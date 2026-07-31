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मारुती सुझुकीची इलेक्ट्रिक वाहनांची मोठी तयारी! पाहा कोणत्या असतील या नव्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही ?

Updated On: Jul 31, 2026 | 06:02 PM IST
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सारांश

मारुती सुझुकी आपल्या 'e-Vitara' नंतर भारतीय बाजारात ईव्ही पोर्टफोलिओ मजबूत करण्यासाठी अनेक नवीन इलेक्ट्रिक वाहने आणण्याच्या तयारीत आहे. यात e-Vitara पेक्षा स्वस्त आणि महागड्या कार्ससह मोठ्या कुटुंबांसाठी खास 'YMC' नावाच्या नवीन ३-रो इलेक्ट्रिक MPV चा समावेश आहे.

मारुती सुझुकीची इलेक्ट्रिक वाहनांची मोठी तयारी! पाहा कोणत्या असतील या नव्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही ?
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विस्तार
  • मारुती सुझुकी भारतीय बाजारातील विविध बजेट आणि गरजांनुसार नवीन इलेक्ट्रिक गाड्या आणि एसयूव्ही पोर्टफोलिओ सादर करणार आहे.
  • कंपनी मोठ्या कुटुंबांना आकर्षित करण्यासाठी ‘YMC’ ही नवीन तीन-रांगांमधील इलेक्ट्रिक MPV कार लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.
  • मारुती सुझुकीचा एसयूव्ही मार्केट शेअर २० टक्क्यांहून अधिक झाला असून, प्रचंड मागणीमुळे कारखान्यांचे उत्पादन १०० टक्क्यांहून अधिक सुरू आहे.

इलेक्ट्रिक कार मार्केटमध्ये थोड्या विलंबाने प्रवेश केलं असला तरीही मारुती सुझुकी आता आपल्या ‘e-Vitara’ या पहिल्या इलेक्ट्रिक कारनंतर या क्षेत्रात मोठी मुसंडी मारण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी भारतीय बाजारात जवळपास प्रत्येक पॅसेंजर व्हेईकल सेगमेंटमध्ये नवीन ईव्ही सादर करण्याची योजना आखत असून, सोबतच आपल्या एसयूव्ही पोर्टफोलिओला अधिक मजबूत करत आहे.

मारुती सुझुकीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार, भविष्यात e-Vitara च्या वरच्या आणि खालील सेगमेंटमध्ये अनेक नवीन इलेक्ट्रिक मॉडेल्स लाँच केले जातील. एकाच सेगमेंटवर अवलंबून न राहता ग्राहकांना वेगवेगळ्या बजेटनुसार परवडणाऱ्या कार्सपासून ते प्रीमियम एसयूव्हीपर्यंतचे पर्याय उपलब्ध करून देणे, हा कंपनीचा मुख्य उद्देश आहे.

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तीन-रांगा असणारी नवीन इलेक्ट्रिक MPV येणार

कंपनीच्या ईव्ही पाइपलाइनमधील एक महत्त्वाचं मॉडेल म्हणजे ‘YMC’ ही ऑल-न्यू तीन-रांगांमधील इलेक्ट्रिक MPV. ही कार प्रामुख्याने मोठ्या कुटुंबांना लक्षात ठेवून तयार केली जात आहे. जरी या कारच्या बॅटरी, मोटर आणि रेंजबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही, तरीही ही कार e-Vitara पेक्षा जास्त जागा शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल.

याशिवाय, e-Vitara पेक्षा स्वस्त आणि लहान ईव्ही सुद्धा लाँच केली जाऊ शकते. मारुतीने अद्याप या मॉडेलच्या नावाची पुष्टी केली नसली तरी, मध्यमवर्गीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक परवडणारी ईव्ही मारुतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.

एसयूव्ही सेगमेंटवर मारुतीची मजबूत पकड

मारुती सुझुकी केवळ ईव्हीपुरती मर्यादित न राहता देशातील सर्वात मोठी एसयूव्ही उत्पादक कंपनी बनण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे.

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मार्केट शेअरमधील वाढ आणि प्रमुख मॉडेल्स

आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये मारुतीचा एसयूव्ही मार्केट शेअर १२% होता, जो आता वाढून २०% पेक्षा जास्त झाला आहे. सध्या भारतातील एकूण कार विक्रीपैकी निम्म्याहून अधिक वाटा एसयूव्हीचा आहे. मारुतीची अद्ययावत Brezza, Grand Vitara आणि e-Vitara या रणनितीचा मुख्य भाग असतील.

उत्पादन क्षमतेचा पूर्ण वापर

सध्या मारुती सुझुकीच्या गाड्यांना बाजारात प्रचंड मागणी आहे. त्यामुळे कंपनीचे सर्व कारखाने १००% पेक्षा जास्त क्षमतेने सुरू आहेत. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कंपनी अतिरिक्त दिवस काम करून उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या मारुतीसमोरील मुख्य आव्हान ग्राहकांची कमतरता नसून मागणीनुसार गाड्यांचे उत्पादन करणे हे आहे. भविष्यात उत्पादन क्षमता वाढल्यानंतर, मारुतीचा ईव्ही आणि एसयूव्ही पोर्टफोलिओ कंपनीच्या विक्रीला एका नव्या उंचीवर नेईल हे नक्की.

Web Title: Maruti suzuki plans ev offensive new electric suvs in pipeline auto news marathi

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Published On: Jul 31, 2026 | 06:02 PM

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