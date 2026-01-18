Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

नवीन Skoda Kushaq Facelift चा टिझर लाँच झाला आहे. या टिझरमध्ये या कारचा फ्यूचरिस्टिक अवतार पाहायला मिळतात. चला या कारबद्दल माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 18, 2026 | 04:40 PM
फोटो सौजन्य: X.com

फोटो सौजन्य: X.com

  • स्कोडा कुशकचा फेसलिफ्ट व्हर्जन भारतात येणार
  • नुकतेच नवीन टिझर रिलीज
  • दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या त्यांच्या कार बदलत्या काळानुसार अपडेट करत असतात. नुकतेच टाटा मोटर्सने त्यांची लोकप्रिय कार टाटा पंचचे फेसलिफ्ट व्हर्जन भारतात लाँच केले आहे. आता स्कोडा देखील त्यांच्या लोकप्रिय कारचे फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत. नुकतेच त्यांनी त्यांच्या या फेसलिफ्ट कारचा टिझर प्रदर्शित केला आहे.

भारतामध्ये स्कोडा कंपनी विविध सेगमेंटमध्ये आपली वाहने ऑफर करते. आता कंपनी लवकरच नवी Skoda Kushaq Facelift बाजारात सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या एसयूव्हीच्या लाँचपूर्वी स्कोडाकडून एक नवा टीझर जारी करण्यात आला असून, यामध्ये होणाऱ्या बदलांची झलक पाहायला मिळते. या फेसलिफ्टमध्ये नेमके कोणते बदल असू शकतात आणि ही एसयूव्ही कधी लाँच होणार? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

नवीन Skoda Kushaq Facelift

स्कोडा लवकरच नवी कुशाक फेसलिफ्ट भारतीय बाजारात दाखल करणार आहे. फेसलिफ्ट अपडेटमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार असून, त्यामुळे ही कार आधीपेक्षा अधिक आकर्षक आणि आधुनिक बनणार आहे.

नवा टीझर प्रदर्शित

लाँचपूर्वी स्कोडाकडून या एसयूव्हीचा नवा टीझर शेअर करण्यात आला आहे. या टीझरमध्ये नवीन एक्सटिरिअर कलरसोबतच कारच्या फ्रंट आणि रियर डिझाइनची झलक दिसून येते.

टीझरमधून काय माहिती मिळाली?

टीझरनुसार, Kushaq Facelift मध्ये कनेक्टेड LED DRL देण्यात येणार आहेत. याशिवाय कनेक्टेड LED टेललाइट्स आणि नव्या डिझाइनच्या हेडलाइट्सचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.

इंजिनमध्ये बदल होणार का?

मिळालेल्या माहितीनुसार, एसयूव्हीच्या इंजिन पर्यायांमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. Skoda Kushaq Facelift मध्ये 1.5 लिटर क्षमतेचे इंजिन देण्यात येईल. यासोबतच सहा-स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध असतील.

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

फीचर्स

कंपन्याकडून Skoda Kushaq Facelift मध्ये अनेक आधुनिक आणि प्रीमियम फीचर्स देण्याची शक्यता आहे. यामध्ये नवीन आणि अधिक प्रगत इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, नवीन डिझाइनचे अलॉय व्हील्स, पॅनोरमिक सनरूफ तसेच Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) सारख्या प्रगत सुरक्षा फीचर्सचा समावेश असू शकतो.

कधी होणार लाँच?

स्कोडाकडून Kushaq Facelift भारतात अधिकृतपणे 20 जानेवारीपर्यंत लाँच केली जाण्याची शक्यता आहे. लाँचच्या वेळीच या एसयूव्हीची अचूक किंमत जाहीर केली जाईल. मात्र, फेसलिफ्ट अपडेटमुळे किंमतीत काही हजार रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कोणाशी होणार स्पर्धा?

Skoda Kushaq ही मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये उपलब्ध आहे. या सेगमेंटमध्ये तिची स्पर्धा Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Maruti Victoris, Volkswagen Taigun, आणि Kia Seltos या लोकप्रिय एसयूव्हींशी होणार आहे.

Jan 18, 2026 | 04:40 PM

