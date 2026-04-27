“माझ्या मुलाला मासिक पाळीबद्दल…”, अभिनेत्री गिरिजा ओकचे संस्कार! तिच्या १२ वर्षांच्या लेकाचा किस्सा वाचून तुम्हीही कराल कौतुक

त्यावेळी तिला तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत विचारण्यात आलं. गिरिजा गुणी अभिनेत्री असण्याबरोबरच एका मुलाची आई देखील आहे. गिरिजाला या पॉडकास्टमध्ये विचारण्यात आलं की, तू कधी तुझ्या मुलाबरोबर मासिक पाळीबाबत चर्चा केली आहे का ? त्यावेळी गिरिजाने दिलखुलासपणे उत्तरं दिली. गिरिजा म्हणाली की, हो माझा मुलगा आता 12 वर्षांचा आहे आणि त्याला मासिकपाळीबाबत सगळं काही माहित आहे. याबाबत त्याच्या शाळेत एक किस्सा घडला होता. गिरिजा म्हणाली की, माझ्या मुलाशी मी खूप स्पष्टपणे आणि योग्यरित्या चर्चा केली आहे.
एक किस्सा झाला होता. कबीरच्या शाळेतल्या त्याच्या मैत्रिणीच्या आईचा सुहृदला फोन आलेला. त्याच्या मैत्रिणीची आई सुहृदला म्हणाली की, गिरिजाने कबीरवर खूप चांगले संस्कार केले आहेत. घडलं असं होतं की, सध्याची मुलं एकमेकांना खूप गोष्टी शेअर करतात आणि तेही अगदी मोकळेपणाने. कबीरच्या एका मैत्रिणीने त्याला सांगितलं की तिला पाळी आली आहे. कबीर आणि ती मेट्रोने एकत्रच येतात. त्यावेळी मेट्रोला बऱ्यापैकी गर्दी होती आणि कबीरने धावत जात जागा पकडली आणि तिला बसायला दिलं. हे सगळं त्य़ाच्या मैत्रिणीने तिच्या आईला सांगितलं. त्यावेळी त्याच्या मैत्रिणीच्या आईने सुहृदला फोन केला आणि म्हणाली की, कबीरवर तुम्ही खूप चांगले संस्कार केले आहेत. मासिकपाळीबाबत त्याने माझ्या मुलीची जी काही मदत केली यावरुन कळतं की गिरिजाने त्याच्यावर किती चांगले संस्कार केले आहेत. गिरिजाने कबीरला पाळीबद्दल जे काही शिकवलं आहे आणि सांगितलं ते तिने खूप काम केलं आहे प्लीज तिला माझा हा निरोप द्या. आणि सुहृदने नंतर मला हे सगळं सांगितलं.
गिरिजा पुढे म्हणाली की, हे सगळं ऐकून मला खूप समाधान वाटलं की, आम्ही पालक म्हणून कबीरला चांगलं सांभाळत आहोत. यालाच जोडून तिने असंही सांगितलं की, आमच्याकडे श्वान (Female) आहेत. कबीरला मी मानवी जीवन आणि प्राण्यांमधील प्रजननाबात देखील सांगितलं आहे. आमच्या दोघांच्य़ा नात्यात खूप मोकळेपणा आहे, असं गिरिजाने सांगितलं.