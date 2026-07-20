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Girish Mahajan Fake AI Photo: गिरीश महाजन यांचे बनावट फोटो व्हायरल करणारा आरोपी जेरबंद; AI ने तयार केले बनावट फोटो;

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:35 AM IST
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सारांश

राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांचे एका तरुणीसोबतचे बनावट फोटो AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी मुख्य आरोपीला सायबर पोलिसांनी इंदापूर येथून अटक केली. आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली असून त्याचा मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच त्याचे 6 हजार फॉलोअर्स असलेले फेसबुक खातेही कायमचे बंद करण्यात आले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • AI तंत्रज्ञान वापरून गिरीश महाजन यांचे बनावट फोटो तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आले.
  • सायबर पोलिसांनी मुख्य आरोपी बालाजी म्हस्के याला इंदापूर येथून अटक करून मोबाईल जप्त केला.
  • आरोपीचे 6 हजार फॉलोअर्स असलेले फेसबुक खाते बंद करण्यात आले असून दोषारोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
नाशिक : राज्याचे मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांचे एका तरुणीसोबतचे कथित फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. यांनतर राज्यभरात मोठी राजकीय खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा तपास करताना सायबर पोलिसांनी मोठा खुलासा केला असून, हे फोटो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बनावट तयार करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी मुख्य संशयित आरोपीला पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथून अटक करण्यात आली असून, आरोपीने चौकशीदरम्यान गुन्ह्याची कबुलीही दिली आहे. या कारवाईमुळे सोशल मीडियावर AI चा गैरवापर करून बदनामी करण्याच्या प्रकारांबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

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काय घडलं नेमकं?

मंत्री गिरीश महाजन यांचे एका मुलीसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. यावरून गिरीश महाजन यांच्यावर जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले होते. गिरीश महाजन यांनी हे फोटो बनावट असल्याचे सांगितले. या प्रकरणी गिरीश महाजन यांनी गुन्हा दाखल केला. राज्याच्या सायबर सेलने तांत्रिक तपासणीअंती हे फोटो बनावट असल्याची माहिती दिली होती. यांनतर पोलिसांनी तांत्रिक तपासाची चक्रे फिरवून आरोपीचा शोध घेतला. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीदरम्यान संशयित आरोपी बालाजी म्हस्के याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. या गुन्ह्यात वापरलेला सुमारे 30 हजार रुपये किमतीचा मोबाईल पोलिसांनी जप्त केला आहे.

फेसबुक खाते कायमचे बंद

पोलिसांनी अटक केलेल्या संशयित आरोपीने बदनामीकारक मजकूर पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला होता. त्याचे फेसबुकवर सुमारे ६ हजार फॉलोअर्स होते. सायबर पोलिसांनी संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या सहकार्याने आरोपीचे हे फेसबुक खाते कायमचे बंद (Terminate) केले आहे. पोलिसांनी आरोपीविरूष भाटिया न्याय संहिता (BNS) कलम 356 (3), 66 (C), 67 तसेच इतर संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणी न्यायालयात दोषारोपपत्र (Chargesheet) दाखल करण्याची प्रक्रिया पोलिसांकडून वेगाने सुरू आहे. पोलीस पुढील कारवाई करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीला कुठून अटक करण्यात आली?

    Ans: पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथून.

  • Que: बनावट फोटो तयार करण्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरण्यात आले?

    Ans: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध कोणती कारवाई केली?

    Ans: आरोपीला अटक करून मोबाईल जप्त केला आणि त्याचे फेसबुक खाते कायमचे बंद केले.

Web Title: Girish mahajan fake ai photo accused who circulated fake photos of girish mahajan arrested fake photos created using ai

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:35 AM

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