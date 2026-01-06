Simple Energy : भारतातील पहिली ई-स्कूटर लाँच, ४०० किमी रेंज देणारी ‘ही’ स्कूटर ठरू शकते गेमचेंजर

या इलेक्ट्रिक स्कूटरसोबत, कंपनीने त्यांची नवीन स्कूटर, सिंपल अल्ट्रा देखील लाँच केली आहे. सिंपल अल्ट्रामध्ये ६.५ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी आहे आणि कंपनीचा दावा आहे की ही ४०० किलोमीटरपर्यंतची आयडीसी-प्रमाणित रेंज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही ४०० किलोमीटरची रेंज असलेली देशातील पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे. ही स्कूटर फक्त २.७७ सेकंदात ० ते ४० किमी/ताशी वेग वाढवते. कंपनीने अद्याप या मॉडेलबद्दल अधिक माहिती दिलेली नाही.
सिंपल वन जेन २ मधील सर्वात मोठे अपग्रेड म्हणजे त्याची मोठी बॅटरी. टॉप व्हेरिएंटमध्ये आता ५ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी आहे, जी पूर्वीपेक्षा ४ किलो हलकी असल्याचे म्हटले जाते. कंपनीच्या मते, हा व्हेरिएंट एका चार्जवर २६५ किलोमीटरपर्यंतची रेंज देईल. ४.५ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी व्हेरिएंटची रेंज २३६ किलोमीटर आहे आणि एंट्री-लेव्हल ३.७ किलोवॅट प्रति तास व्हेरिएंट १९० किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकतो. ही बॅटरी नवीन बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टमसह एकत्रित केली आहे आणि IP67 रेटिंग असलेली आहे, जी पाणी आणि धूळ विरूद्ध चांगले संरक्षण प्रदान करते.
ही स्कूटर नवीन सिंपल ओएसवर चालते, ज्यामध्ये अनेक नवीन सॉफ्टवेअर-आधारित वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. सुरक्षिततेसाठी, त्यात ड्रॉप सेफ फीचर आहे जे स्कूटर पडल्यास हलण्यापासून रोखते. सुपर होल्ड फीचर इनक्लाइन्सवर हाताळण्यास मदत करते. पार्किंग मोड आणि रिअल-टाइम व्हेईकल स्टेटस देखील उपलब्ध आहेत. सिंपल वन जेन 2 मध्ये ऑटो ब्राइटनेस, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि नॉन-टच इंटरफेससह 7-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे. स्टोरेज व्हेरिएंटनुसार बदलते, टॉप व्हेरिएंट 8GB पर्यंत अंतर्गत स्टोरेज देते.
सिंपल वन जेन 2 ची डिझाइन पूर्वीपेक्षा अधिक तीक्ष्ण आहे, संपूर्ण शरीरात नवीन ग्राफिक्स आहेत. त्यात पुन्हा डिझाइन केलेले रीअर-व्ह्यू मिरर देखील आहेत. शिवाय, अंतर्गत रचना सुधारित करण्यात आली आहे. स्कूटर आता नवीन चेसिसवर बांधली गेली आहे, जी कंपनीचा दावा आहे की 22 टक्के अधिक कडकपणा आणि स्थिरता प्रदान करते. यामुळे स्कूटरची स्थिरता आणि रायडरचा आत्मविश्वास सुधारतो.