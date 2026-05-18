Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

भारतीय वाहन उद्योगात आघाडीवर असलेल्या Maruti Suzuki ने हरियाणातील खारखोडा येथे आपल्या दुसऱ्या उत्पादन प्रकल्पातून वाहन निर्मिती सुरू करत उद्योग क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. वाढती ग्राहक मागणी, SUV वाहनांची लोकप्रियता आणि भविष्यातील बाजारपेठेचा विचार करून कंपनीने उत्पादन विस्ताराचा निर्णय घेतला आहे. झपाट्याने बदलत असलेया भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात ग्राहकांची मागणी लक्षात घेत Maruti Suzuki ने हे पाऊल उचलले असून कंपनीची वार्षिक उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय ऑटोमोबाईल बाजार झपाट्याने बदलत आहे. ग्राहक आता अधिक आधुनिक फीचर्स, सुरक्षितता आणि मोठ्या आकाराच्या वाहनांकडे आकर्षित होत आहेत. विशेषतः SUV सेगमेंटमध्ये वाढणारी मागणी लक्षात घेता अनेक कंपन्या नवीन उत्पादन प्रकल्प उभारत आहेत. मारुती सुझुकीनेही त्याच दिशेने पाऊल टाकत खारखोडा प्रकल्पाचा विस्तार केला आहे.
नवीन प्लांट सुरू झाल्यामुळे कंपनीची वार्षिक उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे वाहनांची प्रतीक्षा कालावधी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच देशांतर्गत विक्रीबरोबरच निर्यात क्षेत्रातही कंपनीला अधिक वेगाने काम करता येणार आहे. भारतीय बाजारपेठेबरोबरच परदेशी बाजारातही मारुती सुझुकीची उपस्थिती वाढवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पामुळे हरियाणामध्ये औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार आहे. वाहन उद्योगाशी संबंधित अनेक सहाय्यक कंपन्या, पुरवठादार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला याचा थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार असल्याने हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्
मारुती सुझुकीने गेल्या काही वर्षांत उत्पादन क्षमता वाढवणे, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणे आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार वाहनं विकसित करणे यावर भर दिला आहे. खारखोडा येथील दुसरा प्लांट सुरू होणे हे त्या दीर्घकालीन रणनीतीचा एक भाग मानले जात आहे. आगामी काळात भारतीय वाहन बाजारात स्पर्धा आणखी वाढण्याची शक्यता असताना कंपनीने भविष्यासाठी मजबूत तयारी सुरू केल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते.
विशेष म्हणजे, भारतीय वाहन बाजारात आता इलेक्ट्रिक वाहनं, हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन यावर भर वाढत आहे. भविष्यात खारखोडा प्रकल्पातून नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित वाहनांचे उत्पादन होण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा प्लांट कंपनीच्या दीर्घकालीन योजनांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. मारुती सुझुकीने गेल्या काही दशकांत भारतीय ग्राहकांचा विश्वास जिंकला आहे. आता उत्पादन विस्तार, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बदलत्या बाजारपेठेच्या गरजांनुसार कंपनी स्वतःला अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. खारखोडा येथील दुसरा प्लांट सुरू होणे हे त्याच धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानले जात आहे.
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी