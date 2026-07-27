July 27 History: आज सीआरपीएफ स्थापना दिवस; जाणून घ्या २७ जुलैचा इतिहास..

July 27 History:: दरवर्षी २७ जुलै हा दिवस भारतात ‘सीआरपीएफ स्थापना दिन’ (CRPF Day) म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. २७ जुलै १९३९ रोजी ब्रिटिश काळात ‘क्राउन रिप्रेझेंटेटिव्ह पोलीस’ या नावाने या दलाची स्थापना झाली होती आणि स्वातंत्र्यानंतर २७ डिसेंबर १९४९ रोजी याला ‘केंद्रीय राखीव पोलीस दल’ असे नवीन नाव देण्यात आले. देशातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे, अंतर्गत सुरक्षा बळकट करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांच्या मदतीसाठी हे दल सदैव तत्पर असते. देशाच्या सीमांचे रक्षण, शांततापूर्ण निवडणुका पार पाडणे आणि दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये सीआरपीएफचे जवान अत्यंत शौर्याने आपले कर्तव्य बजावतात. आपल्या प्राणांची बाजी लावून देशाच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र झटणाऱ्या या शूर जवानांच्या अतुलनीय बलिदानाचे स्मरण करून त्यांना आदरांजली वाहण्याचा हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे.