टायरवरील आकड्यांचे रहस्य! सुरक्षेसाठी आणि चांगल्या मायलेजसाठी योग्य टायर कसा ओळखावा? जाणून घ्या योग्य टायर निवडण्याचे गणित

गाडीचे इंजिन कितीही शक्तिशाली असले, तरी रस्त्याशी थेट संपर्क फक्त टायरचा असतो. आपण अनेकदा टायर बदलताना फक्त ब्रँड किंवा किंमत बघतो, पण टायरच्या बाजूला 195/55 R16 87V सारखे काही गुढ आकडे आणि अक्षरे लिहिलेली असतात. या कोडिंगमध्येच तुमच्या गाडीची सुरक्षा, मायलेज आणि परफॉर्मन्स लपलेला असतो. या आकड्यांचा सोप्या भाषेत अर्थ काय, हे आपण सविस्तर समजून घेऊया,
‘195/55 R16 87V’ चा सोपा अर्थ काय?
चला या कोडला एका एका भागात मोडून समजूया-
195 (टायरची रुंदी – Width): हे पहिले तीन आकडे टायरची एकूण रुंदी मिलिमीटर मध्ये दर्शवतात. म्हणजेच हा टायर १९५ मिमी रुंद आहे. टायर जेवढा रुंद, तेवढी रस्त्यावरील पकड (Grip) चांगली, पण मायलेज थोडे कमी होते.
55 (अस्पेक्ट रेशो – Aspect Ratio): हा आकडा टायरच्या रुंदीच्या तुलनेत त्याची उंची टक्केवारीत दर्शवतो. येथे ५५ चा अर्थ असा की टायरची उंची त्याच्या १९५ मिमी रुंदीच्या ५५% आहे. हा आकडा कमी असल्यास गाडी स्पोर्ट्स कारसारखी दिसते, पण खड्ड्यांमध्ये जास्त धक्के बसतात.
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R (रचना): ‘R’ चा अर्थ Radial (रेडिअल) असा आहे. आजकालच्या बहुतांश सर्वच गाड्यांमध्ये रेडिअल टायर्सचाच वापर केला जातो, जे दीर्घायुष्य आणि चांगल्या मायलेजसाठी सर्वोत्तम मानले जातात.
16 (रिमचा आकार – Rim Diameter): हा आकडा इंचा मध्ये असतो. याचा अर्थ हा टायर १६ इंचाच्या व्हील रिम (Wheel Rim/Alloy) वर बसेल.
87 (लोड इंडेक्स – Load Index): हा आकडा एक कोड आहे, जो हा टायर जास्तीत जास्त किती वजन पेलू शकतो हे दर्शवतो. ‘८७’ या कोडचा अर्थ असा की हा एक सिंगल टायर ५४५ किलोग्रॅम पर्यंतचे वजन सुरक्षितपणे पेलू शकतो.
V (स्पीड रेटिंग – Speed Rating): हे अक्षर हा टायर जास्तीत जास्त किती गतीने धावू शकतो याची क्षमता दर्शवते. ‘V’ रेटिंगचा अर्थ असा की या टायरवर गाडी जास्तीत जास्त २४० किमी/तास या वेगाने सुरक्षितपणे चालवली जाऊ शकते.
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तुमच्या सुरक्षेसाठी आणि मायलेजसाठी योग्य टायर कसा ओळखावा?
चुकीचा टायर निवडल्यास गाडीचे मायलेज घसरू शकते आणि सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. नवीन टायर घेताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:
१. उत्पादकाची शिफारस (OEM Specs) नेहमी पाळा
तुमच्या गाडीच्या मॅन्युअल बुकवर किंवा ड्रायव्हर सीटच्या दरवाजाच्या चौकटीवर एक स्टिकर असते, ज्यावर योग्य टायर साईझ लिहिलेली असते. कंपनीने दिलेल्या साईझचेच टायर्स वापरणे मायलेज आणि इंजिनच्या आरोग्यासाठी सर्वात उत्तम असते.
२. टायरची रुंदी (Width) आणि मायलेजचा संबंध
जर तुम्ही कंपनीने दिलेल्या साईझपेक्षा जास्त रुंद (Wider) टायर बसवले, तर रस्त्याशी घर्षण वाढते. यामुळे गाडीला ग्रिप तर चांगली मिळते, पण गाडीचे मायलेज ५ ते १० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते आणि स्टेअरिंग थोडे जड लागते.
३. मॅन्युफॅक्चरिंग डेट (DOT Code) नक्की तपासा
टायरवर ४ अंकी एक कोड असतो (उदा. 2426). याचा अर्थ हा टायर २०२६ च्या २४ व्या आठवड्यात बनवला गेला आहे. टायर दिसायला अगदी नवीन असला, तरी ३ वर्षांपेक्षा जुना असलेला टायर कधीही खरेदी करू नका; कारण जुन्या रबराची पकड कमकुवत होते.
जर तुम्ही महामार्गावर जास्त प्रवास करत असाल, तर नेहमी ‘H’ (२१० किमी/तास) किंवा ‘V’ (२४० किमी/तास) सारखे उच्च स्पीड रेटिंग असलेले टायर्स निवडा. हे टायर्स वेगात धावताना निर्माण होणारी उष्णता चांगल्या प्रकारे सहन करू शकतात आणि टायर फुटण्याचा (Tyre Burst) धोका टळतो.