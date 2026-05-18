War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Cuba Russia Iran Drone Deal 2026 : जागतिक भू-राजकारणात सध्या अत्यंत खळबळजनक आणि तितकीच धोकादायक घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेचे कट्टर शत्रू मानले जाणारे रशिया आणि इराण (US-Israel Iran War) यांनी मिळून अमेरिकेला तिच्याच दारात घेरण्याची संपूर्ण तयारी केली आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या धक्कादायक अहवालानुसार, अमेरिकेच्या अगदी जवळ असलेल्या क्युबा या द्वीपकल्पीय देशाने रशिया आणि इराणकडून ३०० हून अधिक अत्याधुनिक आणि घातक लष्करी ड्रोन खरेदी केले आहेत. अमेरिकन न्यूज वेबसाईट ‘ॲक्सिऑस’ (Axios) ने दिलेल्या वृत्तामुळे वॉशिंग्टन आणि ट्रम्प प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली असून, हा अमेरिकेला एकाच वेळी अनेक बाजूंनी वेढण्याचा रशियन-इराणी प्लॅन असल्याचे बोलले जात आहे.
गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केलेल्या भीतीनुसार, क्युबाने घेतलेले हे ‘कामीकाझे’ आणि अटॅक ड्रोन अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाने सज्ज आहेत. हे ड्रोन अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या क्युबातील ‘ग्वांतानामो बे’ (Guantanamo Bay) या अत्यंत महत्त्वाच्या नौदल तळाला, कॅरिबियन समुद्रातील अमेरिकन युद्धनौकांना आणि थेट फ्लोरिडाच्या ‘की वेस्ट’ (Key West) या किनारपट्टीच्या भागाला काही मिनिटांत उद्ध्वस्त करू शकतात. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, क्युबाची राजधानी हवानामध्ये सध्या इराणचे लष्करी सल्लागार आणि ड्रोन तज्ज्ञ ठाण मांडून बसले आहेत. शत्रू देशांचे हे सैन्य थेट अमेरिकेच्या दारात पोहोचल्याने ट्रम्प प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.
या गंभीर आरोपांनंतर क्युबाचे परराष्ट्र मंत्री ब्रुनो रॉड्रिग्ज परिला यांनी अमेरिकेवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर थेट लिहिले की, “अमेरिका पूर्णपणे खोटे आणि कपोलकल्पित आरोप करत असून, क्युबाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण करत आहे.” क्युबाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या मते, अमेरिकेला क्युबावर अधिक कडक आर्थिक निर्बंध लादायचे आहेत आणि भविष्यात थेट लष्करी हल्ला करण्यासाठी अमेरिका अशा प्रकारची खोटी कारणे शोधत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की क्युबाला कोणत्याही युद्धाची इच्छा नाही, मात्र त्यांनी ड्रोन खरेदीच्या करारावर थेट नकार देण्याचे टाळले.
Sin excusa legítima alguna, el gobierno de #EEUU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar. Medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 17, 2026
अमेरिका आणि क्युबा यांच्यातील संबंध गेल्या काही दशकांतील सर्वात वाईट टप्प्यावर पोहोचले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने क्युबाला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणाऱ्या देशांवर भारी शुल्क आणि निर्बंध लावण्याची खुली धमकी दिली आहे. अमेरिकेच्या या आर्थिक नाकेबंदीमुळे क्युबामध्ये भीषण वीजटंचाई निर्माण झाली असून संपूर्ण देश अंधारात बुडाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “अमेरिका लवकरच क्युबावर लष्करी ताकदीने कब्जा करू शकते,” असे खळबळजनक विधान केले होते. त्यापाठोपाठ सीआयए (CIA) प्रमुख जॉन रॅटक्लिफ यांनी थेट क्युबाचा दौरा करून, “क्युबाने अमेरिकेच्या शत्रूंना (रशिया-इराण) आश्रय देणे थांबवावे, अन्यथा परिणाम वाईट होतील,” असा थेट इशारा दिला होता.
इतिहासतज्ज्ञ या संपूर्ण प्रकरणाची तुलना १९६२ मधील प्रसिद्ध ‘क्युबन मिसाईल क्राईसिस’शी (Cuban Missile Crisis) करत आहेत, जेव्हा सोव्हिएत युनियनने क्युबामध्ये आपल्या अण्वस्त्रांची तैनात केली होती आणि जग अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले होते. आज अण्वस्त्रांची जागा इराण आणि रशियाच्या स्वस्त पण अत्यंत अचूक मारा करणाऱ्या ३०० ड्रोननी घेतली आहे. हा केवळ क्युबाचा अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न नसून, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इराणचे सर्वोच्च नेते यांनी अमेरिकेला बॅकफूटवर आणण्यासाठी रचलेला हा एक आंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह आहे. आता ट्रम्प प्रशासन या दारात आलेल्या संकटाचा सामना कसा करते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.