Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

EV Technology Update : EV चार्गिंजची कटकट संपली! आता फक्त २ मिनिटांत मिळणार फूल चार्ज बॅटरी; ‘या’ कंपनीचा मोठा धमाका

Updated On: May 31, 2026 | 03:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

EV Technology Update : इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या चार्गिंगचा प्रश्न आता मिटणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या बॅटरी उत्पादक कंपनीने एक नवनी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. ज्यामुळे फक्त २ मिनिटांत तुम्हाला फुल बॅटरी चार्ज मिळणार आहे.

EV Battey Technology Update

EV Technology Update : EV चार्गिंजची कटकट संपली! आता फक्त २ मिनिटांत मिळणार फूल चार्ज बॅटरी; 'या' कंपनीचा मोठा धमाका (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • EV चार्जिंगची कटकट संपली
  • आता फक्त २ मिनिटांत मिळणार फुल चार्ज बॅटरी
  • ‘या’ कंपनीचा मोठा धमाका
EV Technology Update : सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे लोकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल अधिक वाढला आहे. परंतु ग्राहकांसमोकर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी चार्जिंगला ला लागणारा वेळमोठी समस्या बनली आहे. मात्र, आता तुमची ही कटकट लवकरच संपणार आहे. कारण जगातील सर्वात मोठी बॅटरी उत्पादक कंपनी CATL ने एक नवा पर्याय शोधला आहे. कंपनीने प्रगत बॅटरी स्वॅप नेटवर्कची सुरुवात केली आहे. ज्यामुळे अवघ्या २ मिनिटांत वाहनाची बॅटरी बदलता येऊ शकते.

Best Bike to Buy : इंजिन, फीचर्स आणि किंमत… कोणती कार ठरतेय फायदेशीर? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या योग्य पर्याय

२ मिनिटांत बॅटरी कशी बदलणार?

या नव्या तंत्रज्ञानामध्ये वाहनधारकाला आपली गाडी चार्जिंग स्टेशनवर तासनतास उभी ठेवण्याची गरज नाही. गाडीची बॅटरी संपत आली असताना चालक थेट जवळच्या स्टेशनवर जाऊ शकतो. यावेळी एका स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे बॅटरी काढून अवघ्या २ मिनिटांत बसवली जाऊ शकते. ही प्रक्रिया पेट्रोल डिझेल भरइतकीच वेगवान आहे.

CATL ने कुठे केली सुरुवात?

सध्या CATL ने ही सुविधा चीनमध्ये लॉन्च केली आहे. यासाठी व्यावसायिक वापराच्या लाईट ट्रॅक्ससाठी नेटवर्क उभारण्यात आले आहे. मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील दिवसभर प्रवास असतो. यामुळे वेळेची बचत लक्षात घेता या गाड्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

EV ला पर्याय ठरणार?

फास्ट चार्जिंगच्या तंत्रज्ञानात वेगाने सुधारणा होत असल्या तरी बॅटरी स्वॅपिंगचा पर्याय त्याहून अधिक जलद आणि सोयीस्कर मानला जात आहे. याचा सर्वाधिक फायदा व्यावसायिक वाहनधारकांशी जोडला जात आहे. तसेच वेळ वाचल्यामुळे गाड्यांचा वापर वाढून उत्पादकतेला चालना मिळू शकते.

शिवाय बॅटरी स्वॅपिंगमुळे वाहन खरेदी करताना बॅटरीचा खर्च कमी होऊ शकतो. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरुवाती किंमत सामान्यांच्या खिशाला परवडणारी असेल.

भविष्यात प्रवासी वाहनांमध्ये बदल होणार?

सध्या बॅटरि स्वॅपिंगची सुविधा केवळ व्यावसायिक वाहनांपुरतीच मर्यादित आहे. परंतु भविष्यता वैयक्तिक वापराच्या विस्तारासाठी याचा वापर होऊ शकतो. मात्र, या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यासाठी स्वॅप स्टेशन नेटवर्क आणि स्ट्रॅँडर्ज बॅटरी डिझाईन आवश्यक असून हे मोठे आव्हान मानले जात आहे.

Mahindra XUV 3XO घरी आणायची आहे? 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावी लागेल EMI, जाणून घ्या

Web Title: Ev technology update 2 minute battery swap

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 03:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बापरे! तब्बल 1413 कोटींची संपत्ती! DK Shivakumar देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री; तर सर्वात कमी संपत्ती कोणत्या CM कडे?
1

बापरे! तब्बल 1413 कोटींची संपत्ती! DK Shivakumar देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री; तर सर्वात कमी संपत्ती कोणत्या CM कडे?

भारताची शान होती ही कार! ‘ॲम्बेसेडर’ कारची यशोगाथा
2

भारताची शान होती ही कार! ‘ॲम्बेसेडर’ कारची यशोगाथा

Credit Card धारकांनो Alert! ‘या’ चुकीमुळे तुमचे कार्ड होईल कायमस्वरुपी ब्लॉक; पाहा काय आहे नवीन नियम?
3

Credit Card धारकांनो Alert! ‘या’ चुकीमुळे तुमचे कार्ड होईल कायमस्वरुपी ब्लॉक; पाहा काय आहे नवीन नियम?

प्लास्टिकच्या नोटा आता भारतात? 14 वर्षांनंतर पुन्हा चर्चा, ‘या’ देशांमध्ये आधीपासूनच चलन, RBI चा प्लॅन काय?
4

प्लास्टिकच्या नोटा आता भारतात? 14 वर्षांनंतर पुन्हा चर्चा, ‘या’ देशांमध्ये आधीपासूनच चलन, RBI चा प्लॅन काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
EV Technology Update : EV चार्गिंजची कटकट संपली! आता फक्त २ मिनिटांत मिळणार फूल चार्ज बॅटरी; ‘या’ कंपनीचा मोठा धमाका

EV Technology Update : EV चार्गिंजची कटकट संपली! आता फक्त २ मिनिटांत मिळणार फूल चार्ज बॅटरी; ‘या’ कंपनीचा मोठा धमाका

May 31, 2026 | 03:21 PM
National Teachers Award:शिक्षण मंत्रालयाकडून ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६’ ची घोषणा; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता निकष

National Teachers Award:शिक्षण मंत्रालयाकडून ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६’ ची घोषणा; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता निकष

May 31, 2026 | 03:21 PM
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड चिंच पन्ह, नोट करून घ्या रेसिपी

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड चिंच पन्ह, नोट करून घ्या रेसिपी

May 31, 2026 | 03:20 PM
छत्रपती संभाजीनगरकरांना दिलासा! १२ जूनपासून नव्या १५०० मिमी जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा; ‘या’ तारखेला होणार चाचणी

छत्रपती संभाजीनगरकरांना दिलासा! १२ जूनपासून नव्या १५०० मिमी जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा; ‘या’ तारखेला होणार चाचणी

May 31, 2026 | 03:14 PM
RCB vs GT Final पूर्वीच गुजरातला वादळाचा तडाखा; प्रवासाला विलंब; अवघे काही तास आधी टायटन्स अहमदाबादमध्ये दाखल

RCB vs GT Final पूर्वीच गुजरातला वादळाचा तडाखा; प्रवासाला विलंब; अवघे काही तास आधी टायटन्स अहमदाबादमध्ये दाखल

May 31, 2026 | 03:13 PM
‘RCB जिंकली तर टक्कल…’; IPL Final च्या आधी मजेशीर Video Viral; गुजरातविरुद्ध होणार रोमांचक सामना

‘RCB जिंकली तर टक्कल…’; IPL Final च्या आधी मजेशीर Video Viral; गुजरातविरुद्ध होणार रोमांचक सामना

May 31, 2026 | 03:12 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM