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Royal Enfield Shotgun 650 लिमिटेड एडिशनची अवघ्या 3 मिनिटांत सर्व विक्री; भारतातील सर्व 25 युनिट्स सोल्ड आउट!

Updated On: Jul 31, 2026 | 05:39 PM IST
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सारांश

रॉयल एनफील्डच्या 'Shotgun 650 Limited Edition' बाइकचे भारतीय बाजारासाठीचे सर्व २५ युनिट्स ऑनलाइन बुकिंग सुरू होताच अवघ्या ३ मिनिटांत पूर्णपणे सोल्ड आऊट झाले आहेत. 'रफ क्राफ्ट्स'च्या सहकार्याने बनवलेल्या या सुपर-एक्सक्लुझिव्ह बाइकसाठी जगभरातून ९,००० हून अधिक शौकिनांनी नोंदणी केली होती.

Royal Enfield Shotgun 650 लिमिटेड एडिशनची अवघ्या 3 मिनिटांत सर्व विक्री; भारतातील सर्व 25 युनिट्स सोल्ड आउट!
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विस्तार
  • भारतातील २५ युनिट्ससाठी ५.७५ लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत ३० जुलै रोजी बुकिंग सुरू होताच अवघ्या ३ मिनिटांत विक्री पूर्ण झाली.
  • जगभरात केवळ १०० युनिट्स मर्यादित असलेल्या या खास व्हेरिएंटसाठी युरोप, अमेरिका आणि आशियामध्ये टप्प्याटप्प्याने यशस्वी ऑनलाइन विक्री पार पडली.
  • या बाइकमध्ये ग्लॉस जेट ब्लॅक रंगासोबत इंधन टाकीवर स्पेशल क्रमांक, गोल्ड लीफ स्ट्राइप आणि स्वाक्षरीयुक्त स्केच आर्टवर्क देण्यात आले आहे.

रॉयल एनफील्डने १५ जुलै २०२६ रोजी लाँच केलेल्या Shotgun 650 Limited Edition बाइकला भारतीय ग्राहकांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे. भारतीय बाजारासाठी निश्चित करण्यात आलेली सर्व २५ वाहने बुकिंग सुरू झाल्यानंतर अवघ्या ३ मिनिटांत सोल्ड आऊट  झाली आहेत. ही बुकिंग प्रक्रिया रॉयल एनफील्डच्या अधिकृत अ‍ॅप आणि वेबसाइटवर पार पडली.

कंपनीने प्रसिद्ध ‘रफ क्राफ्ट्स’ कस्टम बिल्डरच्या सहकार्याने ही खास बाइक तयार केली आहे. जगभरात या व्हेरिएंटच्या फक्त १०० युनिट्सची विक्री केली जाणार असून, त्यापैकी २५ युनिट्स भारतीय बाजारासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. या बाइकची भारतातील एक्स-शोरूम किंमत ५.७५ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

जागतिक स्तरावर प्रचंड उत्सुकता रॉयल एनफील्डने दिलेल्या माहितीनुसार, या १०० खास बाइक्स खरेदी करण्यासाठी जगभरातून ९,००० हून अधिक बाइकप्रेमींनी नोंदणी केली होती. या विक्रीत सहभागी होण्यासाठी ग्राहकांना १५ जुलै २०२६ ते ३० जुलै २०२६ दरम्यान कंपनीच्या अ‍ॅप किंवा वेबसाइटवरील ‘ड्रॉप झोन’मध्ये नोंदणी करणे कंपल्सरी करण्यात आले होते.

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जगभरात टप्प्याटप्प्याने २७ ते ३० जुलै दरम्यान ही ऑनलाइन विक्री पार पडली,

  • २७ जुलै २०२६: युरोप, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका- २५ युनिट्स
  • २८ जुलै २०२६: अमेरिका- २५ युनिट्स
  • २९ जुलै २०२६: आशिया-पॅसिफिक – २५ युनिट्स
  • ३० जुलै २०२६: भारत- २५ युनिट्स
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‘कॅलिबर रॉयल’ या कस्टम मोटरसायकलवर आधारित असलेल्या या स्पेशल एडिशनचे उद्घाटन  EICMA 2025 मध्ये करण्यात आले होते. त्यानंतर गोव्यात पार पडलेल्या ‘मोटोव्हर्स २०२५’ मध्येही ही बाइक प्रदर्शित करण्यात आली होती.

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आकर्षक डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्स,

  • कलर थीम: या बाइकला ग्लॉस जेट ब्लॅक आणि मॅट स्टेल्थ ब्लॅक या ड्युअल-टोन रंगाचा आकर्षक लुक देण्यात आला आहे. यासोबतच बॉडी पॅनेलवर गोल्ड लीफ स्टाईल पट्टी आणि राखाडी रंगाचे शेडिंग देण्यात आले आहे.
  • लिमिटेड एडिशन नंबर: बाइकच्या पेट्रोल टाकीवर या स्पेशल एडिशनचा खास नंबर आणि एक पितळेचे कोलॅबोरेशन बॅज देण्यात आला आहे.
याशिवाय, ब्लॅक बार-एंड मिरर्स, क्विल्टेड लेदर सीट्स, कॉन्ट्रास्ट-कट अलॉय व्हील्स आणि गोल्ड फॉर्क इनर ट्युब्स यांमुळे बाइकला अधिक प्रीमियम आणि स्पोर्टी लुक मिळतो.

या बाइकच्या खरेदीदारांना ‘रफ क्राफ्ट्स’चे संस्थापक विन्स्टन येह यांची स्वाक्षरी असलेले आणि क्रमांकासह दिलेले ‘कॅलिबर रॉयल’चे गोल्ड-ऑन-ब्लॅक स्केच आर्टवर्क भेट म्हणून दिले जाणार आहे.

Web Title: Royal enfield shotgun 650 limited edition sold out in 3 minutes auto news marathi

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Published On: Jul 31, 2026 | 05:39 PM

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