Mumbai News: घाटकोपर पूर्व-पश्चिम प्रवास सुखकर होणार! कोंडीतूनही होणार सुटका, केबल-स्टेड’ पुलाचे काम वेगाने

पूर्व उपनगरातील वर्षानुवर्षांच्या तीव्र वाहतूककोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि पूर्व तसेच पश्चिम उपनगरांदरम्यानचा प्रवास अधिक सुकर करण्यासाठी घाटकोपरमध्ये एका अत्याधुनिक ‘केबल-स्टेड’ पुलाची उभारणी वेगाने सुरू आहे. हा नवीन पूल थेट लालबहादूर शास्त्री मार्गाला छेदून पुढे जाणार असल्याने या परिसरातील संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेला मोठी गती मिळणार आहे. मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा विकास केला जात आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.(फोटो सौजन्य – AI)
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चार दशकांहून अधिक काळ एलबीएस मार्गाकडून ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी घाटकोपर येथील जुना रेल्वे पूल हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मुख्य दुवा मानला जात होता. मात्र, विशेष सुरक्षा ऑडिटमध्ये हा जुना पूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने तो तातडीने बंद केला. यामुळे वाहनधारकांना जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड आणि अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड या अत्यंत गजबजलेल्या मार्गांवरून वळसा घालून प्रवास करावा लागत होता.
या पर्यायी मार्गावर ऐन गर्दीच्या वेळेत वाहनांची प्रचंड कोंडी होत असल्याने वाहनधारकांचा मोठा वेळ वाया जात होता. ही भीषण समस्या लक्षात घेऊन महापालिका आणि एमआरआयडीसीने जुन्या पुलाच्या जागी एक नवा आणि अधिक क्षमतेचा ‘केबल-स्टेड’ पूल उभारण्याचा निर्णय घेतला. या नव्या पुलामुळे एलबीएस मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यासोबतच एजीएलआर आणि जेव्हीएलआर मार्गावरील गर्दी लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
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पूर्व उपनगरातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच ‘केबल-स्टेड’ डिझाइन असणारा भव्य पूल ठरणार आहे. हा पूल मध्य रेल्वेच्या मुख्य रुळांवरून जाण्यासोबतच प्रस्तावित ‘मेट्रो मार्ग ४’ आणि जमिनीखालून जाणाऱ्या ‘अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन’च्या मार्गावरूनही पार होईल. यामध्ये रेल्वे रुळांवरील १०८ मीटरचा भाग हा केबल-स्टेड डिझाइनचा असेल, तर हाय-स्पीड बुलेट ट्रेनच्या मार्गावरील ९२ मीटरचा भाग आणि एलबीएस मार्गावरील ९० मीटरचा भाग हा ‘बो-स्ट्रिंग स्टील स्पॅन’ पद्धतीने उभारला जात आहे.