमतेचे बॅटरी पॅक मिळण्याची शक्यता आहे.

महिंद्राने यापूर्वी याच कार्यक्रमात थार.ई (Thar.e) आणि ग्लोबल पिकअप यांसारख्या क्रांतिकारी संकल्पना सादर केल्या आहेत. या वर्षीचा सोहळाही ऑटोमोबाईल क्षेत्रात नवा इतिहास रचण्यासाठी सज्ज आहे.

Web Title: Upcoming mahindra cars on independance day of 2026

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Published On: Jul 20, 2026 | 05:03 PM

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