बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

जर तुम्ही परवडणाऱ्या किमतीत पॉवरफुल इंजिन असलेली बाईक शोधत असाल, तर तुमच्यासाठी Kawasaki W175 ही एक उत्तम बाईक ठरू शकते. त्यात रेट्रो क्लासिक डिझाइन आणि आधुनिक फीचर्सचे उत्तम कॉम्बिनेशन आहे. चला नवीन कावासाकी W175 ची किंमत, इंजिन आणि फीचर्सबद्दल जाणून घेऊयात.
Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल
कावासाकी W175 बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 1,13,000 रुपयांपासून सुरू होते आणि 1,25,000 रुपयांपर्यंत जाते, ज्यामुळे ती कावासाकीची सर्वात स्वस्त बाईक बनते. जर तुम्ही स्टायलिश आणि परवडणारी क्रूझर बाईक शोधत असाल, तर कावासाकी W175 तुमच्यासाठी परिपूर्ण पर्याय असू शकते. ही बाईक शहरातील रस्त्यांवर सहज प्रवास करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.
कावासाकी W175 मध्ये 177 cc, एअर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे जे 7,500 rpm वर 13 PS कमाल पॉवर आणि 6,000 rpm वर 13.2 Nm पीक टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन 5-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनशी जोडलेले आहे, जे सहज गिअर शिफ्टिंग देते. बाईकचे टॉप स्पीड सुमारे 110 किमी/तास आहे, जे शहर आणि महामार्ग वापरासाठी पुरेसे आहे.
Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच
Kawasaki W175 ला ARAI प्रमाणित 45 किमी प्रति लिटर इतके मायलेज मिळते. प्रत्यक्ष वापरात ही बाईक सुमारे 40 ते 42 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. 12 लिटरच्या फ्यूल टँक क्षमतेमुळे एकदा टाकी पूर्ण भरल्यानंतर ही बाईक अंदाजे 480 किमीपर्यंतची रेंज देते.
फीचर्सबाबत सांगायचे झाल्यास, Kawasaki W175 मध्ये अॅनालॉग स्पीडोमीटर, सिंगल-चॅनल ABS, हॅलोजन हेडलाइट आणि ट्यूबलेस टायर्स यांसारख्या आवश्यक आणि उपयुक्त सुविधा देण्यात आल्या आहेत. या बाईकचे वजन केवळ 135 किलो असून, त्यामुळे ती हलकी आणि सहज चालवण्यास सोपी ठरते.
790 मिमी सीट हाइट असल्याने सरासरी उंचीच्या रायडर्ससाठी ही बाईक आरामदायक आहे. याशिवाय, रबर-पॅडेड फुटपेग्स आणि 17-इंचचे व्हील्स राइडचा अनुभव अधिक चांगला बनवतात.