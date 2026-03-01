Iran Israel युद्ध आणखी पेटलं! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ओमानच्या जहाजावर हल्ला; भारतीय भरडले

Iran Israel युद्धात दुबईचा बळी! अमेरिकेन सैन्य नसतानाही दुबईला का केलं लक्ष्य? धक्कादायक कारण उघडकीस
याच पार्श्वभूमीवर इराणने ओमानच्या किनारपट्टीवर रणनीतिकदृष्ट्या महत्वाच्या होमुर्ज सामुद्रधुनीजळ एका तेल टँकरवर हल्ला केला आहे. या भीषण हल्ल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे. यामध्ये टँकरवर भारतीय क्रू मेंबर्सही अडकले आहेत.
मिळालेल्य माहितीनुसार, ओमानच्या सागरी सुरक्षा केंद्राने इराणच्या हल्ल्याची पुष्टी केली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या हल्ल्यात ४ नाविक गंभीर जखमी झाले आहेत. यामध्ये भारतीयांचाही समावेश असल्याने चिंता निर्माण झाली आहे. स्कायलाईक नावाच्या ओमानच्या तेल टँकरला लक्ष्य करण्यात आले आहे. या तेल टँकरवर एकूण २० क्रू मेंबर्स होते. ज्यात १५ भारतीय आणि ५ इराणी नागरिकांचा समावेश आहे.
सध्या हल्ल्यानंतर बचाव मोहिम सुरु करण्यात आली असून २० जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहेत. मात्र काहींना किरकोळ जखमा झाल्या आहेत. ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ला केला असल्याचे सांगितले जात आहे.
इस्रायल-अमेरिकेने केलेल्या संयुक्त कारवाई इराणच्या राजधानी तेहरानसह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. या हल्ल्यात इराणचे सर्वात मोठे धार्मिक आणि राजकीय नुकसान झाले आहे. यामुळे इराणचे रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स यांनी बदला घेण्याची धमकी दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली आहे. तसेच तेथून जाणाऱ्या तेल जहाजांना लक्ष्य केले जात आहे. या मार्गावरुन कोणत्याही जहाजाला जाऊ दिले जाणार नाही अशा धमकी इराणने दिली आहे.
सध्या ओमानच्या टँकरवरील हल्ल्यानंतर जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेवर दबाव निर्माण झाला आहे. अनेक कंपन्या होमुर्झ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांसाठी मोठी वाढ केली होती. मात्र अनेक मोठ्या शिपिंग कंपन्यांना मालवाहतूक सध्या थांबवली आहे. मात्र याचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्था आणि तेलाच्या किंमतींवर होण्याची दाट शक्यता आहे.
