SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का

शेवटच्या सामन्यात झिम्बाब्वेकडून मिळालेल्या २३ धावांच्या पराभवानंतर, ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेतून लवकर बाहेर पडण्याचा धोका आहे. मार्शच्या सहाय्याने स्मिथला संघात स्थान देण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 06:12 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

दुखापतींच्या समस्येशी झुंजत असलेला ऑस्ट्रेलिया, सोमवारी पल्लेकेले येथे होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक गट ब च्या महत्त्वाच्या सामन्यात कोणत्याही जर-पणशिवाय सुपर आठमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी अनुभवी स्टीव्ह स्मिथचा संघात समावेश करण्याचा विचार करू शकतो. शेवटच्या सामन्यात झिम्बाब्वेकडून मिळालेल्या २३ धावांच्या पराभवानंतर, ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेतून लवकर बाहेर पडण्याचा धोका आहे. आता, सुपर आठमध्ये पोहोचण्यासाठी, त्यांना ओमान आणि श्रीलंकेविरुद्धचे त्यांचे दोन्ही गट सामने जिंकावे लागतील, जेणेकरून ते इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून राहणार नाहीत.

ऑस्ट्रेलिया सध्या दोन सामन्यांतून दोन गुणांसह ग्रुप बी पॉइंट टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. २०२१ च्या चॅम्पियन संघाला काही प्रमुख खेळाडूंशिवाय झिम्बाब्वेविरुद्ध १४६ धावांतच गारद करावे लागले. टॉप ऑर्डरच्या नाट्यमय घसरणीमुळे कर्णधार मिचेल मार्श सलग दुसऱ्या सामन्यात खेळू शकला नाही. मार्शच्या सहाय्याने स्मिथला संघात स्थान देण्यात आले आहे. तथापि, ३६ वर्षीय खेळाडूला अद्याप १५ जणांच्या संघात अधिकृतपणे स्थान देण्यात आलेले नाही.

वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूड दुखापतीमुळे बाहेर पडल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया त्याला कोणत्याही बदली खेळाडूशिवाय संघात समाविष्ट करू शकते. स्मिथचा फिरकी गोलंदाजांविरुद्धचा चांगला रेकॉर्ड आणि या फॉरमॅटमध्ये त्याची अलीकडील प्रभावी कामगिरी यामुळे त्याला संघात समाविष्ट केल्यास ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजीला बळकटी मिळू शकते. मागील सामन्यात डाव्या हाताला दुखापत झाल्यानंतर अष्टपैलू मार्कस स्टोइनिसला तंदुरुस्त घोषित करण्यात आल्याने ऑस्ट्रेलियासाठी दिलासा मिळाला आहे.

ऑस्ट्रेलियाला निवृत्त झालेल्या मिशेल स्टार्क, जखमी पॅट कमिन्स आणि हेझलवूड या वेगवान गोलंदाजांच्या त्रिकुटाचीही उणीव भासत आहे. नॅथन एलिसने प्रभावित केले आहे, परंतु डावखुरा वेगवान गोलंदाज बेन द्वारशियस आणि झेवियर बार्टलेट महागडे ठरले आहेत. तथापि, जर कोणताही संघ परिस्थिती बदलू शकतो तर तो ऑस्ट्रेलिया आहे. २०२३ च्या भारतात झालेल्या एकदिवसीय विश्वचषकादरम्यान ऑस्ट्रेलियाला अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी, श्रीलंकेविरुद्धच्या विजयाने परिस्थिती बदलली आणि अंतिम सामन्यासह नऊ सामने जिंकले आणि ट्रॉफी जिंकली.

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पराभवानंतर, प्रभारी कर्णधार ट्रॅव्हिस हेड म्हणाले, “आम्ही यापूर्वी अशा परिस्थितीचा सामना केला आहे. २०२३ मध्ये काही पराभव आणि दुखापतींसह आम्ही हे पाहिले आहे. आमच्याकडे येथे काही खेळाडू आहेत जे २०२३ मध्ये भारतात खेळले होते आणि आम्ही या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी त्या रणनीतीचा वापर करण्याचा प्रयत्न करू.” दरम्यान, सह-यजमान श्रीलंका ओमान आणि आयर्लंडविरुद्ध आरामदायी विजयांसह गटात अव्वल स्थानावर आहे.

तथापि, त्यांनाही धक्का बसला आहे. त्यांचा स्टार फिरकी गोलंदाज वानिंदू हसरंगा हा स्नायूंच्या दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत, श्रीलंकेला घरच्या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी महेश थीकशन आणि डावखुरा फिरकी गोलंदाज दुनिथ वेलागेवर खूप अवलंबून राहावे लागेल.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, टिम डेव्हिड, बेन द्वारशियस, कॅमेरॉन ग्रीन, नॅथन एलिस, जोश हेझलवुड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झम्पा, स्टीव्ह स्मिथ (मिचेल मार्शचा कव्हर म्हणून).

 

Published On: Feb 15, 2026 | 06:12 PM

