Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Electric Car : सिट्रोएनची नवी इलेक्ट्रिक कार लवकरच बाजारात; वाचा काय आहे खास?

Updated On: Jun 06, 2026 | 04:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

तुम्ही नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याचा विचार करताय, तर थोड थांबा. कारण नवीन इलेक्ट्रिक कार बाजारात दाखल होण्यास सज्ज आहे. ही कार सिट्रोनची आहे.

सिट्रोएनची नवी इलेक्ट्रिक कार लवकरच बाजारात; वाचा काय आहे खास?

सौजन्य - सोशल मिडीया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

तुम्ही नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याचा विचार करताय, तर थोड थांबा. कारण नवीन इलेक्ट्रिक कार बाजारात दाखल होण्यास सज्ज आहे. ही कार सिट्रोनची आहे. सिट्रोएनची आगामी नवीन इलेक्ट्रिक कार ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरणार आहे. ही कार एकदा फुल चार्ज केल्यावर तब्बल 250 किलोमीटरपर्यंतची रेंज देईल. या कारची थेट स्पर्धा टाटा पंच EV शी असेल. कारचा पहिला अधिकृत टीझर समोर आला आहे, त्यामुळे Citroen येत्या आठवड्यात eC3X च्या लाँचिंगची तारीख जाहीर करू शकते.

 

फ्रेंच कार कंपनी सिट्रोएन लवकरच भारतीय बाजारात एक नवीन इलेक्ट्रिक कार लाँच करणार आहे. कंपनीने आगामी इलेक्ट्रिक कारचा टीझर शेअर केला आहे. आगामी नवीन इलेक्ट्रिक कार eC3 ची अद्ययावत आवृत्ती आहे. विशेष म्हणजे इलेक्ट्रिक कारमधील डिझाइन आणि फीचर्स अपडेट केले जातील तसेच तिचे नावही बदलेल. या कारचे नाव आता eC3 X असेल.

टीझर प्रतिमेवरून असे दिसून आले आहे की अपडेटेड eC3X मध्ये सिल्व्हर स्किड-प्लेटसारखे इन्सर्ट, एलईडी डे-टाइम रनिंग लॅम्प आणि एलईडी फॉग लॅम्प्ससह एक नवीन फ्रंट बम्पर मिळतो. इतर व्हिज्युअल अपग्रेडमध्ये रिअरव्ह्यू मिररचा नवीन संच आणि समाकलित टर्न इंडिकेटर्ससह ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्सचा समावेश आहे.

डिझाइनमध्ये बदल करण्याव्यतिरिक्त, Citroen आपल्या नवीन कार eC3X मध्ये अनेक उत्कृष्ट फीचर्स जोडणार आहे. कारच्या आतील डिझाइनमध्ये बदल केला जाईल. तसेच, आराम आणि सुरक्षा सुधारण्यासाठी काही प्रीमियम गोष्टी जोडल्या जातील. या नवीन फीचर्सच्या मदतीने eC3X कार बाजारात इतर स्वस्त इलेक्ट्रिक कारला चांगली स्पर्धा देऊ शकेल.

हे सुद्धा वाचा : व्हेनेझुएलाच्या डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची टाटा मोटर्सला भेट; इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नव्या संधींवर चर्चा

जरी कारचे डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये बदलली जात असली तरी तिची इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन जुन्या eC3 कारसारखीच राहील. यात 29.2 kWh ची बॅटरी मिळेल. हे 56 bhp पॉवर आणि 143 Nm टॉर्क जनरेट करेल. कंपनीचा दावा आहे की ही कार एकदा फुल चार्ज झाल्यावर सुमारे 250 किलोमीटर धावेल.

  • 10.25 इंचाची मोठी टचस्क्रीन स्क्रीन (इन्फोटेनमेंट सिस्टम)
  • लेदर-लुकिंग लूकसह आरामदायक लेदर सीट्स
  • समोरच्या सीटवर डोक्याला आधार देण्यासाठी समायोज्य हेडरेस्ट
  • टायरमधील हवेचा दाब शोधणारी एक प्रणालीसुरक्षिततेसाठी 6 एअरबॅग्स

Web Title: Citroens new electric car is likely to be launched soon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 04:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इंधनदरांच्या वाढीमुळे कारपूलिंगला वेग, भारत ठरला BlaBlaCar चा सर्वात मोठा बाजार!
1

इंधनदरांच्या वाढीमुळे कारपूलिंगला वेग, भारत ठरला BlaBlaCar चा सर्वात मोठा बाजार!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Electric Car : सिट्रोएनची नवी इलेक्ट्रिक कार लवकरच बाजारात; वाचा काय आहे खास?

Electric Car : सिट्रोएनची नवी इलेक्ट्रिक कार लवकरच बाजारात; वाचा काय आहे खास?

Jun 06, 2026 | 04:37 PM
मुंबई विद्यापीठाची मानसशास्त्राची पुस्तके ‘ChatGPT’ ने लिहिली; नेमके काय प्रकरण आहे? वाचा एका क्लिकवर..

मुंबई विद्यापीठाची मानसशास्त्राची पुस्तके ‘ChatGPT’ ने लिहिली; नेमके काय प्रकरण आहे? वाचा एका क्लिकवर..

Jun 06, 2026 | 04:28 PM
Free Ration Scheme : 63 लाख नागरिकांचे मोफत रेशन थांबणार? ‘या’ सरकारच्या निर्णयाने मोठी खळबळ

Free Ration Scheme : 63 लाख नागरिकांचे मोफत रेशन थांबणार? ‘या’ सरकारच्या निर्णयाने मोठी खळबळ

Jun 06, 2026 | 04:28 PM
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त बिसलेरीचा पुढाकार; महाराष्ट्र-गोव्यात ४० हजारांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त बिसलेरीचा पुढाकार; महाराष्ट्र-गोव्यात ४० हजारांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग

Jun 06, 2026 | 04:19 PM
IND vs AFG: रणजी ते टीम इंडिया! कोण आहे मानव सुथार? अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी कॅप मिळताच ‘मिस्ट्री स्पिनर’ चर्चेत

IND vs AFG: रणजी ते टीम इंडिया! कोण आहे मानव सुथार? अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी कॅप मिळताच ‘मिस्ट्री स्पिनर’ चर्चेत

Jun 06, 2026 | 04:11 PM
Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून दाखल; तळकोकणाला झोडपले; आता काही दिवसांतच…

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून दाखल; तळकोकणाला झोडपले; आता काही दिवसांतच…

Jun 06, 2026 | 04:09 PM
CJI Suryakant: भारताच्या सरन्यायाधीशांना लंडनमध्ये विद्यार्थ्यांचा घेराव; नेमकं घडलं काय?

CJI Suryakant: भारताच्या सरन्यायाधीशांना लंडनमध्ये विद्यार्थ्यांचा घेराव; नेमकं घडलं काय?

Jun 06, 2026 | 04:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें