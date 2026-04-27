War Impact on Sweets: आईक्रीम-चॉकलेट लवर्सना झटका! इराण युद्धामुळे ‘स्वीट डिश’ महागल्या, Trump यांच्यामुळे भडकणार किमती ?

कंपन्या आईस्क्रीम आणि चॉकलेटची चव वाढवण्यासाठी बदाम, काजू आणि पिस्ता यांसारख्या सुक्या मेव्याचा वापर करतात. अलीकडच्या काळात या सुक्या मेव्याच्या किमतीत १५ ते २२ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. एका वृत्तानुसार, नॅचरल्स आईस्क्रीमचे संचालक सिद्धांत कामत यांनी स्पष्ट केले की, चॉकलेट बनवण्यासाठी वापरला जाणारा कोको आणि सुक्या मेव्याच्या पुरवठ्यात मोठी समस्या आहे. ते म्हणाले की, यापैकी अनेक वस्तू सागरी मार्गाने आयात केल्या जातात, परंतु युद्धामुळे जहाजे वेळेवर पोहोचू शकत नाहीत. या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या कंपनीने आपल्या आईस्क्रीमच्या किमतीत सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
जेव्हा कच्च्या मालाच्या किमती वाढतात, तेव्हा कंपन्यांसमोर दोन पर्याय असतात. एकतर वस्तू महाग करणे किंवा नफा कमी करणे. मदर डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक जयतीर्थ चारी म्हणतात की, वाहतूक खर्च आणि कच्च्या मालाच्या जागतिक किमतींमधील वाढीमुळे त्यांनी काही निवडक आईस्क्रीमच्या किमतीही वाढवल्या आहेत. उन्हाळ्याच्या हंगामामुळे, कंपन्यांना आईस्क्रीममधील सुक्या मेव्याचे प्रमाण कमी करून त्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड करायची नाही. दिनशॉ डेअरी फूड्सचे संचालक जार्विन राणा यांचा विश्वास आहे की, या परिस्थितीत कंपन्यांकडे वस्तूंची एमआरपी वाढवण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.
ही वाईट बातमी केवळ आईस्क्रीम प्रेमींसाठीच नाही, तर चॉकलेट प्रेमींसाठीही आहे. पास्कती चॉकलेट्सचे संस्थापक देवांश आशेर यांच्या मते, हेझलनट्ससारखे सुकामेवा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७५ टक्क्यांपर्यंत महाग झाले आहेत. हे सुकामेवा अनेकदा तुर्कस्तानसारख्या देशांमधून येतात, परंतु युद्धामुळे आता ते समुद्रमार्गे आयात करण्याऐवजी विमानमार्गे आयात करावे लागत आहेत, ज्यामुळे खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
इतकेच नाही, तर पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या थर्मोकोल बॉक्सच्या किमतीही वाढल्या आहेत. वाल्को फूड कंपनीचे असेही म्हणणे आहे की, जर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आणखी वाढल्या, तर कंपन्यांना हा आणखी एक मोठा फटका बसेल. स्पष्टपणे, पुढील एक-दोन महिन्यांत तुम्हाला या गोड पदार्थांवर थोडे अधिक पैसे खर्च करावे लागू शकतात.