Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kia : आता एका क्लिकवर मिळणार तुमच्या गाडीची माहिती, किया इंडियाचा ‘डिजिटल पासपोर्ट’ लॉन्च

किया इंडियाने ग्राहकांसाठी ‘डिजिटल पासपोर्ट’ हे नवीन फीचर लॉन्च केले असून यामुळे कार मालकी अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे. हे फीचर ग्राहकांना त्यांच्या वाहनाबद्दल विश्वासार्ह आणि सविस्तर माहिती प्रदान करत कार....

Updated On: May 04, 2026 | 06:01 PM
आता एका क्लिकवर मिळणार तुमच्या गाडीची माहिती, किया इंडियाचा ‘डिजिटल पासपोर्ट’ लॉन्च

आता एका क्लिकवर मिळणार तुमच्या गाडीची माहिती, किया इंडियाचा ‘डिजिटल पासपोर्ट’ लॉन्च

Follow Us:
Follow Us:

Kia Cars Price : किया इंडिया या देशातील आघाडीच्‍या मास-प्रीमियम ऑटोमेकरने आज डिजिटल पासपोर्टच्‍या लाँचची घोषणा केली. हे एक नाविन्यपूर्ण आणि ग्राहक-केंद्रित वैशिष्ट्य आहे, जे कार मालकीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे.

किया कनेक्ट अॅपमधील “न्यू सर्व्हिसेस” टॅब अंतर्गत ग्राहकांना हा डिजिटल पासपोर्ट उपलब्ध होईल. हे वैशिष्‍ट्य ग्राहकांना वेईकल हेल्‍थचा सुरक्षित आणि डेटा-आधारित अहवाल प्रदान करते, ज्याद्वारे वाहनाच्या संपूर्ण कार्यकाळाची विश्वसनीय माहिती मिळते. ही सेवा तीन महिन्यांच्या सबस्क्रिप्शनसाठी ३९९ रूपये (अधिक लागू कर) या किमतीत उपलब्ध आहे.

ग्राहक आता आपली वाहने हाताळताना आणि त्यांचे मूल्यमापन करताना वाढती पारदर्शकता, सोय व विश्वासाची मागणी करत आहेत. ही गरज ओळखून किया इंडियाच्या डिजिटल पासपोर्ट उपक्रमाचा विविध प्लॅटफॉर्मवर विखुरलेल्या वाहनांच्या माहितीचे एकत्रीकरण करण्‍याचा मनसुबा आहे. हे नवीन वैशिष्ट्य वाहनाची सर्व महत्त्वाची माहिती एकाच ठिकाणी, प्रमाणित आणि समजण्यास सोप्या अहवालात एकत्रित करते, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वाहनाच्या स्थितीबद्दल सखोल आणि महत्त्वपूर्ण माहिती मिळते.

Vijay Thalpati Cars Collection : नाद करायचा नाय !Maruti Swift ते BMW i7 ; विजय थलपती यांचे कार कलेक्शन पाहून व्हाल थक्क

या लाँचबाबत मत व्‍यक्त करत किया इंडियाचे मार्केटिंग अँड सेल्स विभागाचे वरिष्‍ठ उपाध्‍यक्ष अतुल सूद म्हणाले, “किया इंडियामध्ये आम्ही नाविन्यपूर्ण डिजिटल प्रयोगांच्या माध्यमातून ग्राहकांचा कार मालकीचा प्रवास अधिक उत्‍साहित करण्यासाठी सतत प्रयत्‍न करतो. डिजिटल पासपोर्टमुळे वाहनांच्या माहितीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता येईल, ज्यामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास व ब्रँडवरील विश्वास अधिक वाढेल. हा उपक्रम तंत्रज्ञानावर आधारित सोल्यूशन्स प्रदान करण्याप्रती आमच्‍या कटिबद्धतेला अधिक दृढ करतो, ज्‍यामुळे कार मालकीची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि ग्राहकांशी आमचे दीर्घकालीन संबंध अधिक मजबूत होतील.”

वेईकलबाबत प्रमाणित माहितीद्वारे दृढ विश्वासाची निर्मिती

किया डिजिटल पासपोर्ट हे वाहनाच्या माहितीचे सुरक्षित आणि प्रमाणित स्त्रोत म्हणून काम करते, जे वाहनाच्या संपूर्ण कार्यकाळातील महत्त्वाचा डेटा एकाच ठिकाणी एकत्रित आणते. हे ग्राहकांना वेईकल हेल्‍थबाबत स्पष्ट सारांश आणि समजण्यास सोपा हेल्थ स्कोअर प्रदान करते, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वाहनाच्या एकूण स्थितीबद्दल विश्वसनीय माहिती मिळते. या वैशिष्ट्यामध्ये सर्व्हिस हिस्ट्री, अपघात व दुरुस्तीच्या नोंदी, ड्रायव्हिंगबद्दलची माहिती आणि वॉरंटीची स्थिती यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे, ज्यामुळे वाहनाची संपूर्ण आणि पारदर्शक माहिती मिळते.

कार मालकी आणि वाहन व्यवस्थापन अधिक सोपे

वाहनाची सर्व अत्यावश्यक माहिती एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असल्याने डिजिटल पासपोर्टमुळे वाहनाच्या स्थितीबद्दल माहिती ठेवणे अधिक सोपे होते. हे वाहनाच्या खऱ्या स्थितीचा एक प्रमाणित आणि डेटा-आधारित दृष्टिकोन प्रदान करते, ज्यामुळे वाहनाच्या एकूण मूल्याबद्दल अधिक पारदर्शकता आणि आत्मविश्वास निर्माण होतो.

आजच्या कनेक्टेड ग्राहकांसाठी डिझाइन करण्‍यात आलेले वैशिष्‍ट्य

डिजिटल पासपोर्ट किया कनेक्ट परिसंस्‍थेसोबत ग्राहकांचे नाते अधिक दृढ करते आणि त्यांना मोलाची सेवा देते. हे वैशिष्ट्य विशेषतः कार मालकीच्या संपूर्ण प्रवासात ग्राहकांना सोय, पारदर्शकता आणि मनःशांती मिळावी यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे.

Car Safety Alert : सावधान! ‘या’ स्टायलिश अ‍ॅक्सेसरीज आजच फेकून द्या; नाहीतर अपघातात तुमची सुरक्षाच बनेल शत्रू

Web Title: Kia india digital passport launch car ownership transparency marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 06:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!
1

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा
2

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?
3

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
4

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

May 18, 2026 | 08:43 AM
AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

May 18, 2026 | 08:30 AM
Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

May 18, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 18, 2026 | 08:20 AM
Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

May 18, 2026 | 08:02 AM
Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

May 18, 2026 | 07:53 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

May 18, 2026 | 07:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM