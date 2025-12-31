आफ्टरमार्केटमधील बनावट आणि पुरवठा अडचणींवर उपाय! Partnr कडून अस्सल ICE आणि EV दुचाकी स्पेअर पार्ट्स लाँच

भारताच्या दुचाकी आफ्टरमार्केटमध्ये दीर्घकाळापासून असलेली कमी गुणवत्ता, बनावट स्पेअर पार्ट्स आणि तुटक पुरवठा साखळी ही मोठी आव्हाने आहेत. याचा थेट परिणाम उत्पादकतेवर आणि ग्राहकांच्या विश्वासावर होत असल्याचे दिसून येते. त्यातच इलेक्ट्रिक दुचाकींची संख्या वेगाने वाढत असताना, OEM नेटवर्कबाहेर विश्वासार्ह EV स्पेअर पार्ट्स उपलब्ध नसणे ही स्वतंत्र मेकॅनिकसाठी आणखी एक मोठी अडचण ठरत आहे.
Partnr चे मेकॅनिक-फर्स्ट आफ्टरमार्केट नेटवर्क ICE आणि EV या दोन्ही प्रकारच्या दुचाकींसाठी जलद उपलब्धता, योग्य फिटमेंट आणि खात्रीशीर गुणवत्तेवर आधारित आहे. यामुळे स्वतंत्र कार्यशाळांना अधिक आत्मविश्वासाने सेवा देणे शक्य होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत Partnr ने 50+ शहरांमध्ये कार्यरत, 50,000 हून अधिक मेकॅनिकना सेवा देणारे भारतातील आघाडीचे डायरेक्ट-टू-मेकॅनिक वितरण नेटवर्क उभे केले आहे. या नेटवर्कला 125+ डार्क स्टोअर्सचा पाठिंबा असून, Partnr अॅपद्वारे मल्टी-ब्रँड स्पेअर पार्ट्स आणि लुब्रिकेशनची जलद व विश्वासार्ह पूर्तता केली जाते.
ICE दुचाकींसाठी Partnr Genuine श्रेणीमध्ये इंजिन ऑइल, ऑइल व एअर फिल्टर्स, ब्रेक शूज, क्लच प्लेट्स, चेन किट, इलेक्ट्रिकल घटक आणि इतर उच्च-वापरातील सर्व्हिस पार्ट्सचा समावेश आहे. हे सर्व पार्ट्स OEM-ग्रेड उत्पादन भागीदारांकडून घेतले जात असून, प्रत्यक्ष मेकॅनिक टेस्टिंगद्वारे प्रमाणित केलेले आहेत. त्यामुळे अपयश, पुन्हा दुरुस्ती आणि निकृष्ट किंवा बनावट भागांमुळे येणाऱ्या ग्राहक तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
EV सेगमेंटसाठी Partnr ने नियमित सर्व्हिसिंग आणि दुरुस्तीसाठी आवश्यक OEM-spec घटकांचा वाढता कॅटलॉग सादर केला आहे. गुणवत्ता आणि फिटमेंटचे मानकीकरण करून, वाढत्या इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या सेवेसाठी मेकॅनिकना सक्षम करणे हे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
Partnr चे CEO विशाल दुबे म्हणाले, “आफ्टरमार्केटमध्ये मेकॅनिकना उपलब्धता आणि विश्वास यामधून निवड करावी लागत होती. Partnr Genuine Spares & Lubricants द्वारे आम्ही ICE आणि EV दोन्हींसाठी प्रमाणित, मेकॅनिक-चाचणी केलेले स्पेअर पार्ट्स देत आहोत, ज्यामुळे कार्यशाळा गुणवत्ता अनिश्चिततेऐवजी उत्पादकता आणि ग्राहकांच्या विश्वासावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.”
नवीन स्पेअर पार्ट्स श्रेणी Partnr अॅपवर उपलब्ध असून, निवडक उत्पादने Partnr.in आणि Amazon वरही ग्राहकांसाठी उपलब्ध असतील. भविष्यात ICE सेगमेंटमध्ये सस्पेन्शन, ब्रेकिंग, ट्रान्समिशन आणि इंजिन-केअर घटक, तर EV सेगमेंटमध्ये इलेक्ट्रिकल असेंब्ली, कनेक्टर्स, कंट्रोलर्स आणि सिस्टम-लेव्हल घटक लाँच करण्याची कंपनीची योजना आहे.
या लाँचसह, ICE वर्चस्वापासून EV संक्रमणापर्यंत संपूर्ण दुचाकी उद्योग जीवनचक्रात मेकॅनिकना साथ देणारी एक विश्वासार्ह आणि प्रमाणित आफ्टरमार्केट इकोसिस्टम उभारण्याच्या Partnr च्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाला अधिक बळ मिळाले आहे.