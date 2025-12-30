Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

New Year 2026: नव्या वर्षात दारू पिऊन चालवाल गाडी तर भरावे लागेल भरघोस चलान, आकडा वाचून चक्कर येईल

नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला बरेच लोक मद्यपान करून गाडी चालवतात. म्हणूनच, दारू पिऊन गाडी चालवल्यास किती मोठा दंड होऊ शकतो हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. यावेळी काय आहे नियम, खिशाला बसणार मोठा फटका

Updated On: Dec 30, 2025 | 04:07 PM
ड्रिंक अँड ड्राईव्ह केल्यावर किती लागणार दंड (फोटो सौजन्य - iStock)

  • दारू पिऊन गाडी चालविल्यास दंड 
  • खिशाला बसणार मोठा फटका 
  • किती रूपयांचा लावणार दंड 
नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला लोक अनेकदा पार्टी करतात, परंतु मद्यपान करून गाडी चालवणे धोकादायक आणि महागडे दोन्ही असू शकते. भारतात मद्यपान करून गाडी चालवण्याविरुद्ध कडक वाहतूक नियम आहेत. रस्ते अपघात आणि जीवितहानी रोखण्यासाठी हे केले आहे. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला साजरा करण्यासाठी विविध राज्यांमधील वाहतूक पोलिसांनी सूचना जारी केल्या आहेत, ज्यामध्ये मद्यपान करून गाडी चालवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. ते संभाव्य दंडाची माहितीदेखील देतात.

खरं तर ३१ डिसेंबरला ठिकठिकाणी पार्टी होते आणि अशावेळी धुंदीत गाडीही चालवली जाते. मात्र अशी गाडी चालवणे कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे तर आहेच पण तुमच्या जीवालाही यामुळे धोका असू शकतो. अशावेळी कायद्यानुसार दारू पिऊन गाडी चालवल्यास मोठा दंड भरावा लागतो. नववर्षाच्या या सुरूवातील किती दंड लागू शकतो जाणून घ्या 

तुम्हाला भरावा लागणारा ‘हा’ दंड

अलीकडेच, भोपाळ वाहतूक पोलिसांचे अतिरिक्त डीसीपी बसंत कौल यांनी सांगितले की जर एखादे वाहन मद्यपान करून गाडी चालवताना पकडले गेले तर दंड किमान ५,००० रुपयांपासून ते १०,००० रुपयांपर्यंत असू शकतो. हा दंड न्यायालय ठरवते. पोलिसांची जबाबदारी वाहन जप्त करणे आणि न्यायालयात सादर करणे आहे.

नव्या अवतारात येतेय Renault Duster, 26 जानेवारीला होणार लाँच; फिचर्स आणि किंमत वाचून लगेच खरेदी कराल

चालकाची ‘ही’ चाचणी केली जाते

मद्यपान करून गाडी चालवण्याच्या बाबतीत, चालकाची ब्रेथअलायझर चाचणी केली जाते, ज्यामध्ये चालकाला ब्रेथअलायझरमध्ये फुंकर घालण्यास सांगितले जाते. जर १०० मिली रक्तात अल्कोहोलचे प्रमाण ३० मिलीग्रामपेक्षा जास्त असेल किंवा त्यात ड्रग्ज असतील तर त्या व्यक्तीला भारतीय कायद्यानुसार शिक्षा होऊ शकते.

शिक्षा काय आहे?

भारतात, मोटार वाहन कायद्यानुसार, मद्यपान करून गाडी चालवणे बेकायदेशीर मानले जाते. दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा देखील आहे. पहिल्यांदाच गुन्हेगाराला १०,००० रुपयांपर्यंत दंड आणि ६ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय, पोलिस तुमचा परवाना जप्त करू शकतात. जर तुम्ही पुन्हा मद्यपान करून गाडी चालवली तर तुम्हाला १५,००० रुपयांपर्यंत दंड आणि २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, तुमचा परवाना दीर्घकाळासाठी रद्द किंवा निलंबित केला जाऊ शकतो.

MG EV Buy Back Program: एमजीचा बाजारात बोलबाला! इलेक्ट्रिक कार्सवर असा बायबॅक प्लान, ग्राहक आनंदाने हुरळले; खरेदीची लगबग

Published On: Dec 30, 2025 | 04:07 PM

