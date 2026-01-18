Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

निसान कंपनी आता त्यांची नवीन MPV Nissan Gravite लाँच करण्यास सज्ज होत आहे. ही कार लाँच झाल्यास तिची स्पर्धा थेट Maruti Suzuki Ertiga सोबत होणार आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 18, 2026 | 05:33 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • Nissan ची नवीन MPV या आठवड्यात होणार लाँच
  • मिळणार दमदार फीचर्स
  • 21 जानेवारी 2026 रोजी ही कार लाँच होणार
भारतीय ऑटो बाजार म्हणजे व्यापाराची महत्वाची संधी. याच संधीचे सोने करण्यासाठी अनेक ऑटो कंपन्या भारतात त्यांच्या नवनवीन कार ऑफर करत असतात. अशीच एक आघाडीची ऑटो कंपनी म्हणजे Nissan Motors.

भारतामध्ये निसान कंपनी सध्या प्रामुख्याने एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये आपली वाहने विक्रीस आणते. मात्र, आता कंपनी आपला पोर्टफोलिओ वाढवण्याच्या तयारीत असून, याच आठवड्यात भारतात Nissan Gravite ही नवी एमपीव्ही लॉन्च केली जाणार आहे. या एमपीव्हीमध्ये कोणत्या खास सुविधा दिल्या जाऊ शकतात, इंजिन किती शक्तिशाली असू शकते आणि ती कोणत्या किंमत श्रेणीत लॉन्च होऊ शकते, याची माहिती या बातमीतून जाणून घेऊया.

Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

लाँच होणार Nissan Gravite

निसानकडून भारतात याच आठवड्यात नवी एमपीव्ही Nissan Gravite अधिकृतपणे लाँच केली जाणार आहे. ही भारतात निसानकडून सादर होणारी पहिली एमपीव्ही असणार आहे. त्यामुळे कारप्रेमी या कारच्या प्रतीक्षेत आहेत.

काय असू शकतात खास फीचर्स?

निर्मात्याकडून या एमपीव्हीच्या डिझाइनबाबत थोडी माहिती डिसेंबर 2025 मध्येच देण्यात आली होती. मात्र, या वाहनात नेमकी कोणती फीचर्स आणि इंजिनचे पर्याय असतील, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. ही एमपीव्ही CMF-A+ प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आली असून, त्यामुळे ती चार मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या सेगमेंटमध्ये उपलब्ध होणार आहे.

डिझाइन कसा असेल?

निसानकडून Gravite एमपीव्हीमध्ये नवे LED DRLs, वेगळ्या डिझाइनचे बंपर्स, नवीन व्हील डिझाइन, आकर्षक नवीन कलर ऑप्शन्स आणि मोठी फ्रंट ग्रिल देण्यात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे या एमपीव्हीला अधिक आधुनिक आणि प्रीमियम लुक मिळेल.

कसे असतील फीचर्स?

निर्मात्याकडून Nissan Gravite मध्ये अनेक उपयुक्त आणि आधुनिक फीचर्स दिले जाऊ शकतात. यामध्ये 8-इंचाची टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रेन-सेन्सिंग वायपर्स, वायरलेस चार्जिंग पॅड तसेच कूल्ड ग्लोव्हबॉक्स यांसारख्या फीचर्सचा समावेश असू शकतो.

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

इंजिन

निसानकडून Gravite एमपीव्हीमध्ये 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात येण्याची शक्यता आहे. हेच इंजिन पर्याय रेनॉ Triber मध्येही वापरला जातो. या इंजिनमधून सुमारे 72 हॉर्सपॉवर आणि 96 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण होऊ शकतो. यासोबतच या एमपीव्हीमध्ये पाच-स्पीड मॅन्युअल आणि पाच-स्पीड AMT ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे.

कधी होणार लाँच?

निसानकडून Gravite एमपीव्ही भारतात अधिकृतपणे 21 जानेवारी 2026 रोजी लॉन्च केली जाणार आहे. लॉन्चच्या वेळीच या वाहनाची अधिकृत किंमत जाहीर केली जाईल. मात्र, अंदाजानुसार ही एमपीव्ही सुमारे 6 लाख रुपयांच्या आसपास (एक्स-शोरूम) किमतीत बाजारात दाखल होऊ शकते.

कोणाशी होणार स्पर्धा?

Nissan Gravite ला बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये लॉंच करण्यात येणार असून, या सेगमेंटमध्ये तिचा सामना Renault Triber आणि Maruti Ertiga यांसारख्या लोकप्रिय एमपीव्हींशी होणार आहे.

Web Title: Maruti ertiga competitor nissan gravite going to launch 21 january 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 05:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच
1

Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI
2

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर
3

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या
4

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

Jan 18, 2026 | 05:33 PM
जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर मावळात NCPला धक्का; आमदार शेळके यांचे खंदे समर्थक प्रशांत भागवत थेट भाजपमध्ये

जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर मावळात NCPला धक्का; आमदार शेळके यांचे खंदे समर्थक प्रशांत भागवत थेट भाजपमध्ये

Jan 18, 2026 | 05:24 PM
मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

Jan 18, 2026 | 05:21 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
आसाममध्ये मोठी सरकारी भरती; पोलिस, वन विभाग व अग्निशमन सेवेत २,९७२ पदे रिक्त

आसाममध्ये मोठी सरकारी भरती; पोलिस, वन विभाग व अग्निशमन सेवेत २,९७२ पदे रिक्त

Jan 18, 2026 | 05:09 PM
ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

Jan 18, 2026 | 05:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM