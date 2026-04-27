Prabhani: सावधान! उन्हाचा वाढता धोका; परभणीत उष्माघाताने घेतला पहिला बळी, 37 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

परभणीत उष्माघाताचा पहिला बळी नोंदला गेला. नाशिकहून आलेल्या 37 वर्षीय शिवाजी कांबळे यांना उन्हामुळे चक्कर येऊन ते खड्ड्यात पडले. दीर्घकाळ उन्हात राहिल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेने जिल्ह्यात खळबळ उडाली.

Updated On: Apr 27, 2026 | 01:03 PM
  • परभणीत उष्माघातामुळे 37 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू
  • चक्कर येऊन खड्ड्यात पडल्याने जीव गमावला
  • प्रशासनाने उन्हापासून बचावाचे आवाहन केले
परभणी: परभणी जिल्ह्यातून उष्मघाताचा पहिला बळी नोंदवण्यात आला आहे. आपल्या भावाला भेटण्यासाठी आलेल्या ३७ वर्षीय व्यक्तीचे तीव्र उन्हामुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. ही धक्कादायक घटना परभणीतील नांदखेडा रोड भागात घडली आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव शिवाजी कांबळे असे आहे. ते मूळचे जिंतूर तालुक्यातील चारठाणा येथील रहिवासी आहे. कामासाठी ते नाशिकला स्थायिक झाले होते. दोन दिवसांपूर्वीच ते आपल्या कुटुंबासह परभणीत विटभट्टीवर काम करणाऱ्या भावाकडे आले होते. 24 एप्रिल रोजी सकाळी 9.30 वाजण्याच्या सुमारास शिवाजी कांबळे आपली पत्नी मीनाक्षी, मुलगी विद्या आणि सासू यांच्यासह साडू विजय मस्के यांच्या घरी जाण्यासाठी निघाले होते. वाटेत जात असतांना त्यांना अचानक चक्कर आली. त्यांच्या मुलीने चक्कर आल्याचे पहिले मात्र त्यांनतर ते बेपत्ता झाले होते.

पालथ्या अवस्थेत आढळून आला

दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास त्यांच्या पत्नीने ही माहिती भाऊ महादेव कांबळे याना दिली. बराचवेळ त्यांचा शोध घेतला असता नांदखेडा रोडवरील एका खड्ड्यात शिवाजी यांचा मृतदेह पालथ्या अवस्थेत पडलेला आढळून आला. शिवाजी यांचा मृतदेह सापडला तेव्हा त्यांचे शरीर कडक झाले होते आणि पाठ व हातावर तीव्र उन्हामुळे त्वचा करपल्याचे व्रण दिसत होते. त्यांच्या नाकातून आणि तोंडातून रक्त येत असल्याचेही प्रत्यक्षदर्शींनी पाहिले.

अकस्मात मृत्यूची नोंद

विटभट्टी मालक देशमुख यांच्या गाडीतून त्यांना तात्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. या घटनेनंतर महादेव बबन कांबळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून नानलपेठ पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेने परभणी जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून, भीतीचे वातावरण आहे. शिवाजी यांच्या निधनाने त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. प्रशासनाकडून उन्हापासून बचावासाठी आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन केले जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्ती कोण होते?

    Ans: शिवाजी बबन कांबळे (वय 37), मूळ जिंतूर तालुक्यातील.

  • Que: मृत्यू कसा झाला?

    Ans: उन्हामुळे चक्कर येऊन खड्ड्यात पडले व उष्माघाताने मृत्यू झाला.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: परभणीतील नांदखेडा रोड परिसरात.

Published On: Apr 27, 2026 | 01:03 PM

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

