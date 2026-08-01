शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Raigad News: माथेरानला जाणार असाल तर ही बातमी आधी वाचा! रविवारी पहाटे 5 ते 8.30 वाजेपर्यंत घाटरस्ता बंद, पर्यटकांना मोठा फटका

Updated On: Aug 01, 2026 | 02:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

माथेरानमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या हिल मॅरेथॉन स्पर्धेमुळे रविवारी सकाळी नेरळ-माथेरान घाटरस्त्यावर वाहतुकीवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे माथेरानला जाणाऱ्या पर्यटकांनी प्रवासाचे नियोजन करूनच घराबाहेर पडावे, अन्यथा वाहतूक कोंडी आणि प्रतीक्षेला सामोरे जावे लागू शकते.

Raigad News: माथेरानला जाणार असाल तर ही बातमी आधी वाचा! रविवारी पहाटे 5 ते 8.30 वाजेपर्यंत घाटरस्ता बंद, पर्यटकांना मोठा फटका

Raigad News: माथेरानला जाणार असाल तर ही बातमी आधी वाचा! रविवारी पहाटे 5 ते 8.30 वाजेपर्यंत घाटरस्ता बंद, पर्यटकांना मोठा फटका

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रविवारी पहाटे 5 ते सकाळी 8.30 वाजेपर्यंत नेरळ-माथेरान घाटरस्त्यावर सर्व प्रकारच्या वाहनांची वाहतूक बंद राहणार आहे.
  • माथेरान हिल मॅरेथॉनमध्ये देशभरातील सुमारे 400 धावपटू सहभागी होणार असून स्पर्धा सीमा रिसॉर्ट येथून सुरू होणार आहे.
  • वाहतूक बंदीमुळे नेरळ स्टेशन आणि माथेरानकडे जाणाऱ्या पर्यटकांची मोठी गर्दी व गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
माथेरान: माथेरान या थंड हवेच्या ठिकाणी पावसाळ्यातील धुक्याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी सुरू आहे. शनिवार रविवार तर हजारो पर्यटक माथेरानला येत असतात. मात्र रविवारी माथेरान घाटरस्त्यात माथेरान हिल मॅरेथान स्पर्धा आयोजित केली आहे. या स्पर्धेसाठी नेरळ माथेरान घाटरस्त्यातील वाहनांची वाहतूक सकाळी साडे तीन तास बंद राहणार आहे. त्यांचा मोठा परिणाम नेरळ येथे पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, घाटरस्ता सकाळच्या वेळी बंद राहणार असल्याने पर्यटकांचे मेगा हाल होण्याची शक्यता असून पर्यटकांनी गर्दी पहायला मिळणार आहे.

Amit Shah Pune Visit: अमित शाहांच्या पुणे दौऱ्यापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई; काँग्रेस कार्यकर्त्यांना धरपकड

माथेरान या ८०० मीटर उंचीवरील हिल स्टेशन वर अनेक स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. तेथील जंगलातील रस्त्यांवर धावण्याच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जात असतात. आता त्यात माथेरान घाटातून धावण्याची स्पर्धा आयोजित केली असून माथेरान हिल मॅरेथॉनचा दुसरा अंक येत्या रविवारी आयोजित केला आहे. नेरळ माथेरान हा सात किलोमीटर लांबीचा घाटस्त्यातील ही स्पर्धा अर्थ मॅरेथॉन म्हणून आयोजित केली आहे. २१ आणि १५ किलोमीटर लांबीचे अंतर अर्थ मॅरेथॉनसाठी ठेवण्यात आले असून २ ऑगस्ट रोजी ही स्पर्धा होत आहे. या स्पर्धेची सुरुवात कल्याण नेरळ कर्जत रस्त्यावरील सीमा रिसॉर्ट येथून होणार आहे. गतवर्षी ही स्पर्धा दामत गावच्या वेशीवरून सुटली होती आणि नेरळ माथेरान घाट अशी झाली होती. यावर्षी माथेरान हिल मॅरेथॉन चे आयोजकांनी मार्ग बदलला असून यावर्षी पंचवटी येथून सुरू होणार आहे.

पहाटे पाच वाजता स्पर्धेला होणार सुरुवात

देशभरातील ४०० स्पर्धेक सहभागी होणार आहेत, सीमा रिसॉर्ट येथून पहाटे पाच वाजता स्पर्धेला सुरुवात होणार असून स्पर्धक रिसॉर्ट वरून कर्जतकडे धावण्यास सुरुवात करतील. पुढे दोन किलोमीटर अंतरावरील माणगाव फाटा येथून ही स्पर्धक कर्जत कल्याण राज्यमार्ग रस्त्याने नेरळकडे धावण्यास सुरुवात करतील. हुतात्मा चौकातून हे स्पर्धक नेरळ माथेरान घाटातून धावत जुम्मापट्टी असे पुढे माथेरान येथील दस्तुरी येथे पोहोचतील. आणि तेथून पुन्हा माथेरान घाट उतरून हुतात्मा चौकातून रिसॉर्ट येथे एंड पॉईंट येथे पोहचणार आहे.

हे अंतर २१.१ कि. मी. ही अर्थ मॅरेथॉन असून या मॅरेथॉन स्पर्धेला पहाटे ५ वाजता सुरुवात होणार आहे. तर दुसरे स्पर्धा १५ किलोमीटर अंतरावरील असून त्या स्पर्धेसाठी स्टार्ट पॉईट हे रिसॉर्ट असून नेरळ माथेरान घाटरस्त्यातील जुम्मापट्टी येथून १५ किलोमीटर स्पर्धेतील सहभागी खेळाडू परतीचा प्रवास सुरू करणार आहेत. या प्रवासात ते खेळाडू हुतात्मा चौकातून रिसॉर्ट येथील एंड पॉईंट येथे पोहचणार आहेत.

नेरळ-माथेरान घाट रस्त्यावर वाहतूक बंद

रविवारी पहाटे पाचपासून सकाळी साडे आठपर्यंत घाट रस्त्यातील सर्व वाहतूक बंद ठेवली जाणार आहे. या स्पर्धेतील आयोजकांमध्ये रायगड पोलीस असल्याने आणि वाहतूक विभागाने नेरळ माथेरान घाटरस्ता माथेरान हिल मॅरेथॉन स्पर्धेचे काळात बंद राहणार असल्याने माथेरान जाणाऱ्या पर्यटकांचे मेगा हाल होणार आहेत, स्पर्धेचे काळात सर्व वाहने नेरळ माथेरान घाटरस्त्यात बंद असणार आहेत. त्यामुळे रविवार असल्याने होणारी पर्यटकांची गर्दी लक्षात घेता पर्यटकांना नेरळ येथे चांबून राहावे लागणार आहे.

‘सरकार लवकरच डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड जारी करणार’; महसूलमंत्री बावनकुळे यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

पर्यटकांनी खबरदारी घ्यावी..

रविवारी सकाळी नेरळ माथेरान घाटात स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. यासाठी पहाटे पाच ते सकाळी साडे आठ वाजेपर्यंत माथेरान घाटात सर्व प्रकारच्या वाहतूकीसाठी बंदी घातली आहे. रविवारी भरपूर प्रमाणात पर्यटक येतात व वाहतूक कोंड होत असते. टॅक्सी सेवा सकाळी ५ ते ८ पर्यंत बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि त्यामुळे नेरळ स्टेशनवर पण भरपूर प्रमाणात गर्दी जमा होऊ शकते.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Matheran hill marathon 2026 neral matheran ghat road closed tourists advisory traffic update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 02:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chandrapur News: मुसळधार पाऊस कोसळूनही चंद्रपूरातील एकही मोठं धरण ओव्हरफ्लो नाही; १३ रस्ते वाहतुकीसाठी बंद
1

Chandrapur News: मुसळधार पाऊस कोसळूनही चंद्रपूरातील एकही मोठं धरण ओव्हरफ्लो नाही; १३ रस्ते वाहतुकीसाठी बंद

Raigad News: महाडकरांना मोठा दिलासा! 20 दिवसांत पर्यायी जलवाहिनीचे काम पूर्ण, शहराचा पाणीपुरवठा पुन्हा सुरळीत
2

Raigad News: महाडकरांना मोठा दिलासा! 20 दिवसांत पर्यायी जलवाहिनीचे काम पूर्ण, शहराचा पाणीपुरवठा पुन्हा सुरळीत

Amba Ghat Alert: मुसळधार पावसाचा फटका! आंबा घाटातील रस्त्याला भेगा, अवजड वाहनांवर तातडीची बंदी
3

Amba Ghat Alert: मुसळधार पावसाचा फटका! आंबा घाटातील रस्त्याला भेगा, अवजड वाहनांवर तातडीची बंदी

Chandrapur News: चंद्रपुरात मुसळधार पावसाचा कहर; 10 तालुक्यांत अतिवृष्टीची नोंद, जनजीवन विस्कळीत
4

Chandrapur News: चंद्रपुरात मुसळधार पावसाचा कहर; 10 तालुक्यांत अतिवृष्टीची नोंद, जनजीवन विस्कळीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KOPA मॉलमध्ये पुण्यातील पहिल्या ‘बेबी रेव्ह’चे आयोजन; 1 ते 10 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी पर्वणी

KOPA मॉलमध्ये पुण्यातील पहिल्या ‘बेबी रेव्ह’चे आयोजन; 1 ते 10 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी पर्वणी

Aug 01, 2026 | 03:14 PM
Bihar Crime: सुन्न करणारी घटना! दिराने वाहिनीचे धडापासून शीर वेगळे केले अन् थेट झाडाला लटकावले; नेमकं प्रकरण काय?

Bihar Crime: सुन्न करणारी घटना! दिराने वाहिनीचे धडापासून शीर वेगळे केले अन् थेट झाडाला लटकावले; नेमकं प्रकरण काय?

Aug 01, 2026 | 03:12 PM
Japan Earthquake : जपानवर निसर्गाचा प्रकोप! एकामागून एक भूकंपाचे धक्के; आओमोरीत 5.8 रिश्टर स्केलचा थरार

Japan Earthquake : जपानवर निसर्गाचा प्रकोप! एकामागून एक भूकंपाचे धक्के; आओमोरीत 5.8 रिश्टर स्केलचा थरार

Aug 01, 2026 | 03:08 PM
Sanjay Raut News: २०२९ च्या आधीच राजकीय बाजार उठलेला असेल; भाजपच्या इशाऱ्यावर संजय राऊत यांचा पलटवार

Sanjay Raut News: २०२९ च्या आधीच राजकीय बाजार उठलेला असेल; भाजपच्या इशाऱ्यावर संजय राऊत यांचा पलटवार

Aug 01, 2026 | 03:02 PM
‘बहुपत्नीत्वावर बंदी का नाही?’ सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला थेट सवाल, सरकारकडे मागितले उत्तर

‘बहुपत्नीत्वावर बंदी का नाही?’ सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला थेट सवाल, सरकारकडे मागितले उत्तर

Aug 01, 2026 | 03:00 PM
CWC 2026: फास्ट बॉलर बनायचं स्वप्न, पण नशिबाने खेळ बदलला; डेकॅथलॉनमध्ये भारताला कांस्यपदक जिंकवणारा Tejaswin Shankar कोण?

CWC 2026: फास्ट बॉलर बनायचं स्वप्न, पण नशिबाने खेळ बदलला; डेकॅथलॉनमध्ये भारताला कांस्यपदक जिंकवणारा Tejaswin Shankar कोण?

Aug 01, 2026 | 02:58 PM
Raj Thackeray: मंदिरातही श्रद्धेची लूट? सिद्धीविनायक, राम मंदिराचा उल्लेख करत राज ठाकरेंचा सरकारवर निशाणा

Raj Thackeray: मंदिरातही श्रद्धेची लूट? सिद्धीविनायक, राम मंदिराचा उल्लेख करत राज ठाकरेंचा सरकारवर निशाणा

Aug 01, 2026 | 02:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा