जिला कमी समजलं तिनेच विक्रीत मारली बाजी! ‘या’ कंपनीने डिसेंबर 2025 मध्ये केली 15,372 युनिट्सची विक्री

निसान मोटर्स नेहमीच मार्केटमध्ये दमदार कार्स ऑफर करत आली आहे. नुकतेच कंपनीने त्यांचा डिसेंबर 2025 मधील सेल्स रिपोर्ट प्रदर्शित केला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 06, 2026 | 06:15 AM
  • निसानच्या कार्सना भारतात चांगली मागणी
  • डिसेंबर 2025 मध्ये 15,372 युनिट्सची विक्री
  • जाणून घ्या कंपनीचा फ्युचर प्लॅन
Nissan मोटर इंडिया प्रा. लि. (NMIPL) ने 2025 कॅलेंडर वर्षाचा दमदार शेवट करत डिसेंबर महिन्यात विक्रमी निर्यात कामगिरी नोंदवली आहे. कंपनीने डिसेंबर 2025 मध्ये 13,470 युनिट्सची निर्यात केली असून, ही गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक मासिक निर्यात ठरली आहे.

देशांतर्गत होलसेल विक्री 1,902 युनिट्स इतकी राहिली असून, डिसेंबरमधील एकूण एकत्रित विक्री 15,372 युनिट्स झाली आहे. या कामगिरीमुळे निसानच्या ‘मेड-इन-इंडिया’ निर्यात-केंद्रित धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी अधोरेखित झाली आहे.

कंपनी काय म्हणते?

निसान मोटर इंडिया चे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ वत्सा यांनी सांगितले की, “2025 हे वर्ष निसान मोटर इंडियासाठी स्थैर्य आणि धोरणात्मक प्रगतीचे ठरले. देशांतर्गत विक्री आणि डिसेंबरमधील विक्रमी निर्यातीत न्यू निसान मॅग्नाइटने महत्त्वाची भूमिका बजावली. याशिवाय, निसान टेकटॉन C-SUV आणि निसान ग्रॅव्हाइटच्या डिझाइन व नावाचे अनावरण करून कंपनीने पुढील टप्प्याची स्पष्ट दिशा निश्चित केली आहे.”

निसानचे आगामी लाँच प्लॅन

निसानने भारतासाठी आगामी उत्पादन योजना जाहीर केल्या आहेत.

  • 21 जानेवारी 2026: GRAVITE 7-सीटर B-MPV चे लाँचिंग
  • 4 फेब्रुवारी 2026: Nissan Tekton 5-सीटर C-SUV चे जागतिक अनावरण
  • 2027: 7-सीटर C-SUV चे लाँचिंग
ही सर्व वाहने भारतामध्येच उत्पादनात आणली जाणार असून, Tekton आणि 7-सीटर C-SUV निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये निर्यात केली जाणार आहेत.

डीलर नेटवर्कचा विस्तार

निसान आपले डीलरशिप आणि आफ्टरसेल्स नेटवर्क वेगाने वाढवत आहे. कंपनीचे FY 2027 अखेरपर्यंत 250 शोरूम्स उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. अलीकडेच हिमाचल प्रदेशातील कांग्रा आणि पंजाबमधील होशियारपूर येथे अत्याधुनिक 3S (Sales, Service, Spares) सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत.

निर्यातीत सातत्यपूर्ण वाढ

2025 मध्ये निसानने भारतातून 1.2 दशलक्ष वाहनांची एकूण निर्यात पूर्ण केली आहे. न्यू निसान मॅग्नाइट ही कार सध्या 65 पेक्षा अधिक देशांमध्ये निर्यात होत असून, कंपनीच्या ‘वन कार, वन वर्ल्ड’ धोरणाचे यशस्वी उदाहरण ठरत आहे.

निसान मॅग्नाइटची कामगिरी

2020 मध्ये लाँच झालेल्या निसान मॅग्नाइटने 2025 मध्ये 2 लाख विक्रीचा टप्पा पार केला आहे. GNCAP 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग, 40 पेक्षा अधिक स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स आणि उद्योगातील पहिली 10 वर्षांची वॉरंटी यामुळे मॅग्नाइट भारतीय तसेच जागतिक ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरली आहे.

 

