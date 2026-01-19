आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Mahindra ने दमदार कार ऑफर केल्या आहेत. नुकतेच कंपनीने लोकप्रिय एसयूव्ही XUV 3XO ची किंमत वाढवली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 19, 2026 | 06:40 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • महिंद्रा XUV 3XO च्या किमती वाढल्या
  • व्हेरिएंटमध्ये 17,200 रुपयांपर्यंत वाढ
  • नवीन सुरुवातीची किंमत 7.36 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे
Mahindra कंपनीकडून भारतात विविध सेगमेंटमध्ये कार्सची विक्री केली जाते. कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये महिंद्राची Mahindra XUV 3XO ही कार उपलब्ध आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीने या एसयूव्हीच्या किमतीत वाढ केली असून, आता वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्ससाठी नवीन दर लागू करण्यात आले आहेत. कोणत्या व्हेरिएंटची किंमत किती वाढली आहे, याची माहिती आपण जाणून घेऊयात.

Mahindra XUV 3XO च्या किमतीत वाढ

महिंद्राने आपल्या कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही XUV 3XO च्या किमती वाढवल्या आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, या कारच्या किमतीत कमाल 17 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्सनुसार ही वाढ वेगवेगळी आहे.

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

कोणत्या व्हेरिएंट्सच्या किमतीत सर्वाधिक वाढ

मिळालेल्या माहितीनुसार, 1.5 लिटर टर्बो डिझेल ऑटोमॅटिक (AMT) AX7 आणि 1.5 लिटर टर्बो डिझेल मॅन्युअल AX7 L या व्हेरिएंट्सच्या किमतीत सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे 17,200 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

बेस व्हेरिएंट किती महाग झाली?

XUV 3XO चा बेस व्हेरिएंट म्हणून MX1 उपलब्ध आहे. या 1.2 लिटर पेट्रोल मॅन्युअल व्हेरिएंटच्या किमतीत 8,200 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

इतर व्हेरिएंटच्या किमतीत किती वाढ?

  • बेस आणि टॉप व्हेरिएंटव्यतिरिक्त, 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोल मॅन्युअलच्या इतर व्हेरिएंटच्या किमतीत 9,900 ते 10,200 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.
  • 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोल ऑटोमॅटिक वेरिएंट्सच्या किमतीत 10,200 ते 11,000 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
  • 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोल मॅन्युअल DI वेरिएंट्सच्या किमतीत 11,300 ते 13,700 रुपये, तर 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोल ऑटोमॅटिक वेरिएंट्सच्या किमतीत 12,900 ते 15,200 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.
  • त्याचप्रमाणे, 1.5 लिटर टर्बो डिझेल मॅन्युअल वेरिएंट्सच्या किमतीत 4,600 ते 17,200 रुपये आणि 1.5 लिटर टर्बो डिझेल ऑटोमॅटिक वेरिएंट्सच्या किमतीत 13,600 ते 17,200 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

वाढीनंतर किती झाली किंमत?

किमतीत झालेल्या वाढीनंतर Mahindra XUV 3XO ची एक्स-शोरूम किंमत आता 7.36 लाख रुपयांपासून सुरू होते. तर टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 14.55 लाख रुपये इतकी आहे.

कोणत्या कार्सशी स्पर्धा

Mahindra XUV 3XO ही कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये उपलब्ध असून, या सेगमेंटमध्ये तिची स्पर्धा Maruti Brezza,Tata Nexon,Kia Sonet, Kia Syros, आणि Hyundai Venue या गाड्यांशी होते.

