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Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today: महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढला! रेल्वे वाहतूक उशीराने, प्रवाशांचा खोळंबा

Updated On: Jul 20, 2026 | 11:20 AM
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सारांश

Today's Breaking news: मुंबई शहर आणि उपनगरात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. पुढील आठवड्यात राज्यभरात पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेवरील वाहतूक 10 ते 15 मिनिटे उशीराने सुरु आहे.

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Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today: महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढला! रेल्वे वाहतूक उशीराने, प्रवाशांचा खोळंबा

Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today: महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढला! रेल्वे वाहतूक उशीराने, प्रवाशांचा खोळंबा

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विस्तार

  • 20 Jul 2026 11:20 AM (IST)

    20 Jul 2026 11:20 AM (IST)

    International Moon Day : रात्रीचा अधिपती, नभातील मोती अन् अद्भुत चमत्कार म्हणजे चंद्र

    मानवी जिज्ञासा, अथांग अवकाश आणि विज्ञानाचा अद्भुत संगम दर्शवणारा एक अत्यंत विशेष दिवस म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय चंद्र दिन’ (International Moon Day). दरवर्षी २० जुलै रोजी हा दिवस जगभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. हा दिवस मानवी इतिहासातील सर्वात मोठ्या वैज्ञानिक कामगिरींपैकी एक असलेल्या ‘अपोलो ११’ (Apollo 11) मोहिमेच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. यंदाचा चंद्र दिन भारतासाठी आणि विशेषतः मराठी वाचकांसाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे, कारण भारताच्या चांद्रयान-३ (Chandrayaan-3) मोहिमेने जागतिक अंतराळ विज्ञानात भारताचा तिरंगा सर्वात उंच फडकवला आहे.

  • 20 Jul 2026 11:12 AM (IST)

    20 Jul 2026 11:12 AM (IST)

    eSIM स्मार्टफोन विकण्याचा प्लॅन करताय? केवळ Factory Reset पुरेसे नाही

    eSIM Phone Selling Tips: आजकाल अनेक स्मार्टफोन्समध्ये eSIM सपोर्ट मिळत असल्यामुळे फिजिकल सिम कार्डची गरज कमी झाली आहे. मात्र, eSIM असलेला स्मार्टफोन विकताना केवळ Factory Reset करणे पुरेसे नसते. तुमचा वैयक्तिक डेटा आणि मोबाईल नंबर सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आधी करणं आवश्यक आहे.

  • 20 Jul 2026 10:59 AM (IST)

    20 Jul 2026 10:59 AM (IST)

    साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार

    सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. तुम्ही दारु पिऊन गोंधळ घालणाऱ्यांचे तर अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील दारुच्या नशेत लोक कधी काय करतील सांगता येत नाही. सध्या असाच एक मद्यपीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या पठ्ठ्यानं दारुच्या नशेत असे काही केले आहे पाहून तुम्हालाही हसू आवरण नाही. नेमकं काय केलंय पठ्ठ्यानं? जाणून घेऊयात.

  • 20 Jul 2026 10:50 AM (IST)

    20 Jul 2026 10:50 AM (IST)

    GTA Online प्लेअर्ससाठी खुशखबर! मोफत मिळवा नवीन GT सुपरकार… आत्ताच फॉलो करा

    रॉकस्टार गेम्सने जीटीए ऑनलाईनसाठी नवीन ग्रॉटी वेलेनो जीटी सुपरकार सादर केली आहे. पण आता सर्व प्लेअर्स या कारचा वापर करू शकत नाही. प्लेयर्सना केवळ ही कार क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र लक्षात ठेवा की केवळ जीटीए+ सबस्क्रिप्शन असलेल्या प्लेयर्सना एक आठवडा ही कार मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. ही ऑफर 12 ऑगस्टपर्यंत उपलब्ध असणार आहे. यानंतर सर्व प्लेअर्ससाठी ही कार लेजेंडरी मोटरस्पोर्ट वेबसाइटवर खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे.

  • 20 Jul 2026 10:40 AM (IST)

    20 Jul 2026 10:40 AM (IST)

    NMC चा मोठा निर्णय! आता मेडिकल कॉलेज स्वतःच करणार Faculty ची नियुक्ती आणि पदोन्नती

    राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने (NMC) देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि इतर नियुक्ती प्राधिकरणे आता प्राध्यापकांच्या नियुक्ती, पदोन्नती आणि पदनामांबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेतील.

  • 20 Jul 2026 10:30 AM (IST)

    20 Jul 2026 10:30 AM (IST)

    सनई चौघडे’मध्ये प्रेमाची चाहूल! जय-शर्वरीच्या नात्याला मिळणार नवं वळण

    झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘सनई चौघडे’ सध्या रंजक वळणावर आली असून आगामी भागांमध्ये प्रेक्षकांना रोमँटिक ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. सनई चौघडे या मालिकेतील परब कुटुंब आणि खानोलकर कुटुंब यांच्यातील वादविवाद कायमच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत असतात.

  • 20 Jul 2026 10:20 AM (IST)

    20 Jul 2026 10:20 AM (IST)

    पेरुत भूकंपाचा जोरदार तडाखा! अँडीज पर्वतरांगेत हादरली जमीन; ५ जणांचा मृत्यू

    दक्षिण अमेरिकी शहर पेरुवर मोठे संकट कोसळले आहे. पेरुतील अँडीज पर्वतीय भागात शनिवारी (१९ जुलै) रात्री भूकंपाचा जोरदार धक्का बसला. या भूकंपाची तीव्रता ५.५ रिश्टर स्केल नोंदवण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, या भूकंपात ५ जणांचा मृत्यू झाला असून २० हून अधिक लोक जखमी आहेत. या दुर्घटनेमुळे शेकडो नागरिकांना आपली घरे सोडून सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा लागला.

  • 20 Jul 2026 10:10 AM (IST)

    20 Jul 2026 10:10 AM (IST)

    समृद्धी महामार्गावर काळाचा कहर! टेम्पोच्या धडकेनंतर कार पेटली, पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

    समृद्धी महामार्गावर एक भीषण अपघात घडल्याचे समोर आले आहे. वर्धाच्या विरुळ जवळ रात्रीच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला असून यात पाच जणांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. मालवाहू वाहनाने कारला मागून जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत कारने अचानक पेट घेतला. यामुळे हा भीषण अपघात घडला.

  • 20 Jul 2026 09:59 AM (IST)

    20 Jul 2026 09:59 AM (IST)

    अमेरिका-इराण तणाव वाढला! भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना

    India Iran Travel Advisory : तेहरान : मध्यपूर्वेतील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. अमेरिका आणि इराणमध्ये कोणत्याही क्षणी मोठ्या युद्धाचा भडका उडू शकतो. याच पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या आणि तातडीचू सूचना जारी केली आहे. तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने पुढील काही दिवस इराणचा प्रवास टाळण्याचा आणि इराणमध्ये असलेल्या भारतीयांना शक्य तितक्या लवकर देश सोडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

  • 20 Jul 2026 09:50 AM (IST)

    20 Jul 2026 09:50 AM (IST)

    शार्दुल ठाकूरच्या बॅटने रोहितने लॉर्ड्सवर घातला धुमाकूळ

    इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्सवर रोहित शर्माने केलेल्या ऐतिहासिक आणि स्फोटक शतकासंदर्भात एक अत्यंत रंजक खुलासा समोर आला आहे. त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चा सुरू असताना, लॉर्ड्सवर ‘हिटमॅन’ने केलेली १३८ धावांची धडाकेबाज खेळी प्रत्यक्षात त्याचा सहकारी आणि अष्टपैलू खेळाडू शार्दुल ठाकूरच्या बॅटमधून साकारली होती. ३८८ धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, रोहितने शार्दुलची बॅट वापरली होती, तरीही मालिका-निर्णायक सामन्यात भारतीय संघ विजयापासून २७ धावांनी दूर राहिला. अगदी समालोचकांनीही या बॅटबाबत चर्चा केली होती. पण खरंच ही बॅट शार्दुलची होती की नाही याबाबत शार्दुलने खुलासा केला आहे. 

  • 20 Jul 2026 09:40 AM (IST)

    20 Jul 2026 09:40 AM (IST)

    Lord’s वर सर्वात मोठा रेकॉर्ड

    ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्याचा शेवटचा चेंडू टाकला गेला, तेव्हा धावफलकावर केवळ एक आकडाच नव्हे, तर आधुनिक क्रिकेटच्या बदलत्या स्वरूपाची साक्ष दिसत होती. क्रिकेटची मक्का असलेल्या लॉर्ड्सच्या हिरव्यागार गवतावर चौकार आणि षटकारांची अशी आतषबाजी होईल, याची नाणेफेक करणाऱ्यांपैकी कोणीही कदाचित कल्पना केली नसेल. पण भारताच्या इंग्लंड दौऱ्यातील या अंतिम एकदिवसीय सामन्याने इतिहासाची पाने पुन्हा एकदा उलटायला भाग पाडले.

  • 20 Jul 2026 09:30 AM (IST)

    20 Jul 2026 09:30 AM (IST)

    गिरीश महाजन यांचे बनावट फोटो व्हायरल करणारा आरोपी जेरबंद

    राज्याचे मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांचे एका तरुणीसोबतचे कथित फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. यांनतर राज्यभरात मोठी राजकीय खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा तपास करताना सायबर पोलिसांनी मोठा खुलासा केला असून, हे फोटो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बनावट तयार करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी मुख्य संशयित आरोपीला पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथून अटक करण्यात आली असून, आरोपीने चौकशीदरम्यान गुन्ह्याची कबुलीही दिली आहे. या कारवाईमुळे सोशल मीडियावर AI चा गैरवापर करून बदनामी करण्याच्या प्रकारांबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

  • 20 Jul 2026 09:20 AM (IST)

    20 Jul 2026 09:20 AM (IST)

    शेअर बाजार संथ सुरू होण्याची शक्यता

    जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांचा विचार करता आज २० जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, संथ गतीने उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी संथ सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १६ अंकांच्या सवलतीवर, २४,३०५ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

  • 20 Jul 2026 09:10 AM (IST)

    20 Jul 2026 09:10 AM (IST)

    सोन्या-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण

    Gold Rate Today:भारतात 20 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,328 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,134 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,746 रुपये आहे. भारतात 20 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. भारतात 20 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 229.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,29,900 रुपये आहे.

  • 20 Jul 2026 08:57 AM (IST)

    20 Jul 2026 08:57 AM (IST)

    लामिन यमालचा धमाका! World Record करत रचला इतिहास

    स्पेनने अर्जेंटिनाविरुद्ध अंतिम सामन्यात १-० ने विजय मिळवून फिफा विश्वचषक २०२६ जिंकला. बदली खेळाडू फेरान टोरेस स्पेनच्या विजयाचा नायक ठरला, त्याने अतिरिक्त वेळेत निर्णायक गोल करून २०१० नंतरचे दुसरे विजेतेपद निश्चित केले. या विजयात लॅमिन यामालने गोल केला नसला तरी, त्याने एक असा विक्रम प्रस्थापित केला जो यापूर्वी कधीही झाला नव्हता. वयाच्या १९ व्या वर्षी युरो कप आणि फिफा विश्वचषक या दोन्ही अंतिम सामन्यांमध्ये खेळणारा यामाल आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलच्या इतिहासातील एकमेव खेळाडू ठरला.

Marathi Breaking News Updates : महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढला असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुंबई, ठाण्यासह उपनगरात रात्रीपासून पावसाची जोरदार बॅटींग सुरु आहे. पावसाचा जोर वाढल्याने रेल्वे वाहतूकीवर देखील परिणाम झाला आहे. तसेच सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात झाली असून रस्ते वाहतूक देखील मंदावली आहे. त्यामुळे कामावर जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रेल्वे वाहतूक उशीराने सुरु असल्यामुळे रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची गर्दी होत आहे.

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:46 AM

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