रविवार, 21 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

टायरवरील आकड्यांचे रहस्य! सुरक्षेसाठी आणि चांगल्या मायलेजसाठी योग्य टायर कसा ओळखावा? जाणून घ्या योग्य टायर निवडण्याचे गणित

Updated On: Jun 21, 2026 | 06:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

टायरवरील '195/55 R16 87V' सारखे कोडिंग त्याची रुंदी, उंची, स्पीड रेटिंग आणि वजन पेलण्याची क्षमता दर्शवते. गाडीची सुरक्षा आणि मायलेज टिकवून ठेवण्यासाठी कंपनीने शिफारस केलेल्या योग्य आकाराचा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग डेट तपासूनच नवीन टायर निवडावा.

टायरवरील आकड्यांचे रहस्य! सुरक्षेसाठी आणि चांगल्या मायलेजसाठी योग्य टायर कसा ओळखावा? जाणून घ्या योग्य टायर निवडण्याचे गणित
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

गाडीचे इंजिन कितीही शक्तिशाली असले, तरी रस्त्याशी थेट संपर्क फक्त टायरचा असतो. आपण अनेकदा टायर बदलताना फक्त ब्रँड किंवा किंमत बघतो, पण टायरच्या बाजूला 195/55 R16 87V सारखे काही गुढ आकडे आणि अक्षरे लिहिलेली असतात. या कोडिंगमध्येच तुमच्या गाडीची सुरक्षा, मायलेज आणि परफॉर्मन्स लपलेला असतो. या आकड्यांचा सोप्या भाषेत अर्थ काय, हे आपण सविस्तर समजून घेऊया,

‘195/55 R16 87V’ चा सोपा अर्थ काय?

चला या कोडला एका एका भागात मोडून समजूया-

195 (टायरची रुंदी – Width): हे पहिले तीन आकडे टायरची एकूण रुंदी मिलिमीटर  मध्ये दर्शवतात. म्हणजेच हा टायर १९५ मिमी रुंद आहे. टायर जेवढा रुंद, तेवढी रस्त्यावरील पकड (Grip) चांगली, पण मायलेज थोडे कमी होते.

55 (अस्पेक्ट रेशो – Aspect Ratio): हा आकडा टायरच्या रुंदीच्या तुलनेत त्याची उंची टक्केवारीत दर्शवतो. येथे ५५ चा अर्थ असा की टायरची उंची त्याच्या १९५ मिमी रुंदीच्या ५५% आहे. हा आकडा कमी असल्यास गाडी स्पोर्ट्स कारसारखी दिसते, पण खड्ड्यांमध्ये जास्त धक्के बसतात.

सिट्रोएन इंडियाने सादर केली नवी ë-C3X; BaaS पर्यायामुळे इलेक्ट्रिक कार खरेदी झाली अधिक परवडणारी

R (रचना): ‘R’ चा अर्थ Radial (रेडिअल) असा आहे. आजकालच्या बहुतांश सर्वच गाड्यांमध्ये रेडिअल टायर्सचाच वापर केला जातो, जे दीर्घायुष्य आणि चांगल्या मायलेजसाठी सर्वोत्तम मानले जातात.

16 (रिमचा आकार – Rim Diameter): हा आकडा इंचा मध्ये असतो. याचा अर्थ हा टायर १६ इंचाच्या व्हील रिम (Wheel Rim/Alloy) वर बसेल.

87 (लोड इंडेक्स – Load Index): हा आकडा एक कोड आहे, जो हा टायर जास्तीत जास्त किती वजन पेलू शकतो हे दर्शवतो. ‘८७’ या कोडचा अर्थ असा की हा एक सिंगल टायर ५४५ किलोग्रॅम पर्यंतचे वजन सुरक्षितपणे पेलू शकतो.

V (स्पीड रेटिंग – Speed Rating): हे अक्षर हा टायर जास्तीत जास्त किती गतीने धावू शकतो याची क्षमता दर्शवते. ‘V’ रेटिंगचा अर्थ असा की या टायरवर गाडी जास्तीत जास्त २४० किमी/तास या वेगाने सुरक्षितपणे चालवली जाऊ शकते.

Car Discount : कार खरेदीची सुवर्णसंधी! सिट्रोएन कारवर बंपर ऑफर, 1.4 लाखांपर्यंत डिस्काउंट, जाणून घ्या कोणत्या मॉडेलवर किती सूट

तुमच्या सुरक्षेसाठी आणि मायलेजसाठी योग्य टायर कसा ओळखावा?

चुकीचा टायर निवडल्यास गाडीचे मायलेज घसरू शकते आणि सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. नवीन टायर घेताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

१. उत्पादकाची शिफारस (OEM Specs) नेहमी पाळा

तुमच्या गाडीच्या मॅन्युअल बुकवर किंवा ड्रायव्हर सीटच्या दरवाजाच्या चौकटीवर एक स्टिकर असते, ज्यावर योग्य टायर साईझ लिहिलेली असते. कंपनीने दिलेल्या साईझचेच टायर्स वापरणे मायलेज आणि इंजिनच्या आरोग्यासाठी सर्वात उत्तम असते.

२. टायरची रुंदी (Width) आणि मायलेजचा संबंध

जर तुम्ही कंपनीने दिलेल्या साईझपेक्षा जास्त रुंद (Wider) टायर बसवले, तर रस्त्याशी घर्षण वाढते. यामुळे गाडीला ग्रिप तर चांगली मिळते, पण गाडीचे मायलेज ५ ते १० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते आणि स्टेअरिंग थोडे जड लागते.

३. मॅन्युफॅक्चरिंग डेट (DOT Code) नक्की तपासा

टायरवर ४ अंकी एक कोड असतो (उदा. 2426). याचा अर्थ हा टायर २०२६ च्या २४ व्या आठवड्यात बनवला गेला आहे. टायर दिसायला अगदी नवीन असला, तरी ३ वर्षांपेक्षा जुना असलेला टायर कधीही खरेदी करू नका; कारण जुन्या रबराची पकड कमकुवत होते.

जर तुम्ही महामार्गावर जास्त प्रवास करत असाल, तर नेहमी ‘H’ (२१० किमी/तास) किंवा ‘V’ (२४० किमी/तास) सारखे उच्च स्पीड रेटिंग असलेले टायर्स निवडा. हे टायर्स वेगात धावताना निर्माण होणारी उष्णता चांगल्या प्रकारे सहन करू शकतात आणि टायर फुटण्याचा (Tyre Burst) धोका टळतो.

 

Web Title: Code numbers on tyres of vehicles

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 21, 2026 | 06:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्वतःची ‘कारव्हा किंवा कॅम्परव्हॅन’ बनवायचीय? काय आहेत कायदेशीर नियम आणि अटी
1

स्वतःची ‘कारव्हा किंवा कॅम्परव्हॅन’ बनवायचीय? काय आहेत कायदेशीर नियम आणि अटी

इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटरीचे आयुष्य संपल्यावर त्याचे काय होणार? पर्यावरणपूरक विल्हेवाट कशी लावली जाणार? जाणून घ्या
2

इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटरीचे आयुष्य संपल्यावर त्याचे काय होणार? पर्यावरणपूरक विल्हेवाट कशी लावली जाणार? जाणून घ्या

वाहन चालवताना ‘रोड रेज’ कसा टाळावा आणि मानसिक संतुलन कसे ठेवावे? रस्त्यावरील रागाला कसा आळा घालावा? जाणून घ्या
3

वाहन चालवताना ‘रोड रेज’ कसा टाळावा आणि मानसिक संतुलन कसे ठेवावे? रस्त्यावरील रागाला कसा आळा घालावा? जाणून घ्या

तुमच्या गाडीतील ‘डॅश कॅम’ अपघात आणि कायदेशीर वादात कसा ठरू शकतो गेम चेंजर? जाणून घ्या
4

तुमच्या गाडीतील ‘डॅश कॅम’ अपघात आणि कायदेशीर वादात कसा ठरू शकतो गेम चेंजर? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टायरवरील आकड्यांचे रहस्य! सुरक्षेसाठी आणि चांगल्या मायलेजसाठी योग्य टायर कसा ओळखावा? जाणून घ्या योग्य टायर निवडण्याचे गणित

टायरवरील आकड्यांचे रहस्य! सुरक्षेसाठी आणि चांगल्या मायलेजसाठी योग्य टायर कसा ओळखावा? जाणून घ्या योग्य टायर निवडण्याचे गणित

Jun 21, 2026 | 06:33 PM
मोदी पंतप्रधान असताना अमित शाह यांना एवढी घाई का?; खासदार फुटीच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊतांचा भाजपवर हल्लाबोल

मोदी पंतप्रधान असताना अमित शाह यांना एवढी घाई का?; खासदार फुटीच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊतांचा भाजपवर हल्लाबोल

Jun 21, 2026 | 06:32 PM
Mental Health: तणाव कमी करण्यासाठी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी, मानसिक आरोग्य सुधारेल

Mental Health: तणाव कमी करण्यासाठी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी, मानसिक आरोग्य सुधारेल

Jun 21, 2026 | 06:30 PM
IND A vs SL A: भारतीय युवा ब्रिगेडचा धमाका! फायनलमध्ये श्रीलंकेला लोळवले; ६६ धावांनी फायनल जिंकत तिरंगी मालिकेचे विजेतेपद पटकावले

IND A vs SL A: भारतीय युवा ब्रिगेडचा धमाका! फायनलमध्ये श्रीलंकेला लोळवले; ६६ धावांनी फायनल जिंकत तिरंगी मालिकेचे विजेतेपद पटकावले

Jun 21, 2026 | 06:25 PM
‘त्या’ तरुणाच्या खुनाचा दोन तासात लावला छडा; काळेपडळ पोलिसांनी आरोपीला ठोकल्या बेड्या

‘त्या’ तरुणाच्या खुनाचा दोन तासात लावला छडा; काळेपडळ पोलिसांनी आरोपीला ठोकल्या बेड्या

Jun 21, 2026 | 06:20 PM
नैसर्गिक नाल्याच्या वादातून मुलाने आत्महत्या केल्याचा कुटुंबाचा दावा; मुख्यमंत्र्यांकडे न्यायाची मागणी

नैसर्गिक नाल्याच्या वादातून मुलाने आत्महत्या केल्याचा कुटुंबाचा दावा; मुख्यमंत्र्यांकडे न्यायाची मागणी

Jun 21, 2026 | 06:16 PM
International Yoga Day : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मुंबईत ‘सी-साईड योग उत्सव’; २ हजारांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग

International Yoga Day : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मुंबईत ‘सी-साईड योग उत्सव’; २ हजारांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग

Jun 21, 2026 | 06:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा