Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bajaj NS400Z vs KTM 390 Duke: फीचर्स आणि किमतीत कोणती बाईक सुसाट? जाणून घ्या एका क्लिकवर

भारतात 350cc सेगमेंटमध्ये अनेक उत्तम बाईक ऑफर झाल्या आहेत. Bajaj NS400Z आणि KTM 390 Duke या दोन्ही याच सेगमेंटमधील लोकप्रिय बाईक. जाणून घ्या, कोणती बाईकी बेस्ट?

Updated On: Apr 22, 2026 | 04:00 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • 350cc सेगमेंटमधील बाईक्सना मिळते चांगली मागणी
  • Bajaj NS400Z आणि KTM 390 Duke दोन्ही लोकप्रिय बाईक
  • कोणती बाईक बेस्ट? चला जाणून घेऊयात
Bajaj Auto कंपनीने आपल्या बाईक्सचे इंजिन साइज कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे नवीन GST स्लॅब. 350cc पेक्षा कमी इंजिन असलेल्या बाईक्सवर आता फक्त 18% GST लागू होतो. अलीकडेच कंपनीने Bajaj NS400Z लाँच केली आहे. त्याचप्रमाणे KTM नेही KTM 390 Duke चे 349cc इंजिन असलेले व्हर्जन सादर केले आहे. चला आपण दोन्ही बाईक्सबद्दल जाणून घेऊयात.

इंजिन आणि परफॉर्मन्समध्ये कोण सरस?

Bajaj NS400Z मध्ये 349.13cc क्षमतेचे लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन जुन्या 373cc इंजिनची जागा घेते. हे इंजिन 9,000 rpm वर 40 hp पॉवर आणि 7,500 rpm वर 33.2 Nm टॉर्क निर्माण करते. दुसरीकडे, KTM 390 Duke मध्ये 350cc इंजिन देण्यात आले आहे, जे 41.5 hp पॉवर आणि 33.5 Nm टॉर्क जनरेट करते. परफॉर्मन्सच्या बाबतीत KTM थोडीशी आघाडीवर दिसते.

Tesla कडून भारतात Model Y चा नवा व्हेरिएंट लाँच, मिळणार 661 किमीची रेंज आणि बरंच काही

फीचर्समध्ये फरक

Bajaj NS400Z मध्ये रायडरसाठी आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये Road, Rain, Sport आणि Offroad असे विविध ABS राइड मोड्स तसेच इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅक्शन कंट्रोलचा समावेश आहे. KTM 390 Duke मध्ये 5-इंच TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यामध्ये ट्रॅक्शन कंट्रोल, विविध राइड मोड्स, ट्रॅक स्क्रीन, लॉन्च कंट्रोल आणि कॉर्नरिंग ABS मिळते. याशिवाय KTM मध्ये राइड-बाय-वायर, क्विकशिफ्टर+, सुपरमोटो ABS आणि Type-C चार्जिंग पोर्टसारखी अतिरिक्त फीचर्सही आहेत.

5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आणि हायटेक फीचर्स! Kia Syros चा नवीन मॉडेल लाँच; किंमत ‘इतक्या’ लाखांपासून सुरु

हार्डवेअरमध्ये कोण पुढे?

Bajaj NS400Z मध्ये 43 mm USD फ्रंट सस्पेंशन आणि मागील बाजूस 6-स्टेप अ‍ॅडजस्टेबल नायट्रॉक्स मोनोशॉक दिला आहे, जो विविध रस्त्यांवर आरामदायी राइड देतो. यामध्ये 17-इंच ट्यूबलेस टायर्स (110/70 पुढे आणि 140/70 मागे) मिळतात. या बाईकचा ग्राउंड क्लीयरन्स 168 mm, व्हीलबेस 1,344 mm आणि सीट उंची 807 mm आहे. यामध्ये 12 लिटरचा फ्यूल टँक असून कर्ब वेट 174 किलो आहे.

दुसरीकडे, KTM 390 Duke मध्ये 320 mm फ्रंट आणि 240 mm रिअर डिस्क ब्रेकसह मजबूत ब्रेकिंग सेटअप दिला आहे. याचा ग्राउंड क्लीयरन्स 183 mm आहे. सीट उंची 800 ते 820 mm दरम्यान अ‍ॅडजस्ट करता येते, जे वेगवेगळ्या रायडर्ससाठी सोयीचे आहे. यामध्ये 15 लिटरचा फ्यूल टँक मिळतो.

किंमत किती?

Bajaj NS400Z ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.94 लाख रुपये आहे. तर KTM 390 Duke (350cc व्हर्जन) ची किंमत सुमारे 2.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे.

Web Title: Bajaj ns400z vs ktm 390 duke which bike is best in features and price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 04:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१०० वर्षांचा प्रवास! Bajaj समूहाने साजरे केले शताब्दी वर्ष, असा आहे आतापर्यंतचा प्रवास
1

१०० वर्षांचा प्रवास! Bajaj समूहाने साजरे केले शताब्दी वर्ष, असा आहे आतापर्यंतचा प्रवास

Ducati Panigale V4 ची भारतात एन्ट्री; लॉंच होताच Sold Out, किंमत ऐकून बसेल धक्का
2

Ducati Panigale V4 ची भारतात एन्ट्री; लॉंच होताच Sold Out, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस
3

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत
4

Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM