Kia : आता एका क्लिकवर मिळणार तुमच्या गाडीची माहिती, किया इंडियाचा ‘डिजिटल पासपोर्ट’ लॉन्च

Kia Cars Price : किया इंडिया या देशातील आघाडीच्या मास-प्रीमियम ऑटोमेकरने आज डिजिटल पासपोर्टच्या लाँचची घोषणा केली. हे एक नाविन्यपूर्ण आणि ग्राहक-केंद्रित वैशिष्ट्य आहे, जे कार मालकीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे.
किया कनेक्ट अॅपमधील “न्यू सर्व्हिसेस” टॅब अंतर्गत ग्राहकांना हा डिजिटल पासपोर्ट उपलब्ध होईल. हे वैशिष्ट्य ग्राहकांना वेईकल हेल्थचा सुरक्षित आणि डेटा-आधारित अहवाल प्रदान करते, ज्याद्वारे वाहनाच्या संपूर्ण कार्यकाळाची विश्वसनीय माहिती मिळते. ही सेवा तीन महिन्यांच्या सबस्क्रिप्शनसाठी ३९९ रूपये (अधिक लागू कर) या किमतीत उपलब्ध आहे.
ग्राहक आता आपली वाहने हाताळताना आणि त्यांचे मूल्यमापन करताना वाढती पारदर्शकता, सोय व विश्वासाची मागणी करत आहेत. ही गरज ओळखून किया इंडियाच्या डिजिटल पासपोर्ट उपक्रमाचा विविध प्लॅटफॉर्मवर विखुरलेल्या वाहनांच्या माहितीचे एकत्रीकरण करण्याचा मनसुबा आहे. हे नवीन वैशिष्ट्य वाहनाची सर्व महत्त्वाची माहिती एकाच ठिकाणी, प्रमाणित आणि समजण्यास सोप्या अहवालात एकत्रित करते, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वाहनाच्या स्थितीबद्दल सखोल आणि महत्त्वपूर्ण माहिती मिळते.
या लाँचबाबत मत व्यक्त करत किया इंडियाचे मार्केटिंग अँड सेल्स विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल सूद म्हणाले, “किया इंडियामध्ये आम्ही नाविन्यपूर्ण डिजिटल प्रयोगांच्या माध्यमातून ग्राहकांचा कार मालकीचा प्रवास अधिक उत्साहित करण्यासाठी सतत प्रयत्न करतो. डिजिटल पासपोर्टमुळे वाहनांच्या माहितीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता येईल, ज्यामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास व ब्रँडवरील विश्वास अधिक वाढेल. हा उपक्रम तंत्रज्ञानावर आधारित सोल्यूशन्स प्रदान करण्याप्रती आमच्या कटिबद्धतेला अधिक दृढ करतो, ज्यामुळे कार मालकीची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि ग्राहकांशी आमचे दीर्घकालीन संबंध अधिक मजबूत होतील.”
किया डिजिटल पासपोर्ट हे वाहनाच्या माहितीचे सुरक्षित आणि प्रमाणित स्त्रोत म्हणून काम करते, जे वाहनाच्या संपूर्ण कार्यकाळातील महत्त्वाचा डेटा एकाच ठिकाणी एकत्रित आणते. हे ग्राहकांना वेईकल हेल्थबाबत स्पष्ट सारांश आणि समजण्यास सोपा हेल्थ स्कोअर प्रदान करते, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वाहनाच्या एकूण स्थितीबद्दल विश्वसनीय माहिती मिळते. या वैशिष्ट्यामध्ये सर्व्हिस हिस्ट्री, अपघात व दुरुस्तीच्या नोंदी, ड्रायव्हिंगबद्दलची माहिती आणि वॉरंटीची स्थिती यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे, ज्यामुळे वाहनाची संपूर्ण आणि पारदर्शक माहिती मिळते.
वाहनाची सर्व अत्यावश्यक माहिती एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असल्याने डिजिटल पासपोर्टमुळे वाहनाच्या स्थितीबद्दल माहिती ठेवणे अधिक सोपे होते. हे वाहनाच्या खऱ्या स्थितीचा एक प्रमाणित आणि डेटा-आधारित दृष्टिकोन प्रदान करते, ज्यामुळे वाहनाच्या एकूण मूल्याबद्दल अधिक पारदर्शकता आणि आत्मविश्वास निर्माण होतो.
डिजिटल पासपोर्ट किया कनेक्ट परिसंस्थेसोबत ग्राहकांचे नाते अधिक दृढ करते आणि त्यांना मोलाची सेवा देते. हे वैशिष्ट्य विशेषतः कार मालकीच्या संपूर्ण प्रवासात ग्राहकांना सोय, पारदर्शकता आणि मनःशांती मिळावी यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे.
