EV Technology Update : EV चार्गिंजची कटकट संपली! आता फक्त २ मिनिटांत मिळणार फूल चार्ज बॅटरी; ‘या’ कंपनीचा मोठा धमाका

Best Bike to Buy : इंजिन, फीचर्स आणि किंमत… कोणती कार ठरतेय फायदेशीर? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या योग्य पर्याय
या नव्या तंत्रज्ञानामध्ये वाहनधारकाला आपली गाडी चार्जिंग स्टेशनवर तासनतास उभी ठेवण्याची गरज नाही. गाडीची बॅटरी संपत आली असताना चालक थेट जवळच्या स्टेशनवर जाऊ शकतो. यावेळी एका स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे बॅटरी काढून अवघ्या २ मिनिटांत बसवली जाऊ शकते. ही प्रक्रिया पेट्रोल डिझेल भरइतकीच वेगवान आहे.
सध्या CATL ने ही सुविधा चीनमध्ये लॉन्च केली आहे. यासाठी व्यावसायिक वापराच्या लाईट ट्रॅक्ससाठी नेटवर्क उभारण्यात आले आहे. मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील दिवसभर प्रवास असतो. यामुळे वेळेची बचत लक्षात घेता या गाड्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
फास्ट चार्जिंगच्या तंत्रज्ञानात वेगाने सुधारणा होत असल्या तरी बॅटरी स्वॅपिंगचा पर्याय त्याहून अधिक जलद आणि सोयीस्कर मानला जात आहे. याचा सर्वाधिक फायदा व्यावसायिक वाहनधारकांशी जोडला जात आहे. तसेच वेळ वाचल्यामुळे गाड्यांचा वापर वाढून उत्पादकतेला चालना मिळू शकते.
शिवाय बॅटरी स्वॅपिंगमुळे वाहन खरेदी करताना बॅटरीचा खर्च कमी होऊ शकतो. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरुवाती किंमत सामान्यांच्या खिशाला परवडणारी असेल.
सध्या बॅटरि स्वॅपिंगची सुविधा केवळ व्यावसायिक वाहनांपुरतीच मर्यादित आहे. परंतु भविष्यता वैयक्तिक वापराच्या विस्तारासाठी याचा वापर होऊ शकतो. मात्र, या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यासाठी स्वॅप स्टेशन नेटवर्क आणि स्ट्रॅँडर्ज बॅटरी डिझाईन आवश्यक असून हे मोठे आव्हान मानले जात आहे.
Mahindra XUV 3XO घरी आणायची आहे? 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावी लागेल EMI, जाणून घ्या