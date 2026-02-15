Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

महाराष्ट्र सरकारने बिगर-कृषी (एनए) परवान्यांची आवश्यकता काढून टाकून त्यांच्या जमीन वापर धोरणात बदल केला आहे. यामुळे शहरीकरण वाढेल, परंतु त्यामुळे शेती, पर्यावरण आणि अन्न सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

Updated On: Feb 15, 2026 | 06:01 PM
Removal of requirement for non-agricultural land (NA) permission impact on agriculture sector

महाराष्ट्र सरकारने बिगर-कृषी (एनए) परवान्यांची आवश्यकता काढून टाकून त्यांच्या जमीन वापर धोरणात बदल केला आहे. (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या भू-वापर धोरणात मूलभूत बदल केले आहेत, ज्यामुळे बिगर-कृषी जमीन (NA) परवानगी घेण्याची आवश्यकता काढून टाकली आहे. यामुळे शहरीकरणाला चालना मिळेल, परंतु शेतीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी शेती जमीन वापरण्यासाठी, जमीन बिगर-कृषी दर्जाची पूर्तता करणे आवश्यक होते. महसूल विभागाच्या चौकशीनंतर आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या अहवालानंतरच NA दर्जा देण्यात आला.

ही प्रक्रिया विलंब आणि अडचणींनी भरलेली होती आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी देखील होत्या. हे लक्षात घेता, बिगर-कृषी जमीन परवानगीची प्रक्रिया सोपी करायला हवी होती, परंतु ही आवश्यकता पूर्णपणे काढून टाकल्याने अन्न सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणीय संतुलनावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. औद्योगिकीकरण, महामार्ग बांधकाम, टाउनशिप, लॉजिस्टिक्स पार्क आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे महाराष्ट्रात आधीच शेती जमिनीत घट होत आहे.

हे देखील वाचा : दिसायला गोंडस पण वाघापेक्षाही घातक! जाणून घ्या पाणघोड्याला का म्हटले जाते King of River

शहरांचा विस्तार पूर्वी शेतीच्या व्यापलेल्या भागात झाला आहे. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर, विकास आराखड्यात पुन्हा महसूल विभागाकडून परवानगी घेण्याचा काय अर्थ आहे? हा युक्तिवाद योग्य वाटतो, कारण एनएची आवश्यकता काढून टाकल्याने औद्योगिक आणि गृहनिर्माण बांधकामाला चालना मिळेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदार प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतील.

हे पाऊल राज्यासाठी फायदेशीर ठरेल, परंतु त्याची दुसरी बाजू देखील विचारात घेतली पाहिजे. राज्यातील बहुतेक शहरांमध्ये वीज, पाणी आणि रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेले अनधिकृत लेआउट तयार केले गेले आहेत. नाले अडवून बांधकामे देखील केली गेली आहेत. नगर नियोजनाची पर्वा न करता नवीन वस्त्या बेकायदेशीरपणे बांधल्या गेल्या आहेत. बिगर-कृषी परवानगीच्या आवश्यकतेमुळे हे काही प्रमाणात कमी झाले होते, परंतु आता ते काढून टाकण्यात आल्यानंतर, शहराचा विस्तार आजूबाजूच्या सर्व गावांनाही व्यापेल. अनियोजित आणि अनियंत्रित विकासामुळे पाणीपुरवठा, कचरा प्रक्रिया आणि सांडपाण्याच्या समस्या आधीच वाढल्या आहेत.

हे देखील वाचा :  अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…

रस्ते, वीज आणि सार्वजनिक वाहतूक आव्हानात्मक बनली आहे. सुंदर आणि व्यवस्थित राहण्याऐवजी शहरे बेकायदेशीरपणे वाढली आहेत. लोकांना बेकायदेशीर बांधकामे नियमित केली जातात. या विस्ताराला हाताळण्यासाठी आणि नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी नगरपालिकांकडे संसाधने आहेत का? वसाहती वाढतील तसतसे लोकांना घरे मिळतील. उद्योग देखील वाढतील, परंतु बांधकाम परवानगी देताना, उपलब्ध जलसंपत्ती, पर्यावरणीय परिणाम आणि शेतीच्या जमिनीतील घट यासारख्या घटकांचा विचार केला पाहिजे. आज, शहरीकरणामुळे जमिनीच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. अकृषी परवान्याच्या अट काढून टाकल्यानंतर अन्न संकट उद्भवल्यास, लोकांना पोसण्यासाठी आपण परदेशातून धान्य आयात करू का? भविष्यातील अराजकतेसाठी कोण जबाबदार असेल?

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी www.https://navbharatlive.com/ वर क्लिक करा

Web Title: Removal of requirement for non agricultural land na permission impact on agriculture sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur News : ‘ऊस रिकव्हरी प्रयोगशाळे’साठी गावागावात बैठक ; निधी संकलनासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन
1

Kolhapur News : ‘ऊस रिकव्हरी प्रयोगशाळे’साठी गावागावात बैठक ; निधी संकलनासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन

Devendra Fadnavis in Delhi: फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याचा ‘सस्पेन्स’: केवळ सदिच्छा भेट की महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय भुकंपाची नांदी
2

Devendra Fadnavis in Delhi: फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याचा ‘सस्पेन्स’: केवळ सदिच्छा भेट की महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय भुकंपाची नांदी

Nanded News : जिंतूर-जालना महामार्गावर भीषण अपघात; चार जण ठार तर एक जखमी
3

Nanded News : जिंतूर-जालना महामार्गावर भीषण अपघात; चार जण ठार तर एक जखमी

Devendra Fadnavis: “जपानसोबतचे आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध…”, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती
4

Devendra Fadnavis: “जपानसोबतचे आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध…”, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

Feb 15, 2026 | 06:00 PM
‘Heer Ranjha’ची स्टारकास्ट ठरली? रांझाच्या भूमिकेत दिसणार ‘हा’ अभिनेता, Imtiaz Ali–Ekta Kapoor यांचा चित्रपट चर्चेत

‘Heer Ranjha’ची स्टारकास्ट ठरली? रांझाच्या भूमिकेत दिसणार ‘हा’ अभिनेता, Imtiaz Ali–Ekta Kapoor यांचा चित्रपट चर्चेत

Feb 15, 2026 | 06:00 PM
Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

Feb 15, 2026 | 05:58 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
महाशिवरात्रीला हरिचंद्रगडावर दुर्घटना; दगड कोसळून भाविकाचा दुर्दैवी मृत्यू

महाशिवरात्रीला हरिचंद्रगडावर दुर्घटना; दगड कोसळून भाविकाचा दुर्दैवी मृत्यू

Feb 15, 2026 | 05:40 PM
Karjat News : देशसेवेसाठी महत्वाचं पाऊल; नेरळमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलं जातंय कमांडो प्रात्यक्षिक

Karjat News : देशसेवेसाठी महत्वाचं पाऊल; नेरळमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलं जातंय कमांडो प्रात्यक्षिक

Feb 15, 2026 | 05:40 PM
IND vs AUS Women : भारतीय महिला संघाची विजयी सुरूवात! DLS पद्धतीने ऑस्ट्रेलियाला 21 धावांनी केले पराभूत

IND vs AUS Women : भारतीय महिला संघाची विजयी सुरूवात! DLS पद्धतीने ऑस्ट्रेलियाला 21 धावांनी केले पराभूत

Feb 15, 2026 | 05:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM