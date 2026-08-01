Raigad News: माथेरानला जाणार असाल तर ही बातमी आधी वाचा! रविवारी पहाटे 5 ते 8.30 वाजेपर्यंत घाटरस्ता बंद, पर्यटकांना मोठा फटका

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माथेरान या ८०० मीटर उंचीवरील हिल स्टेशन वर अनेक स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. तेथील जंगलातील रस्त्यांवर धावण्याच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जात असतात. आता त्यात माथेरान घाटातून धावण्याची स्पर्धा आयोजित केली असून माथेरान हिल मॅरेथॉनचा दुसरा अंक येत्या रविवारी आयोजित केला आहे. नेरळ माथेरान हा सात किलोमीटर लांबीचा घाटस्त्यातील ही स्पर्धा अर्थ मॅरेथॉन म्हणून आयोजित केली आहे. २१ आणि १५ किलोमीटर लांबीचे अंतर अर्थ मॅरेथॉनसाठी ठेवण्यात आले असून २ ऑगस्ट रोजी ही स्पर्धा होत आहे. या स्पर्धेची सुरुवात कल्याण नेरळ कर्जत रस्त्यावरील सीमा रिसॉर्ट येथून होणार आहे. गतवर्षी ही स्पर्धा दामत गावच्या वेशीवरून सुटली होती आणि नेरळ माथेरान घाट अशी झाली होती. यावर्षी माथेरान हिल मॅरेथॉन चे आयोजकांनी मार्ग बदलला असून यावर्षी पंचवटी येथून सुरू होणार आहे.
देशभरातील ४०० स्पर्धेक सहभागी होणार आहेत, सीमा रिसॉर्ट येथून पहाटे पाच वाजता स्पर्धेला सुरुवात होणार असून स्पर्धक रिसॉर्ट वरून कर्जतकडे धावण्यास सुरुवात करतील. पुढे दोन किलोमीटर अंतरावरील माणगाव फाटा येथून ही स्पर्धक कर्जत कल्याण राज्यमार्ग रस्त्याने नेरळकडे धावण्यास सुरुवात करतील. हुतात्मा चौकातून हे स्पर्धक नेरळ माथेरान घाटातून धावत जुम्मापट्टी असे पुढे माथेरान येथील दस्तुरी येथे पोहोचतील. आणि तेथून पुन्हा माथेरान घाट उतरून हुतात्मा चौकातून रिसॉर्ट येथे एंड पॉईंट येथे पोहचणार आहे.
हे अंतर २१.१ कि. मी. ही अर्थ मॅरेथॉन असून या मॅरेथॉन स्पर्धेला पहाटे ५ वाजता सुरुवात होणार आहे. तर दुसरे स्पर्धा १५ किलोमीटर अंतरावरील असून त्या स्पर्धेसाठी स्टार्ट पॉईट हे रिसॉर्ट असून नेरळ माथेरान घाटरस्त्यातील जुम्मापट्टी येथून १५ किलोमीटर स्पर्धेतील सहभागी खेळाडू परतीचा प्रवास सुरू करणार आहेत. या प्रवासात ते खेळाडू हुतात्मा चौकातून रिसॉर्ट येथील एंड पॉईंट येथे पोहचणार आहेत.
रविवारी पहाटे पाचपासून सकाळी साडे आठपर्यंत घाट रस्त्यातील सर्व वाहतूक बंद ठेवली जाणार आहे. या स्पर्धेतील आयोजकांमध्ये रायगड पोलीस असल्याने आणि वाहतूक विभागाने नेरळ माथेरान घाटरस्ता माथेरान हिल मॅरेथॉन स्पर्धेचे काळात बंद राहणार असल्याने माथेरान जाणाऱ्या पर्यटकांचे मेगा हाल होणार आहेत, स्पर्धेचे काळात सर्व वाहने नेरळ माथेरान घाटरस्त्यात बंद असणार आहेत. त्यामुळे रविवार असल्याने होणारी पर्यटकांची गर्दी लक्षात घेता पर्यटकांना नेरळ येथे चांबून राहावे लागणार आहे.
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रविवारी सकाळी नेरळ माथेरान घाटात स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. यासाठी पहाटे पाच ते सकाळी साडे आठ वाजेपर्यंत माथेरान घाटात सर्व प्रकारच्या वाहतूकीसाठी बंदी घातली आहे. रविवारी भरपूर प्रमाणात पर्यटक येतात व वाहतूक कोंड होत असते. टॅक्सी सेवा सकाळी ५ ते ८ पर्यंत बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि त्यामुळे नेरळ स्टेशनवर पण भरपूर प्रमाणात गर्दी जमा होऊ शकते.