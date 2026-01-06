Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Simple Energy : भारतातील पहिली ई-स्कूटर लाँच, ४०० किमी रेंज देणारी ‘ही’ स्कूटर ठरू शकते गेमचेंजर

Simple Energy 400 km range scooter: तुम्ही जर स्कूटर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. 400 किमी रेंजमुळे ज्यांना शहराबाहेर प्रवास करायचा आहे, त्यांच्यासाठी ही स्कूटर गेंमचेंजर ठरू शकते.

Updated On: Jan 06, 2026 | 02:52 PM
  • भारतातील पहिली ई-स्कूटर लाँच
  • ४०० किमी रेंज देणारी ‘ही’ स्कूटर ठरू शकते गेमचेंजर
  • स्कूटर तीन नवीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध
Simple Energy 400 km range scooter In Marathi : इंधनाचे वाढते दर आणि प्रदूषणामुळे अनेकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढत आहे. सध्या बाजारात विविध फीचर्स असलेल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, कार्स पाहायला मिळत आहे. यामध्ये काही वाहनांमध्ये खास तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला आहे. दरम्यान सिंपल एनर्जीने त्यांच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरचे नवीन पिढीचे मॉडेल, सिंपल वन जेन २, भारतात लाँच केले आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत ₹१.३९ लाख (प्रारंभिक, एक्स-शोरूम) आहे. नवीन सिंपल वन जेन २ मध्ये अधिक आकर्षक डिझाइन आणि नवीन बॉडी ग्राफिक्स आहेत. ही स्कूटर तीन नवीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असून यामध्ये सोनिक रेड, एरो एक्स आणि अ‍ॅस्फाल्ट एक्स याचा समावेश आहे.कंपनी तिच्या सर्व स्कूटरवर बॅटरी आणि मोटरवर आजीवन वॉरंटी देखील देत आहे. ही स्कूटर ओला आणि एथरच्या लांब पल्ल्याच्या स्कूटरशी स्पर्धा करेल.

जिला कमी समजलं तिनेच विक्रीत मारली बाजी! ‘या’ कंपनीने डिसेंबर 2025 मध्ये केली 15,372 युनिट्सची विक्री

या इलेक्ट्रिक स्कूटरसोबत, कंपनीने त्यांची नवीन स्कूटर, सिंपल अल्ट्रा देखील लाँच केली आहे. सिंपल अल्ट्रामध्ये ६.५ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी आहे आणि कंपनीचा दावा आहे की ही ४०० किलोमीटरपर्यंतची आयडीसी-प्रमाणित रेंज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही ४०० किलोमीटरची रेंज असलेली देशातील पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे. ही स्कूटर फक्त २.७७ सेकंदात ० ते ४० किमी/ताशी वेग वाढवते. कंपनीने अद्याप या मॉडेलबद्दल अधिक माहिती दिलेली नाही.

सिंपल वन जेन २: बॅटरी आणि रेंज

सिंपल वन जेन २ मधील सर्वात मोठे अपग्रेड म्हणजे त्याची मोठी बॅटरी. टॉप व्हेरिएंटमध्ये आता ५ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी आहे, जी पूर्वीपेक्षा ४ किलो हलकी असल्याचे म्हटले जाते. कंपनीच्या मते, हा व्हेरिएंट एका चार्जवर २६५ किलोमीटरपर्यंतची रेंज देईल. ४.५ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी व्हेरिएंटची रेंज २३६ किलोमीटर आहे आणि एंट्री-लेव्हल ३.७ किलोवॅट प्रति तास व्हेरिएंट १९० किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकतो. ही बॅटरी नवीन बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टमसह एकत्रित केली आहे आणि IP67 रेटिंग असलेली आहे, जी पाणी आणि धूळ विरूद्ध चांगले संरक्षण प्रदान करते.

वैशिष्ट्ये आणि सॉफ्टवेअर

ही स्कूटर नवीन सिंपल ओएसवर चालते, ज्यामध्ये अनेक नवीन सॉफ्टवेअर-आधारित वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. सुरक्षिततेसाठी, त्यात ड्रॉप सेफ फीचर आहे जे स्कूटर पडल्यास हलण्यापासून रोखते. सुपर होल्ड फीचर इनक्लाइन्सवर हाताळण्यास मदत करते. पार्किंग मोड आणि रिअल-टाइम व्हेईकल स्टेटस देखील उपलब्ध आहेत. सिंपल वन जेन 2 मध्ये ऑटो ब्राइटनेस, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि नॉन-टच इंटरफेससह 7-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे. स्टोरेज व्हेरिएंटनुसार बदलते, टॉप व्हेरिएंट 8GB पर्यंत अंतर्गत स्टोरेज देते.

डिझाइन आणि चेसिस

सिंपल वन जेन 2 ची डिझाइन पूर्वीपेक्षा अधिक तीक्ष्ण आहे, संपूर्ण शरीरात नवीन ग्राफिक्स आहेत. त्यात पुन्हा डिझाइन केलेले रीअर-व्ह्यू मिरर देखील आहेत. शिवाय, अंतर्गत रचना सुधारित करण्यात आली आहे. स्कूटर आता नवीन चेसिसवर बांधली गेली आहे, जी कंपनीचा दावा आहे की 22 टक्के अधिक कडकपणा आणि स्थिरता प्रदान करते. यामुळे स्कूटरची स्थिरता आणि रायडरचा आत्मविश्वास सुधारतो.

ED चा YouTuber Anurag Dwivedi ला दणका! आधी मर्सिडीज आणि आता Land Rover ,BMW Car जप्त

Published On: Jan 06, 2026 | 02:52 PM

