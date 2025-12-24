नव्या आणि अधिक आकर्षक रंग रूपात Kawasaki Ninja 650 लाँच, जाणून घ्या नवीन किंमत

कावासाकीने भारतीय दुचाकी बाजारात 2026 ची कावासाकी निन्जा 650 लाँच झाली आहे. यावेळी ही बाईक मेकॅनिकल आणि फीचर्सच्या बाबतीत तशीच राहिली असून ती एका नवीन कलर ऑप्शनसह आणली आहे, जी खूपच प्रभावी दिसते.
नवीन Kawasaki Ninja 650 ची किंमत 7.91 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये आहे, जी 2025 च्या मॉडेलची किंमत 7.77 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये होती. नवीन मॉडेलची किंमत मागील मॉडेलपेक्षा 14000 रुपयांनी जास्त आहे.
ही बाईक एका नवीन लाईम ग्रीन रंगात आणली गेली आहे, जी त्याला थोडेसे फ्रेश लूक देते. मनोरंजक म्हणजे, कावासाकीने 2026 मॉडेलच्या नवीन इमेजेस देखील जारी केलेल्या नाहीत. कंपनीने जुन्या मॉडेलच्या इमेजेसवर नवीन रंग डिजिटली प्रदर्शित केले आहे, ज्यामुळे हे अपडेट किती मर्यादित आहे हे स्पष्ट होते.
2026 Ninja 650 मध्ये त्याच 649 सीसी पॅरलल-ट्विन इंजिनचा वापर केला जातो, जो 68 पीएस पॉवर आणि 64 एनएम टॉर्क निर्माण करतो. यात असिस्ट आणि स्लिपर क्लचसह 6-स्पीड गिअरबॉक्स आहे. चेसिस, सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग हार्डवेअर आणि 17-इंच व्हील्स तसेच आहेत.
फीचर्सच्या बाबतीत, ही बाईक समान स्पोर्टी रायडिंग पोझिशन, ट्विन एलईडी हेडलाइट्स आणि ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीसह 4.3-इंच टीएफटी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर कायम ठेवते. 2026 मॉडेल रायडिंग अनुभव, आराम आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत 2025 निन्जा 650 पेक्षा वेगळे नसेल.