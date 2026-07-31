TVS Raider Super Squad Edition: डॉक्टर डूम प्रेरीत नवीन व्हेरियंट लाँच! जाणून घ्या सर्व माहिती

TVS मोटार कंपनीने आपल्या लोकप्रिय ‘Raider Super Squad Edition’ श्रेणीमध्ये नवीन डॉक्टर डूम द्वारे प्रेरित व्हेरियंट लाँच केले आहे. मार्व्हल फ्रँचायझीसोबतच्या भागीदारींतर्गत हे नवीन थीमवर आधारित मॉडेल सादर करण्यात आले असून या स्पेशल एडिशन बाइकला ‘स्पेक्ट्रल ग्रीन’ हा खास कलर पर्याय देण्यात आला आहे. दिल्लीमध्ये या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत ₹९५,३२० ठेवण्यात आली असून ही गाडी लवकरच देशभरातील TVS च्या अधिकृत डीलरशिपवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
चित्रपटगृहात सिनेमा पद्धतीने झाले उद्घाटन
TVS ने या बाइकचे अनावरण नेहमीच्या पद्धतीने न करता अत्यंत रंजक पद्धतीने केले. चित्रपटगृहांमध्ये ‘स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ या चित्रपटाच्या पोस्ट-क्रेडिट सीक्वेन्स संपल्यानंतर लगेचच या बाइकची पहिली झलक दाखवण्यात आली. मार्व्हल चित्रपटांच्या शेवटी सरप्राइज देण्याच्या परंपरेचा वापर करत कंपनीने मार्व्हल प्रेमींना हे खास सरप्राइज दिले आहे.
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आकर्षक लुक आणि मल्टी-टोन कलर शेड
या नव्या व्हेरियंटची डिझाइन डॉक्टर डूमच्या भव्य आणि धडकी भरवणाऱ्या ऑन-स्क्रीन व्यक्तिमत्त्वावर आधारित आहे. या बाइकला खास मल्टी-टोन फिनिश देण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्रकाशाच्या तीव्रतेनुसार बाइकचा रंग हिरव्यापासून ब्राऊन रंगात बदलताना दिसतो. Raider च्या मूळ स्पोर्टी आणि अॅग्रेसिव्ह डिझाइनला कायम ठेवताना या रंगाने बाइकला एक वेगळी आणि आकर्षक ओळख दिली आहे.
इंजिन क्षमता आणि परफॉर्मन्स
बाइकच्या मेकॅनिकल भागांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामध्ये TVS चे १२५ cc, ३-व्हॉल्व्ह इंजिन देण्यात आले आहे, जे रोजच्या वापरासाठी उत्तम लो आणि मिड-रेंज परफॉर्मन्स देते. तसेच, शहरातील ट्रॅफिकमध्ये सुरळीत राइडिंग अनुभव आणि जलद पिकअपसाठी यामध्ये iGO Assist तंत्रज्ञान जोडण्यात आले आहे.
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आधुनिक फीचर्स आणि सुरक्षिततेचे पर्याय
हे स्पेशल एडिशन अनेक हाय-टेक फीचर्सने सुसज्ज आहे. यात दिलेल्या ‘कनेक्टेड रिव्हर्स LCD’ इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरद्वारे ८५ पेक्षा जास्त कनेक्टेड फीचर्स आणि स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीचा सपोर्ट मिळतो. चांगल्या रोड ग्रिपसाठी रुंद टायर्स आणि सुरक्षेसाठी ड्युअल डिस्क ब्रेकसह सिंगल-चॅनेल ABS सिस्टीम देण्यात आली आहे.
TVS आणि Marvel ची मजबूत भागीदारी
TVS ने २०२३ मध्ये ‘आयरन मॅन’ आणि ‘ब्लॅक पॅंथर’ या थीम्सवर आधारित Raider Super Squad Edition लाँच करून या भागीदारीची सुरुवात केली होती. त्यानंतर २०२५ मध्ये ‘डेडपूल’ आणि ‘वोल्व्हरिन’ एडिशन्स बाजारात आणल्या गेल्या. आता डॉक्टर डूम एडिशनच्या प्रवेशामुळे TVS ची मार्व्हल थीम असलेली ‘सुपर स्क्वॉड’ रेंज अधिक मजबूत झाली आहे.