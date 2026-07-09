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Skoda Auto फॉक्सवॅगन इंडियामध्ये मोठे बदल! पियूष अरोरा यांच्याकडे सोपवली ‘ही’ अतिरिक्त मोठी जबाबदारी

Updated On: Jul 09, 2026 | 05:56 PM IST
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सारांश

स्कोडा ऑटो फॉक्सवॅगन इंडिया, आपल्या सहा प्रतिष्ठित ब्रँड्स फॉक्सवॅगन, स्कोडा, ऑडी, बेंटली, लॅम्बोर्गिनी आणि पोर्शे यांच्यासह भारतीय ऑटोमोबाईल बाजाराच्या दीर्घकालीन संधींवर कटिबद्ध आहे.

Skoda Auto फॉक्सवॅगन इंडियामध्ये मोठे बदल! पियूष अरोरा यांच्याकडे सोपवली ‘ही’ अतिरिक्त मोठी जबाबदारी

स्कोडा ऑटो फॉक्सवॅगन इंडियामध्ये नेतृत्व बदल

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विस्तार

सेल्स, मार्केटिंग आणि डिजिटल विभागात नेतृत्व बदलाची घोषणा
जॅन बुरेस यांच्यावर असणार नवीन जबाबदारी
पियूष अरोरा एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारणार

मुंबई: स्कोडा ऑटो फॉक्सवॅगन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने आज आपल्या सेल्स, मार्केटिंग आणि डिजिटल विभागात नेतृत्व बदलाची घोषणा केली आहे. जॅन बुरेस, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर सेल्स, मार्केटिंग आणि डिजिटल, स्कोडा ऑटो फॉक्सवॅगन इंडिया, यांचा भारतातील ग्लोबल असाइनमेंट कालावधी पूर्ण होत आहे. ते ग्रुपसोबत पुढे कार्यरत राहतील आणि सप्टेंबर २०२६ पासून फॉक्सवॅगन एजीमध्ये नवीन भूमिकेत कार्यभार स्वीकारतील.

स्कोडा ऑटो फॉक्सवॅगन इंडिया त्यांच्या भारतातील योगदानाबद्दल जॅन बुरेस यांचे मनःपूर्वक आभार मानते आणि फॉक्सवॅगन एजीमधील त्यांच्या नवीन जबाबदारीसाठी त्यांना यशाच्या शुभेच्छा देते.

या बदलानंतर, पियूष अरोरा, मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सीईओ, स्कोडा ऑटो फॉक्सवॅगन इंडिया, भारतातील ग्रुपसाठी सेल्स आणि मार्केटिंगचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारतील. ही मजबूत नेतृत्व रचना धोरणात्मक समन्वय अधिक बळकट करणे, निर्णय घेण्याची गती वाढवणे आणि संस्थेमध्ये अधिक जबाबदारी निर्माण करणे यासाठी करण्यात आली आहे.

मुंबई पोर्ट अथॉरिटीकडून स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडियाला ‘टॉप ऑटोमोबाईल एक्सपोर्टर’चा सन्मान; २०२५-२६ मध्ये ४० हजारांहून अधिक वाहनांच

स्कोडा ऑटो फॉक्सवॅगन इंडिया, आपल्या सहा प्रतिष्ठित ब्रँड्स फॉक्सवॅगन, स्कोडा, ऑडी, बेंटली, लॅम्बोर्गिनी आणि पोर्शे यांच्यासह भारतीय ऑटोमोबाईल बाजाराच्या दीर्घकालीन संधींवर कटिबद्ध आहे. कंपनीचा स्पष्ट फोकस टिकाऊ वाढ, ग्राहक-केंद्रित इनोव्हेशन आणि उत्पादन पोर्टफोलिओचा विस्तार यावर आहे.

स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडियाला ‘टॉप ऑटोमोबाईल एक्सपोर्टर’चा सन्मान

भारताला जागतिक वाहन उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून अधिक बळकटी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (SAVWIPL) ला मुंबई पोर्ट अथॉरिटीकडून ‘ऑटोमोबाईल: टॉप एक्सपोर्टर’ हा प्रतिष्ठेचा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान मुंबई बंदरातून ४० हजारांहून अधिक वाहनांची निर्यात केल्याबद्दल कंपनीला हा पुरस्कार देण्यात आला.

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यापूर्वीही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कंपनीला ‘टॉप एक्सपोर्टर’ म्हणून गौरविण्यात आले होते. त्यामुळे सलग उत्कृष्ट निर्यात कामगिरीची परंपरा कायम ठेवत SAVWIPL ने भारतीय वाहन उद्योगातील आपले महत्त्व अधिक दृढ केले आहे. कंपनीने गेल्या काही वर्षांत भारतात निर्मित ७ लाख २५ हजारांहून अधिक वाहनांची निर्यात केली आहे. ही वाहने आशिया, आफ्रिका, मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) तसेच उत्तर अमेरिका यांसारख्या विविध आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये पोहोचली आहेत. यामुळे भारतातील उत्पादन क्षमतेवर जागतिक ग्राहकांचा वाढता विश्वासही अधोरेखित झाला आहे. SAVWIPL च्या निर्यात पोर्टफोलिओमध्ये फोक्सवॅगन टायगुन, फोक्सवॅगन व्हर्टस, स्कोडा कुशाक आणि स्कोडा स्लाव्हिया या लोकप्रिय मॉडेल्सचा समावेश आहे.

 

Web Title: Piyush arora entrusted with a major responsibility at skoda auto volkswagen india automobile news

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Published On: Jul 09, 2026 | 05:52 PM

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