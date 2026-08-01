बँक लिलावातून स्वस्तात कार खरेदी करताय? जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि धोके

आजकाल अनेकजण कार खरेदी करण्यासाठी बँक लिलावाचा मार्ग निवडतात. कर्ज न फेडल्यामुळे बँकांनी जप्त केलेल्या गाड्या लिलावात मूळ किंमतीपेक्षा खूपच कमी दरात मिळतात. त्यामुळे ही एक उत्तम संधी वाटू शकते. परंतु, स्वस्तात कार मिळवण्याच्या उत्साहात योग्य काळजी न घेतल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच, बँक लिलावात भाग घेण्यापूर्वी काही महत्त्वाचे नियम आणि संभाव्य धोके समजून घेणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाचे नियम
वाहनाची पाहणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी
लिलावात भाग घेण्यापूर्वी बँकेकडून परवानगी घेऊन गाडीची प्रत्यक्ष पाहणी करा. गाडीची स्थिती, इंजिन आणि बॉडीवरील नुकसान नीट तपासा. कारचे मूळ आरसी, विमा आणि सर्व्हिस हिस्ट्री तपासा. गाडीवर आधीचे कोणते ट्रॅफिक ई-चलान किंवा दंड प्रलंबित आहे का, हे आवर्जून पाहा.
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ईएमडी रक्कम आणि पूर्ण पेमेंटची मुदत
लिलावात सहभागी होण्यासाठी बँकेकडे बयाणा रक्कम (Earnest Money Deposit) जमा करावी लागते. जर तुम्ही लिलाव जिंकला नाही, तर ही रक्कम परत मिळते. लिलावात बोली जिंकल्यानंतर उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी बँक ठराविक मुदत देते. वेळेत पैसे न भरल्यास तुमची ईएमडी रक्कम जप्त होऊ शकते.
संभाव्य धोके आणि आव्हाने
काय काळजी घ्यावी?
बँक लिलावातून कार खरेदी करताना अनुभवी मेकॅनिकला सोबत घेऊन जा. गाडीच्या दुरुस्तीचा अंदाजे खर्च आणि लिलावाची बोली यांची योग्य सांगड घाला. जर दुरुस्तीचा खर्च जास्त येत असेल, तर ती कार स्वस्त वाटली तरी खरेदी करणे टाळा. योग्य माहिती आणि सावधगिरी बाळगूनच बँक लिलावाचा पर्याय निवडा.