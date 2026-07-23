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‘बजाज चेतक स्कुटर’! दुचाकी विश्वाची महत्त्वाची पायरी!  भारताच्या मध्यमवर्गाचे स्वप्न साकार करणारी यशोगाथा!

Updated On: Jul 23, 2026 | 09:00 AM IST
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सारांश

१९७० ते ९० च्या दशकात 'हमारा बजाज' अशी ओळख निर्माण करणारी बजाज चेतक ही भारतीय मध्यमवर्गाचे स्वप्न व स्वाभिमानाचे प्रतीक ठरली. प्रचंड मागणीमुळे वर्षांचे वेटिंग असलेला हा आयकॉनिक ब्रँड आता अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक अवतारात पुन्हा एकदा रस्त्यांवर राज्य करत आहे.

‘बजाज चेतक स्कुटर’! दुचाकी विश्वाची महत्त्वाची पायरी!  भारताच्या मध्यमवर्गाचे स्वप्न साकार करणारी यशोगाथा!
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विस्तार
  • महाराणा प्रताप यांच्या शूर घोड्यावरून नाव घेतलेली बजाज चेतक ही स्कूटर ७० ते ९० च्या दशकात भारतीय मध्यमवर्गाचे खरे प्रतीक बनली.
  • प्रचंड मागणीमुळे ही स्कूटर खरेदी करण्यासाठी लोकांना ५ ते १० वर्षांचा प्रदीर्घ वेटिंग पिरियड सहन करावा लागत असे.
  • २००६ मध्ये उत्पादन बंद झाल्यानंतर, २०२० मध्ये बजाजने चेतकला आधुनिक इलेक्ट्रिक अवतारात यशस्वीपणे पुन्हा लाँच केले.

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या इतिहासात ‘बजाज चेतक’ हे केवळ एक वाहन नव्हते, तर कोट्यवधी भारतीय कुटुंबांच्या भावना, स्वाभिमान आणि प्रगतीचे प्रतीक होते. १९७० ते १९९० च्या दशकात चेतकने भारताच्या दळणवळणाची व्याख्याच बदलून टाकली,

१. सुरुवात आणि नाविन्यपूर्ण नाव

१९७२ मध्ये राहुल बजाज यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बजाज ऑटो’ने ही स्कूटर भारतीय बाजारात आणली. या स्कूटरला महाराणा प्रताप यांच्या शूर आणि एकनिष्ठ घोड्याचे ‘चेतक’ हे नाव देण्यात आले. नावाप्रमाणेच ही स्कूटर अत्यंत दणकट, विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळ साथ देणारी ठरली.

२. हमारा बजाजआणि प्रचंड लोकप्रियता

१९८० आणि ९० च्या दशकात “हमारा बजाज” ही जाहिरात टॅगलाईन घराघरांत पोहोचली. मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी कार खरेदी करणे परवडणारे नव्हते, अशा काळात चेतकने सामान्यांचे स्वतःच्या वाहनाचे स्वप्न पूर्ण केले. संपूर्ण कुटुंब एकाच स्कूटरवरून प्रवास करताना दिसणे ही त्या काळातील भारतीय संस्कृती बनली होती.

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३. १० वर्षांचा वेटिंग पिरियड!

बजाज चेतकची मागणी इतकी प्रचंड होती की, ही स्कूटर खरेदी करण्यासाठी लोकांना ५ ते १० वर्षांचा वेटिंग पिरियड सहन करावा लागत असे. लग्नामध्ये जावयाला भेट देण्यासाठी चेतक स्कूटर ही पहिली पसंती असायची. काळ्या बाजारात लोक या स्कूटरसाठी मूळ किंमतीपेक्षा दुप्पट पैसे देण्यास तयार असायचे.

४. यशाची प्रमुख कारणे

मजबूत बनावट आणि मेटल बॉडीमुळे ही स्कूटर भारतातील खडतर रस्त्यांवर सहज धावत असे. कमी देखभाल खर्च, स्पेयर पार्ट्स स्वस्त आणि सहज उपलब्ध असल्याने सर्व्हिसिंग सोपी होती. चांगले मायलेज आणि वाजवी किंमत यामुळे ती मध्यमवर्गाच्या खिशाला परवडणारी होती.

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५. ई-चेतकचे पुनरागमन

२००० नंतर बाजारात आधुनिक, गिअरलेस स्कूटर्स आणि बाईक्सचे आगमन झाले. यामुळे २००६ मध्ये बजाजने चेतकचे उत्पादन बंद करण्याचा कठीण निर्णय घेतला.

परंतु, २०२० मध्ये बजाजने पुन्हा एकदा ‘चेतक’ला पूर्णपणे इलेक्ट्रिक अवतारात बाजारात लाँच केले. जुना वारसा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मेळ घालत बजाज चेतकने ई-स्कूटर मार्केटमध्येही आपले स्थान पुन्हा भक्कम केले आहे.

बजाज चेतकची यशोगाथा ही भारताच्या आर्थिक बदलाची आणि एका स्वदेशी ब्रँडच्या यशाची अमर कथा आहे. रस्त्यावरून धावणाऱ्या एका वाहनाने देशातील संपूर्ण पिढीला गती दिली, हेच चेतकचे सर्वात मोठे यश आहे.

Web Title: Old bajaj scooter success story automobile sector marathi

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Published On: Jul 23, 2026 | 09:00 AM

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