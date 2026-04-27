भारतात सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या टॉप 5 बाईक्स; कोणती मोटरसायकल ठरली नंबर 1?

देशात मोटरसायकलींची विक्री झपाट्याने वाढत असून Hero Splendor सर्वाधिक विक्रीसह पहिल्या क्रमांकावर राहिली. Honda Shine, Bajaj Pulsar, Hero HF Deluxe आणि TVS Apache यांनीही टॉप 5 मध्ये स्थान मिळवले.

Updated On: Apr 27, 2026 | 01:37 PM
  • Hero Splendor ठरली सर्वाधिक विक्रीची नंबर 1 बाईक
  • Honda Shine, Bajaj Pulsar टॉप 3 मध्ये
  • Hero HF Deluxe आणि TVS Apache टॉप 5 मध्ये
देशात दरवर्षी लाखो दुचाकी वाहनांची विक्री होत असते आणि त्यामध्ये मोटरसायकलींचा वाटा झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. विशेषतः बजेट आणि कम्यूटर सेगमेंटमधील बाईक्सना ग्राहकांकडून मोठी पसंती मिळत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या विक्री अहवालानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात देशभरात सर्वाधिक विक्री झालेल्या टॉप 5 मोटरसायकलींची यादी जाहीर करण्यात आली असून, यात दोन बाईक्सचा दबदबा पाहायला मिळाला आहे. चला जाणून घेऊया…

कोणती मोटारसायक ठरली नंबर १?

Hero Splendor

Hero MotoCorp या वाहन निर्माण करणाऱ्या कंपनी कडून Splendor ही मोटरसायकल विकली जाते. विक्री अहवालानुसार ही मोटरसायकल पहिल्या क्रमांकावर राहिली. गेल्या आर्थिक वर्षात या मोटरसायकलीला सर्वाधिक मागणी नोंदवली गेली. या कालावधीत तिच्या 37.27 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री झाली.

Honda Shine

Honda कडून Shine ही मोटरसायकल 100 आणि 125 सीसी सेगमेंटमध्ये उपलब्ध आहे. अहवालांनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात तिची 19.87 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री झाली. विक्री अहवालानुसार या मोटारसायकलने दुसरा क्रमांक नोंदवला आहे.

Bajaj Pulsar

Bajaj कडून Pulsar ही मोटरसायकल भारतीय बाजारात विकली जाते. ही विविध सेगमेंटमध्ये उपलब्ध आहे. माहितीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात तिची 13.99 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री झाली. विक्री अहवालानुसार Bajaj Pulsar मोटारसायकलने तिसरा क्रमांक नोंदवला आहे.

Hero HF Deluxe

Hero MotoCorp कडून बजेट सेगमेंटमध्ये HF Deluxe ही मोटरसायकल देखील उपलब्ध आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात तिची 10.12 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री झाली. विक्री अहवालानुसार Hero HF Deluxe मोटारसायकलने चौथा क्रमांक नोंदवला आहे.

TVS Apache

TVS कडूनही भारतात विविध सेगमेंटमध्ये मोटरसायकली विकल्या जातात. Apache सिरीजही अनेक प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे. माहितीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात तिची 5.71 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री झाली. विक्री अहवालानुसार TVS Apache मोटारसायकलने पाचवा क्रमांक नोंदवला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: सर्वाधिक विक्री कोणत्या बाईकची झाली?

    Ans: Hero Splendor ही नंबर 1 ठरली.

  • Que: दुसऱ्या क्रमांकावर कोणती बाईक आहे?

    Ans: Honda Shine दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

  • Que: टॉप 5 मध्ये कोणत्या बाईक्स आहेत?

    Ans: Splendor, Shine, Pulsar, HF Deluxe आणि Apache.

Published On: Apr 27, 2026 | 01:37 PM

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

