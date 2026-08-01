शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बँक लिलावातून स्वस्तात कार खरेदी करताय? जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि धोके

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:02 AM IST
जाहिरात
सारांश

बँकेच्या लिलावातून स्वस्त दरात कार खरेदी करणे हा एक चांगला आर्थिक पर्याय ठरू शकतो, परंतु योग्य तपासणी न केल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते. खरेदीपूर्वी वाहनाची प्रत्यक्ष पाहणी करणे, सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि आरटीओ ट्रान्सफरमधील कायदेशीर अडचणी समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

बँक लिलावातून स्वस्तात कार खरेदी करताय? जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि धोके

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गाडीची स्थिती: बँकेकडून मिळालेल्या वाहनांची कोणतीही वॉरंटी नसून दुरुस्तीचा सर्व खर्च खरेदीदारालाच स्वतः करावा लागतो.
  • कागदपत्र पडताळणी: कारचे मूळ आरसी (RC), प्रलंबित ट्रॅफिक चलान आणि आरटीओ क्लिअरन्स वेळेवर तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.
  • बोली व पेमेंट: लिलावासाठी ईएमडी रक्कम भरावी लागते आणि जिंकल्यानंतर उर्वरित पेमेंट वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक असते.

आजकाल अनेकजण कार खरेदी करण्यासाठी बँक लिलावाचा मार्ग निवडतात. कर्ज न फेडल्यामुळे बँकांनी जप्त केलेल्या गाड्या लिलावात मूळ किंमतीपेक्षा खूपच कमी दरात मिळतात. त्यामुळे ही एक उत्तम संधी वाटू शकते. परंतु, स्वस्तात कार मिळवण्याच्या उत्साहात योग्य काळजी न घेतल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच, बँक लिलावात भाग घेण्यापूर्वी काही महत्त्वाचे नियम आणि संभाव्य धोके समजून घेणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे नियम

वाहनाची पाहणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी

लिलावात भाग घेण्यापूर्वी बँकेकडून परवानगी घेऊन गाडीची प्रत्यक्ष पाहणी करा. गाडीची स्थिती, इंजिन आणि बॉडीवरील नुकसान नीट तपासा. कारचे मूळ आरसी, विमा आणि सर्व्हिस हिस्ट्री तपासा. गाडीवर आधीचे कोणते ट्रॅफिक ई-चलान किंवा दंड प्रलंबित आहे का, हे आवर्जून पाहा.

RTO Challan च्या नावाखाली सायबर जाळे; APK फाईल उघडताच खात्यातून 7.63 लाख लंपास

ईएमडी रक्कम  आणि पूर्ण पेमेंटची मुदत

लिलावात सहभागी होण्यासाठी बँकेकडे बयाणा रक्कम (Earnest Money Deposit) जमा करावी लागते. जर तुम्ही लिलाव जिंकला नाही, तर ही रक्कम परत मिळते. लिलावात बोली जिंकल्यानंतर उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी बँक ठराविक मुदत देते. वेळेत पैसे न भरल्यास तुमची ईएमडी रक्कम जप्त होऊ शकते.

संभाव्य धोके आणि आव्हाने

  • गाडीची स्थिती; बँका गाड्या ‘ज्या स्थितीत आहेत तशाच’ तत्त्वावर विकतात. खरेदीनंतर गाडीत काही तांत्रिक बिघाड निघाल्यास बँक त्याला जबाबदार राहत नाही.
  • आरसी ट्रान्सफरमधील अडचणी: जप्त केलेल्या गाड्यांचे आरसी ट्रान्सफर करताना कधीकधी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (RTO) कायदेशीर अडचणी किंवा विलंब होऊ शकतो.
  • नो वॉरंटी: लिलावातील गाड्यांवर कोणतीही वॉरंटी किंवा गॅरंटी मिळत नाही. दुरुस्तीचा सर्व खर्च तुम्हालाच करावा लागतो.
गाडीला काळी फिल्म लावण्याबाबत कायदेशीर नियम काय आहेत? जाणून घ्या आरटीओ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

काय काळजी घ्यावी?

बँक लिलावातून कार खरेदी करताना अनुभवी मेकॅनिकला सोबत घेऊन जा. गाडीच्या दुरुस्तीचा अंदाजे खर्च आणि लिलावाची बोली यांची योग्य सांगड घाला. जर दुरुस्तीचा खर्च जास्त येत असेल, तर ती कार स्वस्त वाटली तरी खरेदी करणे टाळा. योग्य माहिती आणि सावधगिरी बाळगूनच बँक लिलावाचा पर्याय निवडा.

Web Title: Bank auction car buying rules and risks auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 09:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

६ ते १० लाखांच्या आत परफेक्ट फॅमिली कार! बघा तुमच्या बजेटमध्ये कोणती कार आहे सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर
1

६ ते १० लाखांच्या आत परफेक्ट फॅमिली कार! बघा तुमच्या बजेटमध्ये कोणती कार आहे सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर

मारुती सुझुकीची इलेक्ट्रिक वाहनांची मोठी तयारी! पाहा कोणत्या असतील या नव्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही ?
2

मारुती सुझुकीची इलेक्ट्रिक वाहनांची मोठी तयारी! पाहा कोणत्या असतील या नव्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही ?

Royal Enfield Shotgun 650 लिमिटेड एडिशनची अवघ्या 3 मिनिटांत सर्व विक्री; भारतातील सर्व 25 युनिट्स सोल्ड आउट!
3

Royal Enfield Shotgun 650 लिमिटेड एडिशनची अवघ्या 3 मिनिटांत सर्व विक्री; भारतातील सर्व 25 युनिट्स सोल्ड आउट!

TVS Raider Super Squad Edition: डॉक्टर डूम प्रेरीत नवीन व्हेरियंट लाँच! जाणून घ्या सर्व माहिती
4

TVS Raider Super Squad Edition: डॉक्टर डूम प्रेरीत नवीन व्हेरियंट लाँच! जाणून घ्या सर्व माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बँक लिलावातून स्वस्तात कार खरेदी करताय? जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि धोके

बँक लिलावातून स्वस्तात कार खरेदी करताय? जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि धोके

Aug 01, 2026 | 09:02 AM
Kopineshwar Temple: राज्यातील सर्वात मोठ्या शिवलिंगांपैकी एक, लाखो भाविकांची अखंड श्रद्धा असलेले कौपिनेश्वर मंदिर

Kopineshwar Temple: राज्यातील सर्वात मोठ्या शिवलिंगांपैकी एक, लाखो भाविकांची अखंड श्रद्धा असलेले कौपिनेश्वर मंदिर

Aug 01, 2026 | 08:50 AM
Maharashtra Breaking News Live Updates Today: २४ तासांत निर्णय बदलला! मंत्र्यांना ऑनलाईन की मुद्रित वृत्तपत्रे?

LIVEMaharashtra Breaking News Live Updates Today: २४ तासांत निर्णय बदलला! मंत्र्यांना ऑनलाईन की मुद्रित वृत्तपत्रे?

Aug 01, 2026 | 08:46 AM
आईच्या दुधाचा पहिला थेंब… आरोग्याचा पाया, आई-बाळ यांच्यातील स्तनपानाचा धागा कायम ठेवण्याचे प्रयत्न

आईच्या दुधाचा पहिला थेंब… आरोग्याचा पाया, आई-बाळ यांच्यातील स्तनपानाचा धागा कायम ठेवण्याचे प्रयत्न

Aug 01, 2026 | 08:40 AM
Upcoming Smartphones: Pixel 11 पासून Vivo V80 पर्यंत… ऑगस्टमध्ये या कंपन्या करणार लाँच करणार नवीन स्मार्टफोन्स

Upcoming Smartphones: Pixel 11 पासून Vivo V80 पर्यंत… ऑगस्टमध्ये या कंपन्या करणार लाँच करणार नवीन स्मार्टफोन्स

Aug 01, 2026 | 08:39 AM
कराड उत्तरमधील नागरिकांच्या प्रश्नांना त्वरित न्याय : आमदार मनोजदादा घोरपडे

कराड उत्तरमधील नागरिकांच्या प्रश्नांना त्वरित न्याय : आमदार मनोजदादा घोरपडे

Aug 01, 2026 | 08:30 AM
Palghar crime: ₹32 कोटींसाठी पार्टनरच्या हत्येची सुपारी; उद्योगपतीवर जीवघेणा हल्ला, 7 आरोपी अटकेत

Palghar crime: ₹32 कोटींसाठी पार्टनरच्या हत्येची सुपारी; उद्योगपतीवर जीवघेणा हल्ला, 7 आरोपी अटकेत

Aug 01, 2026 | 08:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा