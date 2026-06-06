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पर्यावरणपूरक की प्रदूषणकारी? PHEV कारचा भंडाफोड, टेस्टमध्ये अपेक्षेपेक्षा 5 पट अधिक प्रदूषण, ICCT चा धक्कादायक अहवाल

Updated On: Jun 06, 2026 | 08:20 PM IST
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सारांश

हायब्रिड आणि प्लग-इन हायब्रिड (PHEV) कारांच्या पर्यावरणपूरक दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा मोठा खुलासा ICCT च्या अहवालातून समोर आला आहे. चाचण्यांमध्ये PHEV कारा अपेक्षेपेक्षा तब्बल पाच पट अधिक प्रदूषण करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अहवालामुळे ‘ग्रीन व्हेईकल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हायब्रिड कारांच्या कार्यक्षमतेबाबत नव

पर्यावरणपूरक की प्रदूषणकारी? PHEV कारचा भंडाफोड, टेस्टमध्ये अपेक्षेपेक्षा 5 पट अधिक प्रदूषण, ICCT चा धक्कादायक अहवाल

पर्यावरणपूरक की प्रदूषणकारी? PHEV कारचा भंडाफोड, टेस्टमध्ये अपेक्षेपेक्षा 5 पट अधिक प्रदूषण, ICCT चा धक्कादायक अहवाल

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विस्तार

इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सपोर्टेशन (ICCT) च्या एका अलीकडील अहवालानुसार, प्लग-इन हायब्रीड वाहनांचे प्रत्यक्ष CO₂ उत्सर्जन अधिकृत चाचण्यांमध्ये नोंदवलेल्या प्रमाणापेक्षा सरासरी पाच पटीने जास्त असू शकते. हे महत्त्वाचे आहे कारण PHEVs (प्लग-इन हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहने) कमी-उत्सर्जन तंत्रज्ञान म्हणून बऱ्याच काळापासून प्रचारित केली जात आहेत.

अधिकृत आकडेवारी

अहवालात असे आढळून आले की, वाहन उत्पादक आणि चाचणी संस्था सामान्यतः PHEVs ची चाचणी आदर्श परिस्थितीत करतात. या चाचण्यांदरम्यान, बॅटरी पूर्णपणे चार्ज केलेली असते आणि वाहन बहुतेक वेळ इलेक्ट्रिक मोडमध्ये चालते. यामुळेच उत्सर्जनाचे आकडे लक्षणीयरीत्या कमी दिसतात. मात्र दैनंदिन परिस्थिती वेगळी असते. अनेक चालक नियमितपणे त्यांच्या गाड्या चार्ज करत नाहीत, ज्यामुळे पेट्रोल इंजिनवर अधिक अवलंबित्व वाढते. यामुळे प्रत्यक्ष उत्सर्जनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

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चार्जिंगच्या सवयी खरे फायदे ठरवतात

तज्ञांचे म्हणणे आहे की प्लग-इन हायब्रीड तंत्रज्ञानाचे यश मोठ्या प्रमाणावर वाहन मालकांच्या चार्जिंगच्या सवयींवर अवलंबून असते. जर चालकाने नियमितपणे बॅटरी चार्ज केली आणि बहुतेक अंतर इलेक्ट्रिक मोडमध्ये प्रवास केला, तर उत्सर्जन प्रत्यक्षात लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. मात्र, जेव्हा बॅटरी चार्ज नसते, तेव्हा PHEV जवळजवळ एका सामान्य पेट्रोल कारप्रमाणे वागते. या परिस्थितीमुळे इंधनाचा वापर आणि CO₂ उत्सर्जन दोन्ही वाढतात.

इलेक्ट्रिक वाहने एक चांगला पर्याय बनत आहेत का?

ICCT अहवालानंतर, अनेक तज्ञ आणि धोरणकर्ते आता बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांना (BEVs) अधिक प्रभावी उपाय म्हणून विचारात घेत आहेत. BEVs पूर्णपणे विजेवर चालतात आणि चालवताना त्यांच्या टेलपाइपमधून कोणतेही उत्सर्जन होत नाही. यामुळेच आता अनेक देशांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना अधिक प्राधान्य दिले जात आहे, तर प्लग-इन हायब्रीड वाहनांना देण्यात येणाऱ्या लाभांचे आणि प्रोत्साहनांचे पुनरावलोकन सुरू झाले आहे.

युरोपसह अनेक बाजारपेठांमध्ये पुनरावलोकन सुरू

अहवालानंतर, युरोपसह अनेक प्रमुख ऑटोमोबाईल बाजारपेठांमध्ये प्लग-इन हायब्रीड वाहनांसाठीच्या अनुदानांवर आणि प्रोत्साहनांवर पुनर्विचार केला जात आहे. ही वाहने खरोखरच पर्यावरणीय उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करत आहेत की नाही, हे धोरणकर्ते तपासत आहेत.

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Web Title: Icct report phev cars cause five times more pollution hybrid cars exposed

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Published On: Jun 06, 2026 | 08:20 PM

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