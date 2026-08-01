MG Motor: 20 लाखात लाँच झाली MG Hector Plus Diesel, देणार Safari – Alcazar ला टक्कर

Hector Plus फेसलिफ्ट डिसेंबर २०२५ मध्ये लाँच करण्यात आली होती, परंतु त्यावेळी फक्त पेट्रोल व्हेरियंटच्या किमती जाहीर करण्यात आल्या होत्या. आता, कंपनीने २.०-लिटर डिझेल इंजिन पुन्हा सादर केले आहे. ही SUV Tata Safari आणि Hyundai Alcazar सारख्या वाहनांशी थेट स्पर्धा करते. मात्र, फक्त एकच डिझेल व्हेरियंट उपलब्ध असल्याने, ग्राहकांकडे पूर्वीसारखे अनेक पर्याय आता उपलब्ध नाहीत.
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नवीन हेक्टर प्लस डिझेलचा शार्प प्रो (ओ) व्हेरियंट जवळपास टॉप मॉडेलसारखाच दिसतो. यात एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी फॉग लॅम्प्स, एलईडी डीआरएल, १८-इंची अलॉय व्हील्स आणि कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स आहेत.
डिझेल मॉडेल पूर्वी अनेक ट्रिम्समध्ये उपलब्ध होते, पण आता ते फक्त एकाच ट्रिममध्ये आणि ७-सीटर लेआउटमध्ये दिले जाते. ह्युंदाई अल्काझार, महिंद्रा XUV700 आणि टाटा सफारी यांसारख्या एसयूव्ही ग्राहकांना अधिक पर्याय देतात.
शार्प प्रो (ओ) ट्रिम ही टॉप Savvy Pro व्हेरिएंटच्या अगदी खाली आहे. याच्या इंटिरियरमध्ये ड्युअल-टोन टॅन आणि ब्लॅक थीम आहे. सात सीट्ससोबतच, डॅशबोर्ड आणि डोअर पॅड्सवर लेदरेट देखील उपलब्ध आहे.
या एसयूव्हीमध्ये मोठी १४-इंची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, ८-इंची डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि फिजिकल बटणांसह ३-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आहे, ज्यामुळे ते वापरण्यास सोपे होते.
नवीन हेक्टर प्लस डिझेलमध्ये व्हेंटिलेटेड आणि पॉवर्ड फ्रंट सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ८-स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टीम, सबवूफर, अँम्प्लिफायर आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
सुरक्षेसाठी, यात सहा एअरबॅग्ज, रिअर पार्किंग कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (TPMS) देण्यात आली आहे. तथापि, ३६०-डिग्री कॅमेरा, पॉवर्ड टेलगेट, पीएम २.५ एअर प्युरिफायर आणि लेव्हल-२ एडीएएस (ADAS) यांसारखी वैशिष्ट्ये यात नाहीत.
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या एसयूव्हीमध्ये तेच २.०-लिटर टर्बोडिझेल इंजिन कायम ठेवण्यात आले आहे. हे इंजिन १७० हॉर्सपॉवर आणि ३५० एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे फक्त ६-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे. सध्या, कंपनीने या डिझेल व्हेरिएंटवर ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्याय दिलेला नाही. विशेष म्हणजे, हेच इंजिन टाटा हॅरियर आणि टाटा सफारीमध्ये देखील वापरले जाते, जिथे ग्राहकांना ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्यायही मिळतो.