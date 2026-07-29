गुरुर्ब्रम्हां गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर...! योग्य मार्ग दाखवणाऱ्या सर्व गुरुजनांना द्या गुरुपौर्णिमेच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा

आषाढ महिन्यातील पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा साजरा केली जाते. यादिवशी आईवडील आणि गुरुंप्रती प्रेम आणि आदर व्यक्त केला जातो. आयुष्यातील अंधकार आणि अज्ञान दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश देणाऱ्या गुरूंना शुभेच्छा देऊन भेटवस्तू सुद्धा दिल्या जातात. महाभारताचे रचनाकार महर्षी वेद व्यास यांना आद्य गुरु मानले जाते, म्हणून या दिवशी व्यास पूजन करण्याची परंपरा मागील बऱ्याच वर्षांपासून चालू आहे. यंदाच्या वर्षी २९ जुलैला गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाणार आहे. हिंदू धर्मात गुरुपौर्णिमेला खूप जास्त महत्व आहे. आषाढ महिन्यातील पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा असे सुद्धा म्हंटले जाते. हा दिवस अत्यंत शुभ मानला जातो. त्यामुळे यंदाच्या गुरुपौर्णिमेला सर्व गुरुजनांना द्या या मराठमोळ्या शुभेच्छा.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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गुरुविण न मिळे ज्ञान, ज्ञानाविण न होई जगी सन्मान, जीवन भवसागर तराया, चला वंदु गुरुराया! गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
अंधारात दिवा लावणारे, मार्ग दाखवणारे तुम्ही माझे गुरु आहात. तुमच्या चरणी शतशः प्रणाम!
गुरु म्हणजे परीस आणि शिष्य म्हणजे लोखंड, लोखंडाचं सोनं करणाऱ्या सर्व गुरुंना गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा!
जिथे ज्ञानाचे संस्कार दडलेले आहेत, अशा प्रत्येक गुरूला मानाचा मुजरा. शुभ गुरुपौर्णिमा!
गुरुर्ब्रम्हां गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर… गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः
गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
गुरूविण न मिळे ज्ञान,
ज्ञानाविण न होई जगी सन्मान..
जीवन भवसागर तराया, चला वंदु गुरूराया|..
गुरूपोर्णिमा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
जे जे आपणासी ठावे, ते दुसर्यासी देई, शहाणे करून सोडी, सकळ जना..
तो ची गुरू खरा, आधी चरण तयाचे धरा..
आपणास गुरूपोर्णिमा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
गुरूविण न मिळे ज्ञान,
ज्ञानाविण न होई जगी सन्मान..
जीवन भवसागर तराया,
चला वंदु गुरूराया..
जे जे आपणासी ठावे,
ते दुसऱ्यासी देई,
शहाणे करून सोडी,
सकळ जना..
तो ची गुरू खरा,
आधी चरण तयाचे धरा..
गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
जे जे आपणास ठावे, ते दुसऱ्यासी देई,
शहाणे करुन सोडी, सकळं जना,
तोची गुरु खरा, आधी चरण तयाचे धरा,
गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!
ना वयाचे बंधन, ना नात्याचे जोड
ज्याला आहे अगाध ज्ञान, जो देई नि:स्वार्थ दान,
गुरु त्यासी मानावा, देव तेथेची जाणावा,
गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!
गुरू म्हणजे तो कुंभार जो मातीचे मडके घडवतो.
गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
हिऱ्याप्रमाणे पैलू पाडतो तो गुरु,
जीवन जगण्याचा योग्य मार्ग दाखवतो तो गुरु,
जीवनातला खरा आनंद शोधायला शिकवतो तो गुरु,
आव्हानावर मात करायचा आत्मविश्वास मिळवून देतो तो गुरु,
गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
गुरु म्हणजे परीस आणि शिष्य म्हणजे लोखंड,
लोखंडाचं सोनं करणाऱ्या गुरुंना, गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
गुरुविण कोण दाखविल वाट
आयुष्याचा पथ हा दुर्गम, अवघड डोंगर-घाट.
गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
गुरु तू जगाची माऊली, जणू सुखाची सावली
गुरू म्हणजे, तो कुंभार जो मातीचे मडके घडवतो.
योग्य काय, अयोग्य काय ते आपण शिकवता
खोटे काय, खरे काय ते आपण समजावता
जेव्हा काहीच सुचत नाही अशा वेळी आमच्या अडचणी दूर करता
गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
आदी गुरूसी वंदावे |
मग साधनं साधावे ||
गुरु म्हणजे माय बापं |
नाम घेता हरतील पाप ||
गुरु म्हणजे आहे काशी |
साती तिर्थ आहे तया पाशी ||
तुका म्हणे ऐंसे गुरु |
चरण त्याचे हृदयीं धरू ||
आजच्या दिवसानिमित्त सर्वांना माझ्याकडुन
गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा !
हजार चांदण्या शोधण्यापेक्षा
एकच चंद्र शोधा..
आणि हजार चंद्र शोधण्यापेक्षा
एकच सूर्य जवळ ठेवा…
गुरू म्हणजे ज्ञानाचा उगम
आणि अखंड वाहणारा झरा.
जेव्हा जेव्हा चुकीच्या मार्गावर गेलो,
तेव्हा तेव्हा गुरूने रस्ता दाखवला आहे.
गुरु म्हणजे ज्ञानाचा उगम आणि अखंड वाहणारा झरा..
गुरु म्हणजे निष्ठा आणि कर्तव्य..
गुरु म्हणजे निस्सीम श्रद्धा आणि भक्ती..
गुरु म्हणजे विश्वास आणि वात्सल्य..
गुरु म्हणजे आदर्श आणि प्रमाणतेचे मूर्तिमंत प्रतिक..
आजपर्यंत कळत नकळतपणे ज्ञान देणाऱ्या सर्वांना,
आजच्या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी माझे वंदन…
गुरू पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा..!
तुम्हीच शिकवले बोट पकडुन चालायला,
तुम्हीच सांगितले ठोकर लागल्यावर
पुन्हा पुन्हा चालायला.
गुरू पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा
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गुरू तुमच्या उपकाराची कसे फेडू मी मोल,
लाख किमती असेल धन पण गुरू माझा अनमोल.
गुरू पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा
गुरु विना ज्ञान नाही आणि ज्ञानाविना आत्मा नाही.
गुरू पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा
माझ्या सर्व गुरूंना आजच्या खास दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
ध्यान, ज्ञान, धैर्य आणि कर्म ह्या सर्वच गुरुच्या देणंग्या आहेत
गुरू पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा