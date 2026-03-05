Horror Story : शेवटची ‘ती’ विरार लोकल, स्थिरावलेले रक्तासारखे लाल डोळे अन् एकटक…; अचानक होतो अदृश्य

दरम्यान, अशा अनेक घटना घडल्या आहेत ज्यात लोकलमध्ये अदृश्य शक्तींनी प्रवेश केला आहे आणि ही अतिशय सामान्य गोष्टही झाली आहे. कारण लोकलमध्ये मृत्यूचे प्रमाण फार आहे. तुम्हाला नवल वाटेल की विरारकडे जाणाऱ्या शेवटच्या लोकलमध्ये सांताक्रूझ स्थानकावर एक असा व्यक्ती चढतो जो त्या ट्रेनमधून कधी उतरतच नाही. अनेक प्रवाशांनी त्या माणसाला पहिले आहे. लाल डोळे आणि दुर्गंध! त्याचा अवतार पाहून कुणीही त्याच्या शेजारी बसत नाही. तो दररोज त्याच स्थानकावर, त्याच लोकलमध्ये, त्याच डब्ब्यात आणि त्याच जागेवर एकटक समोर बघत बसलेला असतो. त्याच्या पापण्याही हालत नाहीत जणू तो मूर्तीच आहे.
बोरिवली स्थानक येईपर्यंत त्या डब्यातील कोणत्याही एका प्रवाशाला आपल्याला मागून कुणीतरी पाहताय अशी जाणीव होते आणि जेव्हा तो प्रवाशी मागे वळून पाहतो तेव्हा तिथे कुणीच नसते आणि अगदी त्याच क्षणी तो व्यक्तीही अदृश्य होऊन जातो. या गोष्टी दररोजच्या झाल्या आहेत त्यामुळे काही प्रवाशी त्या लोकलमध्ये तसा व्यक्ती दिसला कि त्या डब्ब्यात कुणीही जात नाही. जे जातात त्यांना या गोष्टीबद्दल ठाऊक नसतं आणि एक कधीही न विसरणार अनुभव घेऊन ते परततात.
(टीपः आम्ही देत असणारे हे आर्टिकल काही व्यक्तींसह घडलेले अनुभव आहेत. मात्र आम्ही कोणतीही अंधश्रद्धा पसरवत नाही तर
हे आर्टिकल केवळ माहिती आणि मनोरंजनाकरिता असून Navarashtra.com यासाठी कोणतीही पुष्टी देत नाही)