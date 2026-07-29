Hyundai Creta vs Tata Sierra vs Maruti Grand Vitara! मिडीयम बजेटच्या ‘किंग’ SUV;  कोणामध्ये आहे जास्त दम?

भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये मिडीयम बजेट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. मिडल क्लास लोकांना परवडणारी आणि रंगा-रूपाने-गुणानेही चांगली असणारी गाडी कोणती याची ओढ लागलेली असते. तुमच्या या सगळ्या क्रायटेरिया मध्ये बसणाऱ्या हुंदाई क्रेटा, टाटा सिएरा, आणि मारुती ग्रँड विटारा, या तिन्ही गाड्या स्वतःच्या छप्परफाड वैशिष्ट्यांमुळे बाजारात दणका उडवत आहेत. या तिन्ही गाड्यांचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आपण पाहूयात,
१. हुंदाई क्रेटा
२. टाटा सिएरा
३. मारुती ग्रँड विटारा
जर तुम्हाला भरपूर फीचर्स, रिफाइंड इंजिन आणि रफ-एंड-टफ ऑलराउंडर हवा असेल, तर क्रेटा योग्य पर्याय आहे. मजबूत सुरक्षा, बोल्ड लुक आणि रॉ पॉवर हवी असल्यास टाटा सिएरा सर्वोत्तम ठरते. तर उत्तम मायलेज, कमी मेंटेनन्स आणि रोजच्या वापरासाठी ग्रँड विटारा राजा आहे!