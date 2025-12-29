Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

New Kia Seltos Vs Honda Elevate: कोणत्या SUV च्या फीचर्स आणि इंजिनमध्ये जास्त दम? जाणून घ्या

एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये नुकतेच नवीन Kia Seltos सदर झाली आहे. ही एसयूव्ही थेट Honda Elevate सोबत स्पर्धा करणार आहे. चला या कारबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 29, 2025 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात सर्वाधिक मागणी SUV वाहनांना
  • या सेगमेंटमध्ये नुकतेच नवीन Kia Seltos सादर
  • थेट Honda Elevate सोबत असणार स्पर्धा
2025 मध्ये भारतीय कार खरेदीदारांनी इतर सेगमेंटच्या तुलनेत SUVs वाहनांना जास्त प्राधान्य दिले आहे. ग्राहकांच्या याच प्रतिसादाकडे लक्ष देत अनेक ऑटो कंपन्या एसयूव्ही कार्स लाँच करण्याच्या तयारीत दिसत आहे. नुकतेच डिसेंबरमध्ये नवीन Kia Seltos सादर झाली आहे. कंपनी ही एसयूव्ही मुद्दे साइझ एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये सादर करेल. ही एसयूव्ही थेट Honda Elevate शी स्पर्धा करेल. चला जाणून घेऊयात, इंजिन, फीचर्स आणि किंमतीच्या बाबतीत, या दोन्ही एसयूव्हींपैकी कोणती तुमच्यासाठी बेस्ट आहे.

10 वेळा किक मारली आणि सेल्फ स्टार्टवर सुद्धा बाईक चालू होईना! ‘या’ सोप्या टिप्स वापरून पाहाच

इंजिन

किआने या एसयूव्हीला दोन पेट्रोल आणि एका डिझेल इंजिन पर्यायांसह ऑफर केले आहे. या एसयूव्हीमध्ये 1.5 -लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड इंजिन आहे जे 115 पीएस पॉवर आणि 144 एनएम टॉर्क निर्माण करते. दुसरा पर्याय 1.5-लिटर टर्बोचार्ज्ड इंजिन आहे जे 160 पीएस पॉवर आणि 253 एनएम टॉर्क निर्माण करते. डिझेल इंजिन हे 1.5-लिटर इंजिन आहे जे 116 पीएस पॉवर आणि 250 एनएम टॉर्क निर्माण करते. या एसयूव्हीमध्ये मॅन्युअल, आयव्हीटी, आयएमटी आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन पर्याय आहेत.

होंडा एलिव्हेटमध्ये 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन आहे जे 121 पीएस पॉवर आणि 145 एनएम टॉर्क निर्माण करते. ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल आणि सीव्हीटीचा समावेश आहे.

फीचर्स

किआकडून नव्या जनरेशन सेल्टोसमध्ये अनेक प्रीमियम आणि आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. या SUV मध्ये 30 इंचाचा ट्विन पॅनोरॅमिक डिस्प्ले देण्यात आला असून, त्यामध्ये 12.3 इंचाचे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि 12.3 इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीमचा समावेश आहे. याशिवाय वायरलेस चार्जर, व्हेंटिलेटेड सीट्स, 10-वे पॉवर अ‍ॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, बोसचे 8 स्पीकर असलेली प्रीमियम ऑडिओ सिस्टीम, नवीन एसी कंट्रोल्स आणि पॅनोरॅमिक सनरूफही देण्यात आले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने या SUV मध्ये 21 सेफ्टी फीचर्ससह Level-2 ADAS, ABS, EBD आणि ISOFIX चाइल्ड सीट अँकरजेसारखे फीचर्स उपलब्ध आहेत.

दरवाढी करण्यात आता Triumph ची देखील उडी! ‘इतक्या’ रुपयांनी वाढवू शकते Bikes ची किंमत

दुसरीकडे, Honda Elevate मध्ये एलईडी DRL, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स, एलईडी टेललॅम्प्स, पुढील व मागील बंपरवर सिल्व्हर स्किड गार्निश, 16 आणि 17 इंचांचे अलॉय व्हील्स, शार्क फिन अँटेना आणि बॉडी-कलर डोअर मिरर देण्यात आले आहेत. इंटीरियरमध्ये सिंगल पॅन सनरूफ, बेज आणि ब्लॅक थीम, स्टिअरिंग माउंटेड ऑडिओ कंट्रोल्स, PM 2.5 केबिन एअर प्युरिफायर, ऑटो डोअर लॉक-अनलॉक, टिल्ट आणि टेलिस्कोपिक स्टिअरिंग व्हील, ड्रायव्हर सीट हाइट अ‍ॅडजस्टर, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, 10.25 इंचाचा इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, अँबियंट लाइटिंग आणि फोल्डेबल ग्रॅब हँडल्ससारखे अनेक उपयुक्त फीचर्स देण्यात आले आहेत.

किंमत किती?

किआने नुकतीच नवीन जनरेशनची सेल्टोस सादर केली आहे. या एसयूव्हीची किंमत येत्या नवीन वर्षात 2 जानेवारी 2026 रोजी जाहीर केली जाईल. तर, होंडा एलिव्हेटची किंमत 11 लाख रुपयांपासून सुरू होते. याच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत 16.67 लाख रुपयांपर्यंत (एक्स-शोरूम) जाते.

कोणती कार तुमच्यासाठी परफेक्ट?

एकूणच, जर तुम्हाला जास्त पॉवर, आधुनिक फीचर्स आणि प्रीमियम अनुभव हवा असेल तर Kia Seltos योग्य ऑप्शन ठरेल. मात्र, सोपा वापर आणि बजेटमध्ये मजबूत SUV शोधत असाल तर Honda Elevate तुमच्यासाठी अधिक योग्य ठरू शकते.

Web Title: New kia seltos vs honda elevate which suv is best in features engine price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI
1

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी
2

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार
3

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा
4

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

Jan 22, 2026 | 10:05 AM
विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

Jan 22, 2026 | 10:00 AM
Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Jan 22, 2026 | 09:55 AM
Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

Jan 22, 2026 | 09:45 AM
Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Jan 22, 2026 | 09:44 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM