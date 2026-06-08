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इन्फ्लुएन्सर्सच्या एका व्हिडिओने बदलतोय भारतीय ग्राहकांचा निर्णय! ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर वाढतोय कंटेंटचा प्रभाव!

Updated On: Jun 08, 2026 | 05:49 PM IST
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सारांश

भारतात सोशल मीडिया आणि डिजिटल कंटेंटचा प्रभाव झपाट्याने वाढत आहे. एकेकाळी वाहन खरेदी करताना ग्राहक वृत्तपत्रे, मासिके किंवा शोरूममधील विक्रेत्यांवर अवलंबून असत. मात्र आजच्या काळात अनेक तरुण यूट्यूब ब्लॉगर्स, इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर्स आणि मोटरिंग कंटेंट क्रिएटर्स यांच्या मतांवर आधारित खरेदीचे निर्णय घेत आहेत.

इन्फ्लुएन्सर्सच्या एका व्हिडिओने बदलतोय भारतीय ग्राहकांचा निर्णय! ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर वाढतोय कंटेंटचा प्रभाव!
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विस्तार

भारतात सोशल मीडिया आणि डिजिटल कंटेंटचा प्रभाव झपाट्याने वाढत आहे. एकेकाळी वाहन खरेदी करताना ग्राहक वृत्तपत्रे, मासिके किंवा शोरूममधील विक्रेत्यांवर अवलंबून असत. मात्र आजच्या काळात अनेक तरुण यूट्यूब ब्लॉगर्स, इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर्स आणि मोटरिंग कंटेंट क्रिएटर्स यांच्या मतांवर आधारित खरेदीचे निर्णय घेत आहेत. विशेषतः ऑटोमोबाईल क्षेत्रात हा प्रभाव अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो. याबद्दल आज आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊयात,

गेल्या काही वर्षांत अॅडव्हेंचर मोटरसायकलींची लोकप्रियता वाढण्यामागे सोशल मीडिया हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. उदाहरणार्थ, हिमालयीन भागातील रोड ट्रिप्स, लेह-लडाख रायडिंग आणि ऑफ-रोडिंग व्हिडिओंमुळे अनेक तरुणांमध्ये रॉयल एनफिल्ड हिमालयनसारख्या मोटरसायकलींबद्दल प्रचंड आकर्षण निर्माण झाले. अनेक ब्लॉगर्स आपल्या प्रवासाचे व्हिडिओ, अनुभव आणि वाहनांची वैशिष्ट्ये दाखवत असल्याने प्रेक्षक त्या वाहनांशी भावनिकरित्या जोडले जातात.

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भारतातील मोटरिंग इन्फ्लुएन्सर्स आणि ऑटो यूट्यूब चॅनेल्स नवीन वाहनांचे रिव्ह्यू, मायलेज चाचण्या, दीर्घकालीन वापर अनुभव आणि तुलनात्मक विश्लेषण सादर करतात. त्यामुळे ग्राहकांना जाहिरातींपेक्षा अधिक वास्तववादी माहिती मिळते. अनेक वेळा एखाद्या कार किंवा बाइकचा सकारात्मक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्या मॉडेलच्या शोरूम चौकशीत आणि विक्रीत वाढ झाल्याचेही दिसून आले आहे.

मात्र या प्रवृत्तीचे काही नकारात्मक पैलूही आहेत. अनेक इन्फ्लुएन्सर्सना कंपन्यांकडून प्रायोजित कंटेंटसाठी मानधन मिळत असल्याने त्यांच्या मतांमध्ये पक्षपात असण्याची शक्यता असते. काही वेळा वाहनांच्या कमतरता किंवा देखभाल खर्च याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी केवळ एका व्हिडिओवर विश्वास न ठेवता विविध स्रोतांमधून माहिती घेणे आवश्यक आहे.

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एकंदरीत, भारतात ब्लॉगर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्स हे केवळ मनोरंजन करणारे व्यक्तिमत्त्व राहिलेले नाहीत. ते ग्राहकांच्या विचारसरणीवर आणि खरेदीच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकणारे महत्त्वाचे घटक बनले आहेत. भविष्यात ऑटोमोबाईल कंपन्यांसाठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स हे मार्केटिंगचे सर्वात प्रभावी साधन ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.

 

Web Title: Influencers affecting vehicle buyers decision auto sector

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Published On: Jun 08, 2026 | 05:49 PM

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